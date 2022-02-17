Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста SaveФОП. В настоящее время правоохранители пытается оттеснить митингующих.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на месте события.

По данным нашего корреспондента, ФОПовцы не желают подчиняться требованиям правоохранителей и противодействуют попыткам оттеснить их. Наблюдается толкучка.



































































































Как известно, движение SaveФОП протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

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Видео и ФОТО: Богачук Олег