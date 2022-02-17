РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4145 посетителей онлайн
Новости Фото
8 337 117

Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста SaveФОП. В настоящее время правоохранители пытается оттеснить митингующих.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на месте события.

По данным нашего корреспондента, ФОПовцы не желают подчиняться требованиям правоохранителей и противодействуют попыткам оттеснить их. Наблюдается толкучка.

Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 01
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 02
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 03
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 04
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 05
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 06
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 07
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 08
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 09
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 10
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 11
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 12
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 13
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 14
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 15
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 16
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 17
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 18
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 19
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 20
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 21
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 22
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 23
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 24
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 25
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 26
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 27
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 28
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 29
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 30
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 31
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 32
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 33
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 34
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 35
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 36
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 37
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 38
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 39
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 40
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 41
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 42
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 43
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 44
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 45
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 46
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 47
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 48
Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка 49

Как известно, движение SaveФОП протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Также смотрите: Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Видео и ФОТО: Богачук Олег

Автор: 

ВР (29246) митинг (2556) протест (5858) Богачук Олег (1462) ФОП (34)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
5 років при Пороху вас не чіпали, не було перевірок, тиша та спокії. але вам же ж хотілося "нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном".
Ну і як? Подобається? Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся! Як ті дурні шабес-гої, які всю суботу прислуживали, а їм навіть обїдки зі столу не дозволили забрати!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:17
+16
свято єднання триває
показать весь комментарий
17.02.2022 12:22
+15
Прийшов нарід до своїх "слуг", ним же вибраних в 2019р., і отримав дубінкою по голові 😀
Може хоч так мозгі почнуть працювати, і на наступних виборах голова почне логічно мислити...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
найшли коли протестувати
показать весь комментарий
17.02.2022 13:00 Ответить
а Їм підказують коли потрібно бунтувати!
показать весь комментарий
17.02.2022 13:46 Ответить
Так потом поздно будет, уже цены за год в трое вросли, а будут каждый год в пятеро расти! Или ещё подождать?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:05 Ответить
Как зескот воет теперь про "путен нападет"-песня)))
показать весь комментарий
17.02.2022 13:04 Ответить
А мне вот приятного,, что фопов нагнули, давно пора, оборзели в край , налоги нихера не платят, а теперь ещё и быкуют, хотите в цивилизованный мир начните с себя.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:05 Ответить
Когда фопы отстраняли людей на период карантина они не думали про остальных , так чего теперь за этих пидаров думать , это их проблема
показать весь комментарий
17.02.2022 13:06 Ответить
Митинг ничего не даст!
Нужно или закрыться на время и поднимать цены! Тогда хотя бы народ услышит.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:08 Ответить
проплаченые клоуны морды свои прячут от камер,какие фопы,этот пороженко другу путину картинку делает,утором на донбасе садик детский розвалили,а тут вдруг откуда не возьмись фопы презедента отакуют,за идиотов людей держете.,и не нужно удалять мой коментарий .второй раз пишу тоже самое
показать весь комментарий
17.02.2022 13:25 Ответить
Гои посмели бунтовать?
Сущность талмуда и еврейства:

Иноплеменники же (гои), по учению талмуда, суть только человекообразные животные, созданные в честь евреев, дабы с большим приличием к святости Израиля служить ему рабами. Согласно с этим не только иноплеменнику (гою, акуму) ничего принадлежать не может, а, стало быть, первый встречный иудей вправе присвоить всё, что успеет захватить.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:26 Ответить
Вийшли , не за надати 50 ярдів армії, а за своє шкурне ... Байдуже , нехай хоч об стіну повбиваються.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:26 Ответить
Когда ты зеленая шелуха выйдешь на митинг из за подорожания коммуналки и продуктов выше уровня Германии - я тоже напишу, что ты не за армию вышло просить а за своё шкурное...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:14 Ответить
а фопівці які мордаті,здорові всі,а головне такі обличчя в них радісні,мабуть гарно забашляли!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 13:36 Ответить
Там половина кремлевских подстилок для провокации вышла. Вы на флаги посмотрите - там одни рыговские бело-синие.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:49 Ответить
Флаги это организованных ФОП. Зайди на фейсбук, он же законный у нас (под США) и там есть save фоп. Но ты явно троль из Раши, подстрекатель.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:11 Ответить
Гетьманцев сказав, що дискусії не буде, а під Радою це провокатори та дестабілізуючі фактори стоять…
наголосували???
показать весь комментарий
17.02.2022 14:20 Ответить
А в это время ЗЕ-падлюка ЗЕлёным гавнищем себе на ляхи дрыщет..
показать весь комментарий
18.02.2022 14:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 