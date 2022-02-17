Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста SaveФОП. В настоящее время правоохранители пытается оттеснить митингующих.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на месте события.
По данным нашего корреспондента, ФОПовцы не желают подчиняться требованиям правоохранителей и противодействуют попыткам оттеснить их. Наблюдается толкучка.
Как известно, движение SaveФОП протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Видео и ФОТО: Богачук Олег
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+31 Андрій Жагун #497899
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+15 крик душі
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Нужно или закрыться на время и поднимать цены! Тогда хотя бы народ услышит.
Сущность талмуда и еврейства:
Иноплеменники же (гои), по учению талмуда, суть только человекообразные животные, созданные в честь евреев, дабы с большим приличием к святости Израиля служить ему рабами. Согласно с этим не только иноплеменнику (гою, акуму) ничего принадлежать не может, а, стало быть, первый встречный иудей вправе присвоить всё, что успеет захватить.
наголосували???