ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская. ФОТОрепортаж

Подразделения ГСЧС привлечены к работам в пгт Станица Луганская, где оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напоминается, что 17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад.

По состоянию на 11:30 подразделения ГСЧС работают в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.











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