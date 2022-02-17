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Новости Фото Война
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ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская. ФОТОрепортаж

Подразделения ГСЧС привлечены к работам в пгт Станица Луганская, где оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напоминается, что 17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад.

По состоянию на 11:30 подразделения ГСЧС работают в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.

ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская 01
ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская 02
ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская 03
ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская 04
ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская 05

Также смотрите: Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27151) ГСЧС (4967) наемники рф (2080) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+37
Арахамию надо отправить латать дыру в том садике
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17.02.2022 12:34
+34
Кацап в черговий раз показав, що таке "русский мир".
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17.02.2022 12:31
+34
Покажите это европейцам чтобы понимали что такое рашка
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17.02.2022 12:31
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Кацап в черговий раз показав, що таке "русский мир".
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17.02.2022 12:31 Ответить
мета була конкретна, розстріляти дитячий садочок...їм вдалось її реалізувати...
розкидані ляльки, мячики...лише випадково малюки уникли загибелі
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17.02.2022 12:46 Ответить
Поширюйте ці фото серед своїх за кордоном !!!!

максимальний репост це тиск на европейські уряди
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17.02.2022 13:23 Ответить
Кацап с глистами в голове!!
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19.02.2022 14:22 Ответить
Покажите это европейцам чтобы понимали что такое рашка
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17.02.2022 12:31 Ответить
хотя бы арахамии покажите
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17.02.2022 12:32 Ответить
Арахамию надо отправить латать дыру в том садике
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17.02.2022 12:34 Ответить
Показывай или не показывай ироду, для него все равно Украина пустое место и мы вместе с ней.
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17.02.2022 12:57 Ответить
На його рідній "планеті мавп" інші цінності
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17.02.2022 13:32 Ответить
Нет,это надо показать именно властям и народу Кацапстана. Это именно они говорят что Украина нарушает перемирие. Вот пусть россияне и увидят правду.
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17.02.2022 13:16 Ответить
******! и после такого этих обезьян реинтегрировать? живыми закопать их.
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17.02.2022 12:32 Ответить
там много заброшенных шахт - туда скинуть, пусть дохнут миром
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17.02.2022 12:39 Ответить
Одно другому не мешает. Реинтегрировать а потом закопать.
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17.02.2022 13:18 Ответить
Арахламідії це покажіть.
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17.02.2022 12:35 Ответить
А краще його дітей(якщо вони в нього є) в той дитсадок посадити.Тоді побачимо,як верещати буде та приблудна мавпа
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17.02.2022 12:44 Ответить
ВАЗЕЛИНОВЕ НЕДОРОЗУМЕННЯ, ДЕ ЗБРОЯ ПОДАРОВАНЕ НАТО? ТЕЖ В АСФАЛЬТІ, ****!
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17.02.2022 12:37 Ответить
По детскому садику выродки стреляли.
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17.02.2022 12:38 Ответить
Так эти ублюдки и провоцируют так, в этом весь русский мир. Дегенераты убогие.
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17.02.2022 12:39 Ответить
Знаю ,що неможна так ,але для мене,ці дві частини Донбасу,як дві половинки коров'ячого ліпляника,розрізаного навпіл!
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17.02.2022 12:42 Ответить
На вашому прикладі добре висвітлювати чому українська нація - це теж саме москальске лайно але україномовне. В мене жінка з Азербайджану, від неї та її друзів завжди чув: "Карабах це наша земля. Ми її повернемо і налагодимо нормальне життя. Кому не подобається - їдьте до Вірменії, хто хоче залишитися - живіть з нами в лагоді, будемо разом сприяти воз'єднанню нашої країни". 30 років люди воювали, зараз бажають лиш миру та добробуту. Ми зі свого боку схожі на москалів: всіх вбити, знищити, всі лайно а я найкращій. Не кажу що всій нації пороблено, відсотків 5-10 нормальних є(та мабудь вони вже всі закордоном).
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17.02.2022 14:02 Ответить
Да это как надо было напиться.
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18.02.2022 10:08 Ответить
Ани проста защищали рузкоязычных и хатели чтобы их услышали. И етим некоторые индивидумы хотят дать автономию, амнистию и узаконить их действия? Странная конечно идея убивать детей чтобы тебя услышали. Но ето бы небыл рузкиймир. Надеемся только что етот *мир* они дальше по Украине не разнесут.
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17.02.2022 12:48 Ответить
Ці покидьки крім як воювати з дітьми нічого не вміють курви.
Хороший москаль - мертвий москаль
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17.02.2022 12:53 Ответить
Московіти готують черговий "компромат" для радбезу ООН на укрохвашистов. Спочатку обстрілюють інфраструктуру та дитячі заклади, а потім готують "репортажі" з т.з. експертами. Сьогодні вєсь вєчєр на манєже відомі усім нам підараси-зрадники (не плутати з геями): таня монтян та міша погребінський. У них на підтанцьовках також очікуються головний філолог Украіни коля азіров, комуняка вова олійник та майбутній можливий очільник т.з. незаконного кримінального угрупування молоросія олєжа царьов. Увесь цей "цвєт нациі" скопом підібрали на зйомках у студіі олі скабєєвоі.
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17.02.2022 12:58 Ответить
Эскалацию ситуации вокруг Украины раздувает Россия.
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17.02.2022 12:59 Ответить
В дет.садике -- https://video.twimg.com/ext_tw_video/1494233959454191618/pu/vid/320x576/a97n2PBjRPO29CPY.mp4 видео
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17.02.2022 13:06 Ответить
карочь, русню в плен не брать!!!!
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17.02.2022 13:13 Ответить
Никто и не собирался.....
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17.02.2022 13:19 Ответить
Орали: "Путін ввєді войска." Тепер жеріть та не обляпайтесь.
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17.02.2022 13:14 Ответить
А місцеве населення ( принаймі в душі ) налаштоване в більшості антиукраїнські- парадокс!
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17.02.2022 13:20 Ответить
Ні, ніякого парадоксу немає. Подивиться що Геббельс зробив з Німеччиною завдяки лише газетам та радіо. Коломойський завдяки Г+Г "зробив" преЗЕдента. Російська інформаційна війна їде щє з 90х років. Там навіть зараз немає українського телебачення (дякуємо "антипіратському" закону), але все радіо та канали - роSSійськи. Чому в центрі Києва під час суду над ПП можуть глушити зв'язок, а з боку окупантів не можуть - це для мене загадка.
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17.02.2022 14:10 Ответить
Будут усиливать обстрелы, применять Грады , артиллерию - и что ??Европа будет выражать обеспокоенность , мы будем тупо смотреть и молчать ,, получая кайф в ближайшие годы. Раша будет кричать , что мы фашисты. Тупик.
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17.02.2022 13:28 Ответить
Главноє отвєткі нє давать, а то вдруг таваріщ Путєн абідіцца
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17.02.2022 13:44 Ответить
Кацапи-ублюдські покидьки.
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17.02.2022 14:23 Ответить
Йди презіденте,, подивись путі в очі
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17.02.2022 21:10 Ответить
 
 