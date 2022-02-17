Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря. ФОТО

Пребывая с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов". Зеленский заслушал информацию по выполнению задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

Во время перехода акваторией судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, несшим боевое дежурство, - кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

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Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, Президент поздравил военнослужащих и поблагодарил их за службу.





Начальник регионального управления Морской охраны ГНСУ Олег Костур на память вручил Главе государства сувенир – памятный знак Морской охраны.