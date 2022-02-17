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Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря. ФОТО

Пребывая с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов". Зеленский заслушал информацию по выполнению задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

Во время перехода акваторией судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, несшим боевое дежурство, - кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

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Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, Президент поздравил военнослужащих и поблагодарил их за службу.

Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГНСУ в акватории Азовского моря 01
Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГНСУ в акватории Азовского моря 02

Начальник регионального управления Морской охраны ГНСУ Олег Костур на память вручил Главе государства сувенир – памятный знак Морской охраны.

Автор: 

Азовское море (1604) Зеленский Владимир (20365) Мариуполь (5713) ГСЧС (4971)


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Топ комментарии
+6
Пацани, акули там випадково в Азовському морі немає?
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17.02.2022 13:21
+6
кон чен ин...
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17.02.2022 13:23
+6
А корабль на якоре, чтобы верховного не укачало ?
П.С.
Представляю эту встречу:
- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
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17.02.2022 13:26
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Эх бы
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17.02.2022 13:08 Ответить
Спит наверное до сих пор от таких впечатлений))))
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17.02.2022 13:12 Ответить
ЗеКосарь 4.0 на воді вирішив відігратися, мітить в ЗеАдміралісумуси.
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17.02.2022 13:17 Ответить
в "верховнi ЗеАдміралісумуси" - психически больной манечкой величия шнырь-наркоман...
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17.02.2022 13:20 Ответить
А этот длбб или ездит фоткается...
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17.02.2022 13:18 Ответить
Він вишукував де ще, на якому участку прямо серед моря можна побудувати асфальтну дорогу хоча б... до середини Чорного моря- за його програмою "великого крадівництва"...
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17.02.2022 13:29 Ответить
к тому же не вся рыба в Азовском море имеет смартфоны . президентская программа " Ерыбка" . а еще можно посадить на дне миллиард новых кустов водорослей
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17.02.2022 14:00 Ответить
а че не в Марьинке? ленка не пустила?
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17.02.2022 13:18 Ответить
Пацани, акули там випадково в Азовському морі немає?
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17.02.2022 13:21 Ответить
Може, скинутися, щоб хоч одну привезли?
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17.02.2022 14:20 Ответить
он реально ким чен ын. скоро будут сгонять людей, чтобы показать единство, хотя уже...
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17.02.2022 13:22 Ответить
Боже як огідно на це недолуге дивитися.
Що ви люди обрали у такий тяжкий час для нашої неньки України.
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17.02.2022 13:23 Ответить
кон чен ин...
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17.02.2022 13:23 Ответить
не прошло и 3 году - до него начало доходить - шо без своей армии не будет не дорог не мостов ,да нечего не будет - просто Порох с этого начал - но это народу в Украине не было понятно - может хоть сейчас дойдет -
Армія, мова, віра
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17.02.2022 13:25 Ответить
дебильные сепары теперь разгоняют,что зекрыса готовит морской десант против них...концерт оно готовит,убогие)))
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17.02.2022 13:25 Ответить
А корабль на якоре, чтобы верховного не укачало ?
П.С.
Представляю эту встречу:
- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
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17.02.2022 13:26 Ответить
1.Президент мав на основі ситуації да 16-то лютого своїм указом розпустити ВР України та призначити нові вибори як у ВР Раду так і перевибори президента.
2,Дивлячись на цей помятий ,,Потемкывський,,BG-32 флот аж страшно стає за тих хто на таких ********* ще і виходить із сухих доків.
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17.02.2022 13:30 Ответить
ну все . на палубе постоял . считай мореман . имеет полное право на получение жетона " За дальний поход "
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17.02.2022 13:39 Ответить
Ха...А еще с жетоном выдать брюки-клеш с завышенной талией и бескозырку с надписью на ленточках-"Военком-лох.4 раза."
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17.02.2022 14:12 Ответить
Гоніть його звідти, бо воно ще кораблі втопить. Це ж бідося.
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17.02.2022 13:41 Ответить
Поїздив у тил ООС-став верховним Гівнокомандувачем, постояв на кораблі-став верховним Адміралом,бо.сь що воно може в космольоті потинятися і стати Касматавтом
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17.02.2022 14:00 Ответить
уже . он на детской площадке в ракете сцал . считай в космосе побывал
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17.02.2022 14:20 Ответить
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17.02.2022 14:44 Ответить
 
 