Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря. ФОТО
Пребывая с рабочей поездкой в Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов". Зеленский заслушал информацию по выполнению задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.
Во время перехода акваторией судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, несшим боевое дежурство, - кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".
Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, Президент поздравил военнослужащих и поблагодарил их за службу.
Начальник регионального управления Морской охраны ГНСУ Олег Костур на память вручил Главе государства сувенир – памятный знак Морской охраны.
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Що ви люди обрали у такий тяжкий час для нашої неньки України.
Армія, мова, віра
П.С.
Представляю эту встречу:
- Свистать всех наверх! Уклонист приехал !
2,Дивлячись на цей помятий ,,Потемкывський,,BG-32 флот аж страшно стає за тих хто на таких ********* ще і виходить із сухих доків.