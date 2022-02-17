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Новости Фото Война
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В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия "Пролиска". ФОТО

В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия

В Марьинке (Донецкая область) в четверг утром возле автобусной остановки в результате российских обстрелов получила ранение женщина.

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:50 во время обстрела г. Марьинка множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2, на расстоянии менее 100 метров от офиса Гуманитарная миссия "Пролиска" в Марьинке", - написал он.

Он отметил, что каретой скорой помощи женщина была доставлена ​​в травматологическое отделение горбольницы в Курахово.

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"На момент обстрела женщина была на автобусной остановке", - добавил он.

Исполнительный директор благотворительной организации Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий сообщил: "Валентина Гордеева, 65-летняя жительница Марьинки была ранена сегодня утром неподалеку от своего дома на улице Прокофьева. Она ждала автобуса, чтобы доехать на текущее обследование в больницу в Красногоровке, но оказалась в другой больнице - в Курахово. Где она, по словам врачей, проведет около трех недель. Она получила обломочное ранение левой руки, еще один обломок попал в живот, но, к счастью, оставил только царапину".

Только к выходу из дома Валентина насчитала 27 взрывов.

В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия Пролиска 01
В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия Пролиска 02

Автор: 

обстрел (27151) ранение (3383) Донецкая область (9648) Марьинка (713) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+24
Все эти договоренности и озабоченности до одного места
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17.02.2022 13:26
+20
что-то агрохимия не комментирует событие...
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17.02.2022 13:38
+16
Русские фашисты. Готовы убивать женщин детей.
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17.02.2022 13:35
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Все эти договоренности и озабоченности до одного места
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17.02.2022 13:26 Ответить
Вот именно, все эти договоренности, до пятой точки и не более.
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17.02.2022 16:09 Ответить
Российское посольство в Киеве срочно https://www.dymka.com.ua/polityka/znyshhuyut-dokumenty-z-rosijskogo-posolstva-v-kyyevi-pishov-dym-video/ уничтожает документы !
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17.02.2022 13:33 Ответить
Во-первых, сейчас для этого спец. шредеры используются. Восстановить после которых документы практически нереально. Во-вторых, любые особо ценные документы они могут официально вывезти, как дипломатическую почту.
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17.02.2022 13:44 Ответить
спалить всё равно надёжнее- Не к добру это
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17.02.2022 14:53 Ответить
Они таким образом экономят на коммунальных
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17.02.2022 14:54 Ответить
Я бы не сказал бы что это не возможно.
Я некоторое время работал на одну государственную контору в США. Один из наших бывших сотрудников попал под следствие за нехорошие вещи, и после того когда его вывели из здания, обнаружили что он около часа проводил у шредера. Там внутри уже была куча сплетенных мелких бумажных полосок, целый мешок. Следственный департмент нашей конторы вызвал специальную компанию. Они сразу определили что там было около сто бумаг. Я посмотрел на кучу и сказал следователю что это будет невозможно, эти бумаги сплетены и как, кто и чем их будет их расчесывать. Он посмеялся и сказал что у них есть технологии, специальные машины, сканеры и люди для этого.
На следущee утро нам дали все эти документы в формате PDF.
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17.02.2022 18:06 Ответить
Станица Луганская, Счастье, Марьянка... ну что, началось?😡
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17.02.2022 13:34 Ответить
Да,ждут ответку,чтоб заголосить,на нас напали и начать вторжение
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17.02.2022 13:41 Ответить
Русские фашисты. Готовы убивать женщин детей.
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17.02.2022 13:35 Ответить
Убивают потому что тактика работает. Сразу Х***ла на переговоры все слезно просят. А то что с террористами НЕЛЬЗЯ вестиникаких переговров тем более идти на уступки потому что в будущем ето приведет к еще большим жертвам, ето к сожалению до многих пока не дошло.
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17.02.2022 13:45 Ответить
Кто-то в очко путину хочет заглянуть. Бурбу и разведку убрали ,которые взрывали террористов в лифтах , поставили главного разведчика ,который с кацапом в одном доме живет.
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17.02.2022 14:27 Ответить
"Азабоченость" - серия № 542
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17.02.2022 13:35 Ответить
что-то агрохимия не комментирует событие...
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17.02.2022 13:38 Ответить
А что он может на это сказать?
Что украинцев убивают уже 8-ой (!) год?
То есть дольше 2-й мировой?
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17.02.2022 14:20 Ответить
Ну как, можно обвинить СМИ в "нагнетании обстановки".
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17.02.2022 16:51 Ответить
Ну шо,зескот,закончил ваш наркоман войну или хочет и дальше на ней наживаться?
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17.02.2022 13:47 Ответить
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ СКОТАМ !!!
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17.02.2022 13:47 Ответить
а жіночка ця, дай Боже щоб одужала, прийде до тями й буде казати: "Хфашисти проклятые, биндеровцы! Наших славных соколов с ДыНыРы хотели убить!"
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17.02.2022 13:59 Ответить
_Нахера - скакой целью? - ты это придумал, ничего о ней не зная, и тут выковырянное из... носа всем демонстрируешь?
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17.02.2022 14:03 Ответить
А з такою метою, що там все населення, як духи в афгані: вдень посміхаються, вночі - ріжуть горлянки. І тебе, нахернякнутого, не пошкодують.
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17.02.2022 14:20 Ответить
Ой повір, таки не все. На собі відчув.
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17.02.2022 15:27 Ответить
Повний місяць стався 16.02.2022 о 16:56 UTC над меридіаном Улан-Батора.
timeanddate.com/astronomy/moon/light.html?iso=20220216T165631
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17.02.2022 14:05 Ответить
Це відповідає московському часу 19:56.
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17.02.2022 14:08 Ответить
Над Москвою повний місяць зійшов 00:45. Майже опівночі.
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17.02.2022 14:17 Ответить
В тайгу разом з Шойгу.
youtube.com/watch?v=***********
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17.02.2022 14:36 Ответить
негайно там треба розпочати ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.... а як же треба заманити сепарів з російськими паспортами щоб побачили нові дороги і відремонтовані будинки викинули рос. паспорти закричали (слава УКРАЇНІ) І КИНУЛИ ЗБРОЮ І ВІЙНА СКІНЧІТЬСЯ... такого не буде.... не треба напружуватися .... а то пишуть що влітку на луганщині там десь починають будувати супер пупер нові дороги і траси.... питання кому і для чого...?
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17.02.2022 15:57 Ответить
Как там Байден? Озабочен или слегка озабочен!
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17.02.2022 17:06 Ответить
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17.02.2022 18:23 Ответить
 
 