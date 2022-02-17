В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия "Пролиска". ФОТО

В Марьинке (Донецкая область) в четверг утром возле автобусной остановки в результате российских обстрелов получила ранение женщина.

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:50 во время обстрела г. Марьинка множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2, на расстоянии менее 100 метров от офиса Гуманитарная миссия "Пролиска" в Марьинке", - написал он.

Он отметил, что каретой скорой помощи женщина была доставлена ​​в травматологическое отделение горбольницы в Курахово.

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"На момент обстрела женщина была на автобусной остановке", - добавил он.

Исполнительный директор благотворительной организации Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий сообщил: "Валентина Гордеева, 65-летняя жительница Марьинки была ранена сегодня утром неподалеку от своего дома на улице Прокофьева. Она ждала автобуса, чтобы доехать на текущее обследование в больницу в Красногоровке, но оказалась в другой больнице - в Курахово. Где она, по словам врачей, проведет около трех недель. Она получила обломочное ранение левой руки, еще один обломок попал в живот, но, к счастью, оставил только царапину".

Только к выходу из дома Валентина насчитала 27 взрывов.



