Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам совершения войсками РФ обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.
"Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что находились на занятиях в другом помещении. Однако три работника дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", - отмечают в СБУ.
Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.
Также сообщается, что через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.
Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.
На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.
Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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