Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам совершения войсками РФ обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

"Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что находились на занятиях в другом помещении. Однако три работника дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", - отмечают в СБУ.

Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

Также сообщается, что через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.





















Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.

На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.