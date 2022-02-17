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Новости Фото Война
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Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам совершения войсками РФ обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

"Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что находились на занятиях в другом помещении. Однако три работника дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", - отмечают в СБУ.

Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

Также сообщается, что через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.

Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 01
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 02
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 03
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 04
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 05
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 06
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 07
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 08
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 09
Открыто уголовное производство по факту обстрела войсками РФ детского сада и школы в Луганской области, - СБУ 10

Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.

На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

детсад (429) обстрел (27151) СБУ (19898) школа (3015) Донбасс (26956) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+13
****** москалі
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17.02.2022 14:45
+11
"Братский народ" - он такой....
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17.02.2022 14:31
+10
З кожною такою дією я все більше ненавиджу кацапських покидьків...
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17.02.2022 14:31
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"Братский народ" - он такой....
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17.02.2022 14:31 Ответить
З кожною такою дією я все більше ненавиджу кацапських покидьків...
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17.02.2022 14:31 Ответить
****** москалі
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17.02.2022 14:45 Ответить
Просто уголовное дело?такого с 2017го не было,что происходит прямо сейчас !зекрыса отбиваться думает?
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17.02.2022 14:48 Ответить
А зачем мне отвечать каждому,мимо проходящему,чму?
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17.02.2022 15:43 Ответить
ты,чмо,мне не указывай,что мне требовать от зекрысы,пока оно исполняет обязанности президента)если не нравится -утопись
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17.02.2022 16:35 Ответить
Чі є у мене до них співчуття? Мабуть що - ні, немає. Я пам'ятаю, як вони знімали на відео наших довірливих хлопчаків-солдат, посміхалися... А потім, вночі змішували їх зі снарядами, з землею, з кров'ю. Пам'ятаю, як мати поливала слізьми гранітну плиту, що колись була її сином, а батько стояв поруч і нічого вже не говорив. Я пам'ятаю їх очі і не забуду цього ніколи. Тому немаю я до цих, що покликали до себе війну, співчуття.
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17.02.2022 14:54 Ответить
Женщин, детей и стариков необходимо эвакуировать как можно дальше от возможной линии соприкосновения. Подлая кремлёвская **** не оставит Украину в покое.
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17.02.2022 14:55 Ответить
Шота не слышно западной глубокой обеспокоенности
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17.02.2022 14:56 Ответить
Запад дал оружие,которое зекрыса не хочет использовать...какая ещё обеспокоенность интересует?
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17.02.2022 15:45 Ответить
Але зеля помстився нападникам та накрив їх залпом тисячі гармат.
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17.02.2022 15:07 Ответить
Наконец стали называть своими именами. - Обстреляли войска рф.
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17.02.2022 15:17 Ответить
Хто б пояснив. Відкрили справу, в папку склали світлини. Що далі?
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17.02.2022 15:46 Ответить
Они решили действовать как в Грузии в 2008, так тоже сепаратисты все время стреляли по Грузии и у тех не выдержали нервы, они решили атаковать, ну а у границы как раз, совершенно случайно стояла кацапская армия...
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17.02.2022 18:15 Ответить
 
 