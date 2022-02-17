Под обстрел войск РФ попал детский центр творчества в Марьинке. ФОТО
Российские оккупанты сегодня обстреляли Марьинку. Детский центр творчества также попал под обстрелы.
Об этом сообщает Telegram-канал WarLife, передает Цензор.НЕТ.
"Марьинка - подконтрольная Украине территория, окна детского центра творчества после сегодняшнего обстрела", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 olele
показать весь комментарий17.02.2022 14:32
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.02.2022 14:36
+7 Звезда Мордора
показать весь комментарий17.02.2022 14:37
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Це було так само нормативно для цілої галузі, як посилання на Маркса-Енгельса-Леніна та матеріали чергового з'їзду КПРС: без "впливу" в україністиці було ніяк, без "впливу" - то вже був "український буржуазний націоналізм".
Моє покоління ще застало в підручниках такі ритуальні поклони при кожному з наших класиків (пам'ятаю, що на Шевченка "благотворно впливав" Чернишевський, якому в рік виходу "Кобзаря" сповнилося 12, але кого це спиняло?). По контрасту з підручником "русліт", де всі класики були "великі" й "геніальні" самі собою, а замість параграфа про "вплив" стояв параграф про "мировое значение", це справляло на дитячу психіку належно гнітюче враження.
Із цим враженням від рідної культури ми й росли, тож нічого дивувати, що бажання повернутись до неї в дорослому віці в багатьох не виникло й досі. За три покоління в мізки нам залито таку бетонну кладку меншевартости, що захитати її вийде нескоро (особливо коли й не пробувати!)…»
(c) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXY47UbfHgKEx0ZjSJwsjasyLdpajd8BjLBZRH-XyZGWuJ62oAOCZRLwiF7CGLfT-DyGyLJ6ZvELT7HiPG5jvmEl8D5z1O2hEfIy9JcxT0N9R7bl6KZcsBAulUomumv5iZvHXckzlQRdtMEP4uUPOacFTmjfAxYpLGnmdLyO3A0uuyUVL1kGBhdsUFPRw1L61FZLeJQJZAy5w-gUgXJydcN&__tn__=-]K-y-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 українська - 70,11 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 російська - 28,93 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 вірменська - 0,35 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 білоруська - 0,06 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 грецька - 0,06 %
не знаю що й сазати.....
Ну тут уже вступает в действие силы пропаганды - Украина сможет ассимилировать приезжих или нет?
Пока и в Николаеве и в Херсоне и в Днепре и много где - города обрусевшие.
Украинцы, от вас зависит, будут ли и дальше обрусевать украинцы.
Не переходите на русский.
Я лично всегда отвечу на украинском если ком не обращаются на украинском.
Рад, что в Киеве это происходит все чаще.
и так эти обстрелы уже повесили на ВСУ (одно не говорят, что обстреляна не серая зона а подконтрольная Украине....а с хераль нам себя обстреливать??...но раша телезомби этого не объяснить)
Плюс вони не можуть зрозуміти чого на 8 році війни ми дальше торгуємо з рашею а ще більше не можуть зрозуміти торгівлю з ЛДНР і Кримом
Совершенно очевидно, что оккупантам нужен инцидент, желательно кровавый, в котором можно было бы обвинить Вооруженные силы Украины и который был бы хорошим поводом для начала эскалации. У Путина очень сложная ситуация. Его откровенно послали с ультиматумом. Не взирая на его цели, произошло противоположное. Цивилизованный мир консолидировался, а Украина получила много летального оружия, включая современные противотанковые комплексы и ПЗРК. Теперь Кремлю надо искать выход, при котором диктатору можно сохранить лицо. Поэтому подобные провокации ожидаемы.
Не треба цитувати Агрохімію та Бубачку....
США давно вже пора сюди Харві Освальда прислати.... Зробили б як в Японії, ліквідували б усю мафію, то й був би порядок... Японія нині гарно живе - Дякуючи США.