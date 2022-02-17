Мемориальную доску воину 81-й ОАэМБр Александру Глушко, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 февраля, в селе Руновщина Новоселовской территориальной общины Полтавской области на фасаде сельской школы состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Викторовичу Глушко, 11.11.1984 года, солдату, водителю-электрику 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом идет речь на фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"По инициативе Полтавского областного ТЦК и СП, при содействии Полтавского районного ТЦК и СП, депутатского корпуса Полтавского областного совета и союза воинов-интернационалистов Полтавского района (в том числе Александра Левчука) и благодаря Новоселовской общине и жителям Руновщины была открыта мемориальная доска солдата.

Александр Глушко родился в Руновщине, проживал в Полтаве вместе с семьей. 11 февраля 2021 года солдат Глушко погиб от пули вражеского снайпера при исполнении обязанностей военной службы недалеко от поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

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Мемориальная доска была открыта на фасаде школы, в которой учился Александр, в родном селе Руновщина. На мероприятии, кроме вышеперечисленных должностных лиц, присутствовали родные, знакомые, сослуживцы и односельчане Александра Глушко", - отмечается в сообщении.











