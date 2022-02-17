Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек. ФОТОрепортаж

Журналист Левко Стек обнародовал последствия обстрела российскими оккупантами школы в селе Врубовка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Журналист подчеркнул: "Был сегодня во Врубовке. Местные напуганы. Хотя от населенного пункта до передовой чуть больше десяти километров, но обстрелов здесь не было почти четыре года.

Но меня лично больше всего поразил факт прилета по школе. Снаряд, а по предварительным оценкам – это 122 калибр, упал в тридцати метрах от здания, где в этот момент в классах сидело почти сорок ребятишек от 6 до 11 лет. Дело в том, что офлайн сейчас занимаются только младшие классы – с 1 по 4-й. Трудно даже представить, что им пришлось пережить в эти мгновения. К счастью, в этот раз обошлось. Все живы, хотя несколько осколков влетели в окна. На фото можете оценить, что угрожало ученикам. Этот кусок нашли сегодня во Врубовке".

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