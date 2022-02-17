Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек. ФОТОрепортаж
Журналист Левко Стек обнародовал последствия обстрела российскими оккупантами школы в селе Врубовка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Журналист подчеркнул: "Был сегодня во Врубовке. Местные напуганы. Хотя от населенного пункта до передовой чуть больше десяти километров, но обстрелов здесь не было почти четыре года.
Но меня лично больше всего поразил факт прилета по школе. Снаряд, а по предварительным оценкам – это 122 калибр, упал в тридцати метрах от здания, где в этот момент в классах сидело почти сорок ребятишек от 6 до 11 лет. Дело в том, что офлайн сейчас занимаются только младшие классы – с 1 по 4-й. Трудно даже представить, что им пришлось пережить в эти мгновения. К счастью, в этот раз обошлось. Все живы, хотя несколько осколков влетели в окна. На фото можете оценить, что угрожало ученикам. Этот кусок нашли сегодня во Врубовке".
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через смерті дітей викликати шок та деморалізацію в українців і змусити їх підпісати капітуляцію ЗЕЛЕНСЬКОГО-ПУТІНА
горіти цим двом недоміркам в пеклі !!
Вот именно чтобы такого не случилось, штаты и европа усиленно разгоняли и разгоняют в сми мысль, что нападение вот-вот случится и что обязательно будут провокации со стороны лаптестана. В Европе просто дофигища левого говна, которое всегда начинает защищать агрессора, а не жертву. Как раз им сми и моют мозги, чтобы не было даже мысли обвинять Украину и убеждать её к капитуляции.
на сотни лет зачмырят эту падаль,будут в рожу плевать,узнав,что перед ними кацапоид..
"Злочин, скоєний в ім'я патріотизму єсть тим більшим злочином проти народу, чим більше може подобатися, чим більше може бути приводом до похвалювання, до втіхи з того, що єсть злом. Кожний злочин патріотичний, чим більше може подобатися погано зрозумілому патріотизмові єсть спокусою, силою, котра бодай веде народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою тою, що низькому, погано зрозумілому і чуттєвому патріотизмові подобається, шириться зараза, що пожирає найліпші, бо найблагородніші народні сили."
Жаль що він не попередив що мав на увазі русню.
ПОНУЖДЕНИЕ ВОЙНОЙ и УБИЙСТВАМИ К МИРУ ПОКОРНОСТИ и "БРАТЕРСТВУ"
ЖИВОТНЫЕ НА 2 НОГАХ ДУХОВНАЯ ДЫРКА В БУДКЕ В ОГОРОДЕ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЦАБОВ ВЫКОВЫРИВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ ИСПРАЖНЕНИЙ ИБО ЛОПУХИ В ДЕФЦИТЕ А КРАПИВОЙ БОЛЬНО А ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА --ЭТО САНКЦИИ...
ВОТ КАЦАБЫ НА СТЕНКУ ОТ ЗЛОСТИ И ЛЕЗУТ ИХ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ
ИХ ШИРОКОЙ ДУШИ УБИЙЦ
ИХ ВРОЖДЕННОЙ ДЕБИЛЬНОСТИ ОТ ПЬЯНИ
И СОСТОЯНИЕ СРАЧА В ДУШАХ И В ОСЯЗАЕМОМ МИРЕ--КОТОРАЯ ДЛЯ НИХ НОРМА...
А ДЛЯ ИНЫХ ПРОСТО КОШМАР И НЕПРИНЯТИЕ...
Он если не под кайфом, то в неадеквате...
там где классы окна широкие...без контузий и осколочных ранений точно бы не обошлось...30м это очень мало...
Хотели попасть в школу...
А теперь вопрос почему в саму школу??? А ответ прост...местное население в основном вата и смотрит кацапен тв ...сразу вопрос...как они его смотрят? почему не подавлен сигнал. почему не заблокирован трафик если по интернету...
Amos7-Pan European Ku band
И каналы там скорее всего лежат в пределах одного диапазона, просто каждый в своей части. Причем не факт, что украинские идут по порядку один за одним, а российские так же по порядку где-то сильно в стороне. В общем, если будешь шуметь, то для всех.
@MGorokhovska
Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії,по закінченню засідання Європейської Ради,заявив на телекамери: президент України,у вчорашній телефонній розмові, попросив Італію,посприяти, в організації зустрічі між ним і путіним.
Такі ж прохання надійшли і іншим членам ЄР.
А ваше я это знаю просто дезинформация и ней обязаны занятся СБУ.
тепер треба відкривати програму "вовчих квитків" із конфіскацією "нєпосільно нажитого" в трастовий фонд ВСУ
Вопрос - сколько еще снарядов РФ должно упасть на их головы?
Я думаю = это патологическая любовь к "русскому миру".
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html
Мы должны это остановить!!!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#more-153988 Читать далее
как кацапня бомбила и травила
сирийских детей,
эти ужасные кадры облетели весь мир,
но конь с фуйлом снова ниучёмневиноватые рассказывали что это были... "постановочные кадры"
боюсь, что в Украине - будет то же самое!
и мир ничего не сделает этому вонючему туалету - паРаше...
хотя нет, мир- озаботится ... и -глубоко.
ведь каждый сам за себя
восемь лет подряд