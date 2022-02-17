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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек. ФОТОрепортаж

Журналист Левко Стек обнародовал последствия обстрела российскими оккупантами школы в селе Врубовка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Журналист подчеркнул: "Был сегодня во Врубовке. Местные напуганы. Хотя от населенного пункта до передовой чуть больше десяти километров, но обстрелов здесь не было почти четыре года.

Но меня лично больше всего поразил факт прилета по школе. Снаряд, а по предварительным оценкам – это 122 калибр, упал в тридцати метрах от здания, где в этот момент в классах сидело почти сорок ребятишек от 6 до 11 лет. Дело в том, что офлайн сейчас занимаются только младшие классы – с 1 по 4-й. Трудно даже представить, что им пришлось пережить в эти мгновения. К счастью, в этот раз обошлось. Все живы, хотя несколько осколков влетели в окна. На фото можете оценить, что угрожало ученикам. Этот кусок нашли сегодня во Врубовке".

Читайте также: С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС

Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек 01
Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек 02
Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек 03
Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек 04
Российские террористы попали артиллерийским снарядом рядом со школой во Врубовке, где было 40 детей, - журналист Стек 05

Автор: 

обстрел (27151) школа (3015) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+77
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 19:43
+50
Пекельні санкції мають бути вже. Москалі - нелюди.
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17.02.2022 19:43
+40
Может пора байрактар поднять ,, Раде детей хотяб
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17.02.2022 19:41
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Может пора байрактар поднять ,, Раде детей хотяб
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17.02.2022 19:41 Ответить
низя! ***** не разрешает...
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17.02.2022 19:45 Ответить
"Скотов" же на стране-помойке запретят, как можно?
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17.02.2022 19:47 Ответить
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17.02.2022 19:42 Ответить
у нас еще ни один т.н. "политик" за свои слова и "рiшення" не ответил...
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17.02.2022 19:46 Ответить
Врубівка - біля 7 км від Золотого із якого говнокомандуючий відвів війська
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17.02.2022 20:14 Ответить
Да хрен с ним ваЗелином реально если. Мрази есть мрази. Били бы по другим таким примерно зданиям---даже если бы тогда остались бы там наши. По отдельным коментам с той стороны---там в бой рвутся! Реально.
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17.02.2022 21:39 Ответить
Так они мрази в детей и целили. Хотели массовое убийство детей сделать чтобы Запад шокировать и Запад начал давить на Украину пойти на капитуляцию.
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17.02.2022 19:42 Ответить
порівнння із Станицею Луганською: схоже шо саме такий диявільський сценарій -

через смерті дітей викликати шок та деморалізацію в українців і змусити їх підпісати капітуляцію ЗЕЛЕНСЬКОГО-ПУТІНА

горіти цим двом недоміркам в пеклі !!
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17.02.2022 20:19 Ответить
> Запад шокировать и Запад начал давить на Украину пойти на капитуляцию.

Вот именно чтобы такого не случилось, штаты и европа усиленно разгоняли и разгоняют в сми мысль, что нападение вот-вот случится и что обязательно будут провокации со стороны лаптестана. В Европе просто дофигища левого говна, которое всегда начинает защищать агрессора, а не жертву. Как раз им сми и моют мозги, чтобы не было даже мысли обвинять Украину и убеждать её к капитуляции.
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17.02.2022 20:53 Ответить
Пусть продолжают.
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17.02.2022 22:25 Ответить
Гоподи-дякую що діти знов не постраждали...
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17.02.2022 19:43 Ответить
Пекельні санкції мають бути вже. Москалі - нелюди.
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17.02.2022 19:43 Ответить
ни украинцы,ни мир не простят кацапским вылбядкам этого шантажа,и,возможно,войны..
на сотни лет зачмырят эту падаль,будут в рожу плевать,узнав,что перед ними кацапоид..
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17.02.2022 20:27 Ответить
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 19:43 Ответить
Поддерживаю. Нажать "мне нравится" не могу: мне не нравится!
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17.02.2022 19:52 Ответить
!!!!!!
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17.02.2022 19:57 Ответить
Значит пора делать ответочку что бы за сутки пару русских офицеров отправились на концерт Кобзона.Пора их приучить к тому что любой обстрел значит у них будут десятки путинских мертвецов.
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17.02.2022 19:43 Ответить
так это провокация лупят сепары из жилой застройки если их там давить тем чем есть мирняк поляжет Я с этой дилеммой уже 8й год как
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17.02.2022 19:48 Ответить
А в цей час мірняк сваім рєбятам-артілєрістам чайок носить. І радіє, коли наши в хахлов папалі
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17.02.2022 21:34 Ответить
Який же правий був Шептицький коли писав:
"Злочин, скоєний в ім'я патріотизму єсть тим більшим злочином проти народу, чим більше може подобатися, чим більше може бути приводом до похвалювання, до втіхи з того, що єсть злом. Кожний злочин патріотичний, чим більше може подобатися погано зрозумілому патріотизмові єсть спокусою, силою, котра бодай веде народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою тою, що низькому, погано зрозумілому і чуттєвому патріотизмові подобається, шириться зараза, що пожирає найліпші, бо найблагородніші народні сили."
Жаль що він не попередив що мав на увазі русню.
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17.02.2022 19:43 Ответить
А кацапи як завжди скажуть "а ві дакажите і єта нє мі" і їм пох усе, окрім "джавелінів" " по пєнзяцько-псковськім макітрам.
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17.02.2022 19:44 Ответить
Я хочу нагадати замість укріплення кордонів і мінування зевиродки будували там нові мости, переправи, дороги і робили розмінування.
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17.02.2022 19:46 Ответить
"ми будєм стоять за спінамі женщін і дєтєй",-пдарас росіі , путін.
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17.02.2022 19:47 Ответить
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17.02.2022 19:49 Ответить
СКРЕПЫ ПРИЛЕТЕЛИ
ПОНУЖДЕНИЕ ВОЙНОЙ и УБИЙСТВАМИ К МИРУ ПОКОРНОСТИ и "БРАТЕРСТВУ"
ЖИВОТНЫЕ НА 2 НОГАХ ДУХОВНАЯ ДЫРКА В БУДКЕ В ОГОРОДЕ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАЦАБОВ ВЫКОВЫРИВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ ИСПРАЖНЕНИЙ ИБО ЛОПУХИ В ДЕФЦИТЕ А КРАПИВОЙ БОЛЬНО А ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА --ЭТО САНКЦИИ...
ВОТ КАЦАБЫ НА СТЕНКУ ОТ ЗЛОСТИ И ЛЕЗУТ ИХ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ
ИХ ШИРОКОЙ ДУШИ УБИЙЦ
ИХ ВРОЖДЕННОЙ ДЕБИЛЬНОСТИ ОТ ПЬЯНИ
И СОСТОЯНИЕ СРАЧА В ДУШАХ И В ОСЯЗАЕМОМ МИРЕ--КОТОРАЯ ДЛЯ НИХ НОРМА...
А ДЛЯ ИНЫХ ПРОСТО КОШМАР И НЕПРИНЯТИЕ...
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17.02.2022 19:49 Ответить
До речі канал НАШ який фінансується з кишень українців робить от такі шоу - Лазарєв: Американці готові віддавати Україну, щоб Росія не злилася з Китаєм. НАШ 12.02.22. https://www.youtube.com/watch?v=RcIiM3gBbIY&t=178s
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17.02.2022 19:50 Ответить
Не знаю, но тут надо ООН созывать, а кто это будет делать, бубачка?
Он если не под кайфом, то в неадеквате...
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17.02.2022 19:54 Ответить
Повезло попали со стороны где нет классов...учительские и т.д..
там где классы окна широкие...без контузий и осколочных ранений точно бы не обошлось...30м это очень мало...
Хотели попасть в школу...
А теперь вопрос почему в саму школу??? А ответ прост...местное население в основном вата и смотрит кацапен тв ...сразу вопрос...как они его смотрят? почему не подавлен сигнал. почему не заблокирован трафик если по интернету...
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17.02.2022 19:54 Ответить
А если по спутнику?
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17.02.2022 20:13 Ответить
А помехи можно поставить как раньше глушили на КВ голоса..или все ляжет не только кацапское?
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17.02.2022 20:21 Ответить
Я не большой специалист, но предполагаю, что если у спутника покрытие с максимальным уровнем сигнала приходится на несколько соседних государств, то уж эти-то государства точно пользуются этим спутником для трансляции своего ТВ.

Amos7-Pan European Ku band



И каналы там скорее всего лежат в пределах одного диапазона, просто каждый в своей части. Причем не факт, что украинские идут по порядку один за одним, а российские так же по порядку где-то сильно в стороне. В общем, если будешь шуметь, то для всех.
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17.02.2022 20:56 Ответить
Скільки?
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17.02.2022 19:58 Ответить
Найвеличніший принижень України.

@MGorokhovska

Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії,по закінченню засідання Європейської Ради,заявив на телекамери: президент України,у вчорашній телефонній розмові, попросив Італію,посприяти, в організації зустрічі між ним і путіним.

Такі ж прохання надійшли і іншим членам ЄР.
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17.02.2022 19:57 Ответить
Внимание: путлеровский бот!
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17.02.2022 20:11 Ответить
Ви взагалі зрозуміли намір цієї кацапської нечисті. Вони планували обстріляти українські школи та дитбудинки, щоб звинуватити України в массовому вбивстві дітей. Це за гранню.
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17.02.2022 20:06 Ответить
Ястребы США уже в Днецке заседают? Ты совсем ******* уже ли еще есть куда двигаться?
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17.02.2022 20:10 Ответить
Мокша в спам!!!!!!!!!
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17.02.2022 20:12 Ответить
Любишь своего фюрерка, свинособака?
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17.02.2022 20:17 Ответить
русская свинья, твоего фюрерка зовут *****.
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17.02.2022 20:20 Ответить
Ты просто русское животное, подстилка кадыровская.
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17.02.2022 20:23 Ответить
он раб третий сорт на сортировке раненых в корпусах дырявых подохнет ну и что гыви или кто там себе оклад забреет его
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17.02.2022 20:26 Ответить
А хто ти такий ? Безпородний свино-пес ? Взагалі не людина ?
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17.02.2022 20:27 Ответить
животное, а когда ***** сдохнет, кто в вашей помойке следующим фюрерком будет? шойга или рамзанка дыров?
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17.02.2022 20:36 Ответить
ухаха рузге твои ноги убежали на Киев ужен добежали до него с водами грунтовыми
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17.02.2022 20:42 Ответить
рокепты сру 4 калибра по госпиталю в Алеппо не одного попадания вы бы Киев взяли как концлагерь Рейкьявик где потомко семи героев ссср защчнко и его лысый друг захар прилепин чей зад посещали все левые Европы брали .Только на пути оказался аэропорт гор Донецка
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17.02.2022 20:19 Ответить
прям как рузге воины из майкопской бригады на площади минутка или как в Ливии починные вагнера забившие полностью через 2 недели палаты в Бурденко прапрщик работал а пансыря сру не спасала каждый из них ампутант корми розия ифалидов бугага
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17.02.2022 20:24 Ответить
Україні нема сенсу чинити буть-де провокації так як ми і не розраховуємо захватити Москву а тільки відстоювати свою територію на відміну від московитів.
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17.02.2022 20:15 Ответить
ух ты рузге ты клоун левела бася или уровня члко морочко
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17.02.2022 20:21 Ответить
То есть свинособаки открыли ответный огонь по детсадикам...так ,кацарылый?
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17.02.2022 20:22 Ответить
Что Вы имеете ввиду под словами ,,Я то знаю,,?Дайте фото воронки из локацией сторон света.Вот тогда будет точно видно откуда прилетел снаряд.
А ваше я это знаю просто дезинформация и ней обязаны занятся СБУ.
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17.02.2022 20:26 Ответить
Лінія фронту є незмінною вже сім років ,чому цивільне населення з прифронтової зони не переселили з лінії фронту ,що в Україні в селах мало покинутих хат ?
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17.02.2022 20:09 Ответить
Думаю насильно это сделать нельзя (не СССР всётаки). А сами они не хотят уезжать.
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17.02.2022 20:16 Ответить
Ну якщо їм набридло жити, то нехай і далі там мешкають. І взагалі потрібно було збудувати таку ж стіну ,як між Південною і Північною Кореями ,бо москалі ніколи не заспокояться .
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17.02.2022 20:21 Ответить
Ну мы ж не знаем каждый конкретный случай. Была бы возможность - наверняка бы свалили. А насчёт стены... стена танк не остановит, ракеты и снаряды её перелетают. Единственное, что может остановить кацапов - сильные ЗСУ.
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17.02.2022 20:28 Ответить
А вы думаете кто-то реально предлагал людям варианты? Никто. А людям не хочется терять все нажито за жизнь. Мой дядя никуда не выезжает с села, хоть и прилетало не раз в огород и крышу перекрывал и окна менял, но никуда не собирается. У него там дом, который он сам построил, пасека и земля. Как он сказал "лучше умру в своем доме, чем в какой -нибудь общаге ". И таких людей много и их можно понять. Если есть что терять, то ты не побежишь в начлежку жить, если только все с землей сравняло и нет вариантов.
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17.02.2022 20:20 Ответить
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17.02.2022 20:11 Ответить
Вялікая Брытанія закрыла праграму «залатых візаў» для алігархаў з Расеі.
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17.02.2022 20:12 Ответить
Живе Білорусь !

тепер треба відкривати програму "вовчих квитків" із конфіскацією "нєпосільно нажитого" в трастовий фонд ВСУ
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17.02.2022 20:25 Ответить
Слава Украіне і яе Героям!
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17.02.2022 20:27 Ответить
Чому "байрактари" не нанесли удари по вбивцям дітей? Чи чорт зелений заборонив їх використовувати?
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17.02.2022 20:17 Ответить
Ключевое слово «чорт»
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17.02.2022 20:25 Ответить
Чтоб зекрыса начала об этом кричать с трибуны ООН,надо чтоб снаряд попал в шефира ...
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17.02.2022 20:19 Ответить
На мой взгляд, не отвечать, боясь, что это провокация, не имеет смысла. Они всё равно придумают повод, не через час, так через день. А безнаказанность, как известно, порождает азарт…
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17.02.2022 20:24 Ответить
Вот интересно, в СМИ недавно показывали результаты опроса населения в плане "как вы относитесь (хорошо или плохо) к рассеюшке", так вот жители юго-востока показали более 50% положительного отношения, возникает вопрос, что они курят до сих пор ?
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17.02.2022 20:25 Ответить
братаны буряты дадут покурить этим ватникам тротила
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17.02.2022 20:26 Ответить
Ну не все отождествляют россию с кремлём.
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17.02.2022 20:28 Ответить
А вот свежий опрос по НАТО. По востоку Украины: за НАТО - 36%, против - 54%.
Вопрос - сколько еще снарядов РФ должно упасть на их головы?
Я думаю = это патологическая любовь к "русскому миру".
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17.02.2022 20:47 Ответить
Врубовка - не Донецкая, а Луганская область. Попаснянский район.
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17.02.2022 20:28 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html Зеленский хочет протолкнуть Минские договоренности - нардеп
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html

Мы должны это остановить!!!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5.html#more-153988 Читать далее
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17.02.2022 20:29 Ответить
Терміново вивезти за кошти держави дітей , жінок, пенсіонерів!!!!
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17.02.2022 20:30 Ответить
Кацапи як ви вже всіх заїбали!!!(вибачте). Ми не хочемо вас знати бачити... ааа ні... михочему тупо вам пи.ди дати!!! по всій мордяці!
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17.02.2022 20:31 Ответить
Славянска. Как тебе, Путин, спится? Что тебе, Вова, снится? Сочинский пляж или мама? А может Барак Обама? Как тебе естся, Путин? Сколько едят лилипуты? Или ты ешь очень много, Чтоб не досталось другому? ................................................... Ты видел одну картину: Гробы, что везут с Украины! Чтоб матери всей России Во всех твоих снах голосили, Тебя проклиная, урода, За смерть своего народа! Чтоб все девчонки России О смерти твоей просили За их нерожденных детишек От тех погибших мальчишек. И как же хочу я, Вова, Чтоб видел ты снова и снова Безруких, безногих ребят… Какой же ты, б..дь, старший брат?! ........................................................ Как крупно тебе повезло: Имеешь ты бренд свой - «Ху.ло»! Ты береги его, Вова, Точней не найти к тебе слова. Но мы соберем свои силы, И будешь лежать ты в могиле, А надпись: не он, а оно - Не «Путин», а просто «Ху.ло»!
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17.02.2022 20:41 Ответить
Эти твари обстреляли детсад и школы целенаправленно. А Зеленский сопли жует! Так лишите ЛДНР пенсий и всех льгот!!! Нашим пенсионерам не повышают пенсии из-за их пенсионеров, студенты занимают квотные бюджетные места, дают квартиры переселенцам и первичное трудоустройство....
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17.02.2022 20:42 Ответить
Война с Украиной отформатирует расею.... будут раздробленные народцы приполярнойнигери ничего не могущие сделать самостоятельно....
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17.02.2022 20:47 Ответить
Это предупреждение от путина, как быстро он может принести ад и войну. Не будет по-моему следующий снаряд попадёт прямо в цель
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17.02.2022 20:51 Ответить
чергова провокація? я в ах...є з нашого зсу ... *** ЦАХАЛ каменю на камені не лишив би від підарасів... а тут тєрпіли..."армія" там для чого ? спостерігачами на півставки
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17.02.2022 21:03 Ответить
Если бы не ВСУ, этих детей, возможно, уже не было бы в живых, а те, что выжили, уже бы учили как злобная Украина напала на мирный Донбасс.
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17.02.2022 21:16 Ответить
Ну что, клоун, долго еще будешь пытаться главорку в глаза заглядывать?
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17.02.2022 21:15 Ответить
весь час по новостях зараз розкладають по деталях промову Блінкена і показують наслідки сьогодняшніх кацапських обстрілів.
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17.02.2022 21:20 Ответить
вспомните
как кацапня бомбила и травила
сирийских детей,
эти ужасные кадры облетели весь мир,
но конь с фуйлом снова ниучёмневиноватые рассказывали что это были... "постановочные кадры"
боюсь, что в Украине - будет то же самое!
и мир ничего не сделает этому вонючему туалету - паРаше...
хотя нет, мир- озаботится ... и -глубоко.
ведь каждый сам за себя
восемь лет подряд
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17.02.2022 21:46 Ответить
Мне как то перехотелось в Европу, которая после таких обстрелов по детям будет ничтоже сумняшеся покупать газ у рашенских террористов.
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18.02.2022 01:14 Ответить
 
 