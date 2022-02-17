РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9909 посетителей онлайн
Новости Фото
7 254 10

Умершего от ран украинского воина Сергея Иващенко похоронили в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 февраля, в селе Преображенка Каховского района Херсонской области состоялась церемония прощания с Сергеем Анатольевичем Иващенко, военнослужащим 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады, который в конце декабря прошлого года в районе Донецкого аэропорта получил тяжелое пулевое ранение, нанесенное российским снайпером. 13 февраля Сергей Иващенко скончался в больнице.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Преображенке Скадовского района попрощались с бойцом отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергеем Иващенко. Воин получил смертельное ранение в зоне ООС в конце прошлого года. Прощание с Сергеем Иващенко началось в доме культуры Преображенки. Пришли родные, односельчане, учителя. С 13 лет Сергей учился в Новокиевской школе.

Его учительница Любовь Динер рассказала, что он был очень спокоен, трудолюбив.

"Он сам нуждался в любви к себе и всех любил. Он в нашей школе как раз так и вел себя. Девушки его любили, общительным был, добрым. Жил с дедом и бабушкой, всегда помогал им", - рассказала Любовь Динер.

Читайте также: С воином 56-й МПБр Сергеем Иващенко, который в декабре получил тяжелое пулевое ранение от российского снайпера и скончался 13 февраля, простятся завтра на Херсонщине

Неродной дедушка Сергея Дмитрий Пидбоский говорит, что он был послушным парнем. Хотел выучиться на тракториста. А потом началась война, и Сергей пошел защищать Украину.

Ранение в легкие пулей вражеского снайпера Сергей Иващенко получил в конце декабря в Песках во время выполнения инженерных работ, рассказал заместитель командира отдельного мотопехотного батальона "Сармат", старший лейтенант Виталий Зороляк. "Сергей Иващенко зарекомендовал себя с очень положительной стороны как патриотически настроенный военнослужащий, хороший друг и брат для всего личного состава воинской части", - говорит старший лейтенант Виталий Зороляк.

Прощаться с героем пришло почти все село. Из дома культуры гроб перенесли в храм. Почти 2 месяца после ранения за жизнь Сергея Иващенко боролись врачи. Умер военный 13 февраля. Сергею было 26 лет", - отмечается в сообщении.

Умершего от ран украинского воина Сергея Иващенко похоронили в Херсонской области 01
Умершего от ран украинского воина Сергея Иващенко похоронили в Херсонской области 02
Умершего от ран украинского воина Сергея Иващенко похоронили в Херсонской области 03

Автор: 

похороны (1529) смерть (9223) Ян Осока (1501) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
17.02.2022 21:42
+31
Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
17.02.2022 21:52
+17
R.I.P. солдату !
Слава Герою !

Особливо болить, коли гинуть молоді.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
17.02.2022 21:42 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
17.02.2022 21:52 Ответить
Вічна пам`ять... кожен раз коли з`являється стаття про того чи іншого нашого Захисника, який або отримав рани вбо загинув - аж сльози навертаються - хороші люди уходять а погань залишається.... Вічна пам`ять солдате... прийде час за кожного з Вас боржок візьмемо....
показать весь комментарий
17.02.2022 22:10 Ответить
R.I.P. солдату !
Слава Герою !

Особливо болить, коли гинуть молоді.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:04 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:08 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:19 Ответить
Покойся з миром ,хлопче...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:26 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
показать весь комментарий
18.02.2022 10:16 Ответить
Слава Герою ! Дякую наш ЗАХИСНИК !!! Співчуття, доземний уклін рідним
показать весь комментарий
18.02.2022 10:51 Ответить
Покойся з миром, Українець. Пам'ятаємо усіх!
показать весь комментарий
18.02.2022 11:36 Ответить
 
 