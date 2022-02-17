Умершего от ран украинского воина Сергея Иващенко похоронили в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 февраля, в селе Преображенка Каховского района Херсонской области состоялась церемония прощания с Сергеем Анатольевичем Иващенко, военнослужащим 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады, который в конце декабря прошлого года в районе Донецкого аэропорта получил тяжелое пулевое ранение, нанесенное российским снайпером. 13 февраля Сергей Иващенко скончался в больнице.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Преображенке Скадовского района попрощались с бойцом отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергеем Иващенко. Воин получил смертельное ранение в зоне ООС в конце прошлого года. Прощание с Сергеем Иващенко началось в доме культуры Преображенки. Пришли родные, односельчане, учителя. С 13 лет Сергей учился в Новокиевской школе.

Его учительница Любовь Динер рассказала, что он был очень спокоен, трудолюбив.

"Он сам нуждался в любви к себе и всех любил. Он в нашей школе как раз так и вел себя. Девушки его любили, общительным был, добрым. Жил с дедом и бабушкой, всегда помогал им", - рассказала Любовь Динер.

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Неродной дедушка Сергея Дмитрий Пидбоский говорит, что он был послушным парнем. Хотел выучиться на тракториста. А потом началась война, и Сергей пошел защищать Украину.

Ранение в легкие пулей вражеского снайпера Сергей Иващенко получил в конце декабря в Песках во время выполнения инженерных работ, рассказал заместитель командира отдельного мотопехотного батальона "Сармат", старший лейтенант Виталий Зороляк. "Сергей Иващенко зарекомендовал себя с очень положительной стороны как патриотически настроенный военнослужащий, хороший друг и брат для всего личного состава воинской части", - говорит старший лейтенант Виталий Зороляк.

Прощаться с героем пришло почти все село. Из дома культуры гроб перенесли в храм. Почти 2 месяца после ранения за жизнь Сергея Иващенко боролись врачи. Умер военный 13 февраля. Сергею было 26 лет", - отмечается в сообщении.





