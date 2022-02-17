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Новости Фото Война
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Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer. ФОТО

Российская пропаганда выдвигает самые невероятные версии, чтобы переложить на украинцев ответственность за обстрел детского сада в Станице Луганской.

Подборку лжи пропагандистов РФ публикует в фейсбуке блогер с ником NecroMancer, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, они пытаются возложить ответственность за обстрелы на украинские силы.

Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer 01

Или заверить, что фото обстрелов – не настоящие.

Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer 02

Пытаются доказать, что обстрел якобы вели с запада.

Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer 03

Хотя на самом деле понятно, что снаряд прилетел с востока.

Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer 04

Автор: 

детсад (429) обстрел (27151) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+34
совок убиває і вже не криється

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17.02.2022 23:22
+25
Расеяне вас не было на Донбассе, ничего не летало и люди не гибли. Вам видимо мало в маскве Норд-Оста, будет их вам вскоре в 40 раз больше, относительно количества населения Украины, которому жить не даёт вечный паразит с вашей рабской поддержкой.
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17.02.2022 23:22
+18
Посла Израиля в Украине вызвали в МИД, чтобы он объяснил, почему его страна просила Москву помочь с эвакуацией в случае войны.
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17.02.2022 23:24
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Ну эт еще с утра было, и переобувка в воздухе.
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17.02.2022 23:11 Ответить
переодели труселя не подмыв задницу фэ это в стиле кацапов...
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17.02.2022 23:13 Ответить
Расеяне вас не было на Донбассе, ничего не летало и люди не гибли. Вам видимо мало в маскве Норд-Оста, будет их вам вскоре в 40 раз больше, относительно количества населения Украины, которому жить не даёт вечный паразит с вашей рабской поддержкой.
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17.02.2022 23:22 Ответить
совок убиває і вже не криється

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17.02.2022 23:22 Ответить
флаг им в руки !
есть рашка, билорашка, абхазия, осетия, приднестровье, ЛНР, ДНР - все республики-сестры в сборе !
уря СССР-3, маэстро, врубите гимн Михалкова, туш, аплодисменты, переходящие в овации !
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18.02.2022 00:43 Ответить
То есть Россия аннулирует декларацию о суверенитете России, начнет выполнять приказы Горбачева и конфискует дворец *****?
Но вот Украина от своего суверенитета отказываться не собирается. Будем со стороны на тот цирк смотреть.
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18.02.2022 00:48 Ответить
Посла Израиля в Украине вызвали в МИД, чтобы он объяснил, почему его страна просила Москву помочь с эвакуацией в случае войны.
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17.02.2022 23:24 Ответить
Весь этот дикий бред кремлевских комуно-фашистов расчитан для внутреннего пользования, окончательно превратить свое зомби-население в растения, и они почти выполнили свой план, людей в орде осталось меньше 1%.
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17.02.2022 23:24 Ответить
Это фигня если вспомнить новостной трэш после сбития Боинга
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17.02.2022 23:25 Ответить
Тварі мокшанські бодай усі виздихали на ****** своїх!
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17.02.2022 23:25 Ответить
К завтрашнему вечеру похоже распятыми вдоль дороги дело дойдёт. И вверх ногами все---чтоб нельзя было прочитать кто.
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17.02.2022 23:29 Ответить
Нема в стране президента
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17.02.2022 23:41 Ответить
Zoren Facktus@zorenfaktus

Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:44 Ответить
Все происходит по классике жанра:
- риск полномасштабного вторжения не уменьшается, но и риск усиления напряжения на линии разграничения как раз то - увеличивается. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем. А что дальше !?
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17.02.2022 23:56 Ответить
Скорее, напряжённости...
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18.02.2022 09:13 Ответить
при Порохе сепары работали филигранней - сами обстреливали Донецк из мусоровозов
при ЗЕ-биле решили вообще не напрягаться
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18.02.2022 00:46 Ответить
Проблема русских кацапов - зоологическо-психиатрическое стремление навязать любой ценой, кровью, страданиями и разрушениями, всем вокруг любовь к своей нации и истории - это неверная установка и поэтому вас ненавидит весь Мир !!!
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18.02.2022 01:01 Ответить
А почему стекла целы? Это же абсурд.
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18.02.2022 05:39 Ответить
а, как ты думаешь за стекла и за стены?
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18.02.2022 06:52 Ответить
В принципе, если то был бронебойный снаряд болванка, без заряда взрывчатого вещества, о чём говорит отсутствие гари на стенах, и если стёкла калёные в пластиковой раме, то они могли уцелеть. Но тогда, сам снаряд должен был бы валяться на полу. Но возможно его уже утащили и сдали в металлолом. Но вообще, действительно странная круглая дырка, значит били под прямым углом с малого расстояния. Тогда получается, что пушка стояла рядом, или таки стену ногтём расковыряли и наружная обшивка тоже не понятно почему оторвана на большой площади. Я ничего не понимаю.
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18.02.2022 06:55 Ответить
эксперт?
с территории ,,днр-лнр,, по территории донецкой области украины некому стрелять, кроме носителей паспортов рф, граждан рф...а они способны на любую подлость, для них это территория противника и они сюда перенесли боевые действия...
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18.02.2022 07:30 Ответить
Я не эксперт в вопросах веры. И понятия не имею о том, кто там по ночам пушки под стены садиков подкатывает. Я просто картинку рассматриваю, и пытаюсь понять как чисто технически, могла появиться такая дырка в стене.
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18.02.2022 07:40 Ответить
на вопрос: кто там по ночам пушки под стены садиков подкатывает?.
ответ простой и очевидный:
-это, ты
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18.02.2022 08:16 Ответить
Это если я лунатик. Полнолуние сейчас. Может правда, во сне пушку таскал. То то у меня уже усталость с утра.
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18.02.2022 09:09 Ответить
угораздило же тебя...
похоже, не жилец...
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18.02.2022 09:17 Ответить
та отож
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18.02.2022 09:25 Ответить
Проблема в скопиченні в великій кількості кацапів в одному місці. Там де їх нема, там мир та тиша.
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18.02.2022 07:01 Ответить
Оце вже, як говорять, "не в бровь, а в глаз"
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18.02.2022 07:27 Ответить
Хотелось бы увидеть схему обстрела от ООС.
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18.02.2022 09:14 Ответить
 
 