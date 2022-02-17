Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer. ФОТО
Российская пропаганда выдвигает самые невероятные версии, чтобы переложить на украинцев ответственность за обстрел детского сада в Станице Луганской.
Подборку лжи пропагандистов РФ публикует в фейсбуке блогер с ником NecroMancer, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, они пытаются возложить ответственность за обстрелы на украинские силы.
Или заверить, что фото обстрелов – не настоящие.
Пытаются доказать, что обстрел якобы вели с запада.
Хотя на самом деле понятно, что снаряд прилетел с востока.
Топ комментарии
+34 olele
показать весь комментарий17.02.2022 23:22
+25 Petrov Viktor
показать весь комментарий17.02.2022 23:22
+18 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.02.2022 23:24
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есть рашка, билорашка, абхазия, осетия, приднестровье, ЛНР, ДНР - все республики-сестры в сборе !
уря СССР-3, маэстро, врубите гимн Михалкова, туш, аплодисменты, переходящие в овации !
Но вот Украина от своего суверенитета отказываться не собирается. Будем со стороны на тот цирк смотреть.
Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
- риск полномасштабного вторжения не уменьшается, но и риск усиления напряжения на линии разграничения как раз то - увеличивается. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем. А что дальше !?
при ЗЕ-биле решили вообще не напрягаться
русскихкацапов - зоологическо-психиатрическое стремление навязать любой ценой, кровью, страданиями и разрушениями, всем вокруг любовь к своей нации и истории - это неверная установка и поэтому вас ненавидит весь Мир !!!
с территории ,,днр-лнр,, по территории донецкой области украины некому стрелять, кроме носителей паспортов рф, граждан рф...а они способны на любую подлость, для них это территория противника и они сюда перенесли боевые действия...
ответ простой и очевидный:
-это, ты
похоже, не жилец...