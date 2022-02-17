Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer. ФОТО

Российская пропаганда выдвигает самые невероятные версии, чтобы переложить на украинцев ответственность за обстрел детского сада в Станице Луганской.

Подборку лжи пропагандистов РФ публикует в фейсбуке блогер с ником NecroMancer, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, они пытаются возложить ответственность за обстрелы на украинские силы.

Или заверить, что фото обстрелов – не настоящие.

Пытаются доказать, что обстрел якобы вели с запада.

Хотя на самом деле понятно, что снаряд прилетел с востока.