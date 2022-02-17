Вероятный сектор, из которого обстреляли Станицу Луганскую. КАРТА от блогера

Блогер NecroMancer публикует карты сектора, из которого, предположительно, был произведен обстрел Станицы Луганской.

Карты опубликованы в его твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Станица Луганская: возможный сектор, из которого вели обстрел", - подписал он изображение.





