Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Место преступления российских террористов, обстрелявших из артиллерии детский сад в Станице Луганской, посетили 24 иностранных журналиста.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Сегодня в 9 05 по Станице Луганской со стороны контролируемых РФ сепаратистов был произведён массированный артобстрел, такой какого не было уже много лет. Снаряды попали в детский сад "Сказка". На момент обстрела в садике находилось 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Дети чудом не пострадали. Травмы и контузии получили несколько сотрудников детского сада. Их оглушило и ударило обломками досок и кирпичей. Уже через час российская пропагандисткая машина в лице подонка Соловьева естественно возложила вину за обстрел Станицы на Украинскую сторону".

Геращенко продолжил: "Как сработала Коммуникационная Команда Украины в ответ на вооруженную провокацию и дезинформацию? В Офисе Президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую. Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностраных СМИ. Далее самолётом Национальной Гвардии они были доставлены на военный аэродром на Востоке Украины. Оттуда вертолётами ВСУ група из 24 иностраных журналистов ведущих мировых СМИ была доставлена к Станице Луганской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer. ФОТО

В числе иностраных СМИ были :

1. The New York Times

2. Франція 24

3. Deutsche Welle

4. CNN

5. Reuters

6. Associated Press

7. CBS News

8. Agence France-Presse

9. Радио Свобода

Самолёт вылетел из Киева в 14:45 и уже в 18:00 группа иностранных журналистов в сопровождении пресслужб ООС и Национальной полиции проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников детского сада. И могли сами убедится кто и с какой стороны стрелял по Украинским детям и покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру".

"Также, сегодня для журналистов Украинских и иностраных СМИ в Краматорске будет дан брифинг руководства ООС по итогам сегодняшнего дня активизации отстрелов со стороны оккупированых РФ украинских территорий.

Так и в будущем мы будем обеспечивать правдивую информацию мировому сообществу, чтоб все знали о военных преступлениях РФ!

Какое счастье, что несмотря на более чем 600 выпущеных с Окупированых территорий снарядов и мин не погиб ни один ребёнок, военнослужащий или гражданский человек!

Спасибо всей большой Коммуникационной команде их разных Министерств и Организаций, которые сегодня сработали как слаженный оркестр.

И Спасибо журналистам Украинских медиа, которые рискуя жизнью самостоятельно приехали сегодня в Станицу Лугаснкую и показали правду про чудовищные обстрелы мирного украинского города", - резюмировал Геращенко.