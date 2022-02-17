Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Место преступления российских террористов, обстрелявших из артиллерии детский сад в Станице Луганской, посетили 24 иностранных журналиста.
Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Сегодня в 9 05 по Станице Луганской со стороны контролируемых РФ сепаратистов был произведён массированный артобстрел, такой какого не было уже много лет. Снаряды попали в детский сад "Сказка". На момент обстрела в садике находилось 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Дети чудом не пострадали. Травмы и контузии получили несколько сотрудников детского сада. Их оглушило и ударило обломками досок и кирпичей. Уже через час российская пропагандисткая машина в лице подонка Соловьева естественно возложила вину за обстрел Станицы на Украинскую сторону".
Геращенко продолжил: "Как сработала Коммуникационная Команда Украины в ответ на вооруженную провокацию и дезинформацию? В Офисе Президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую. Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностраных СМИ. Далее самолётом Национальной Гвардии они были доставлены на военный аэродром на Востоке Украины. Оттуда вертолётами ВСУ група из 24 иностраных журналистов ведущих мировых СМИ была доставлена к Станице Луганской.
В числе иностраных СМИ были :
1. The New York Times
2. Франція 24
3. Deutsche Welle
4. CNN
5. Reuters
6. Associated Press
7. CBS News
8. Agence France-Presse
9. Радио Свобода
Самолёт вылетел из Киева в 14:45 и уже в 18:00 группа иностранных журналистов в сопровождении пресслужб ООС и Национальной полиции проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников детского сада. И могли сами убедится кто и с какой стороны стрелял по Украинским детям и покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру".
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Тепер нікому окрім Нікарагуа і Північній Кореї не збрешеш, що це
Україна обстріляла свій же дитячий садок.
Щоб схибити на 200м треба стріляти на відстань близьку до макссимальної дальності пострілу, для 82мм це 6,5-7км. От і все.
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.
ці фото йдуть вже по новістних лентах пів дня,
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.