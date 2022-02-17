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Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Место преступления российских террористов, обстрелявших из артиллерии детский сад в Станице Луганской, посетили 24 иностранных журналиста.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил:  "Сегодня в 9 05 по Станице Луганской со стороны контролируемых РФ сепаратистов был произведён массированный артобстрел, такой какого не было уже много лет. Снаряды попали в детский сад "Сказка". На момент обстрела в садике находилось 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Дети чудом не пострадали. Травмы и контузии получили несколько сотрудников детского сада. Их оглушило и ударило обломками досок и кирпичей. Уже через час российская пропагандисткая машина в лице подонка Соловьева естественно возложила вину за обстрел Станицы на Украинскую сторону".

Геращенко продолжил: "Как сработала Коммуникационная Команда Украины в ответ на вооруженную провокацию и дезинформацию? В Офисе Президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую. Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностраных СМИ. Далее самолётом Национальной Гвардии они были доставлены на военный аэродром на Востоке Украины. Оттуда вертолётами ВСУ група из 24 иностраных журналистов ведущих мировых СМИ была доставлена к Станице Луганской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты в ударе: врут об обстреле детского сада, - блогер NecroMancer. ФОТО

В числе иностраных СМИ были :

1. The New York Times
2. Франція 24
3. Deutsche Welle
4. CNN
5. Reuters
6. Associated Press
7. CBS News
8. Agence France-Presse
9. Радио Свобода

Самолёт вылетел из Киева в 14:45 и уже в 18:00 группа иностранных журналистов в сопровождении пресслужб ООС и Национальной полиции проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников детского сада. И могли сами убедится кто и с какой стороны стрелял по Украинским детям и покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру".

"Также, сегодня для журналистов Украинских и иностраных СМИ в Краматорске будет дан брифинг руководства ООС по итогам сегодняшнего дня активизации отстрелов со стороны оккупированых РФ украинских территорий.
Так и в будущем мы будем обеспечивать правдивую информацию мировому сообществу, чтоб все знали о военных преступлениях РФ!
Какое счастье, что несмотря на более чем 600 выпущеных с Окупированых территорий снарядов и мин не погиб ни один ребёнок, военнослужащий или гражданский человек!
Спасибо всей большой Коммуникационной команде их разных Министерств и Организаций, которые сегодня сработали как слаженный оркестр.
И Спасибо журналистам Украинских медиа, которые рискуя жизнью самостоятельно приехали сегодня в Станицу Лугаснкую и показали правду про чудовищные обстрелы мирного украинского города", - резюмировал Геращенко.

Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко 01
Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко 02
Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко 03
Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко 04

Автор: 

детсад (429) обстрел (27151) Геращенко Антон (1438) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+43
Правильный ход и очень оперативно. Только так и надо с кремлевскими фейками. Максимально, на весь мир, открыто показывать
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17.02.2022 23:52
+37
Справа ж не в піарі, а в тому, що расистська ********* стріляє в дитсадки. І лише дивом ніхто не постраждав.
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17.02.2022 23:54
+28
Шикарный пиар для нас. Россия стреляет в детсады.
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17.02.2022 23:50
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Правила форума Совет форумчан
Шикарный пиар для нас. Россия стреляет в детсады.
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17.02.2022 23:50 Ответить
Справа ж не в піарі, а в тому, що расистська ********* стріляє в дитсадки. І лише дивом ніхто не постраждав.
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17.02.2022 23:54 Ответить
Пиар в том что это тяжело крыть пропагандистам.
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17.02.2022 23:57 Ответить
Піар - дещо легковажна форма для даного випадку. Донесення правди до всього світу. Для какцапів справді мав бути піар в найгіршому значенні.
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18.02.2022 00:00 Ответить
это не пиар,кретин...это правдивое освещение терроризма!
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18.02.2022 00:30 Ответить
Пиар - не означает "ложь". Лучший пиар - это освещение правды.
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18.02.2022 01:03 Ответить
кому війна-руїна - кому інформаційний привід
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17.02.2022 23:50 Ответить
Какцапи думали, що для них. Але утерлися.
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17.02.2022 23:52 Ответить
О ком вы сейчас отзываетесь в негативном ключе?
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17.02.2022 23:55 Ответить
Мабуть, воно звикло молоти, не думаючи. Або троль.
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18.02.2022 00:01 Ответить
Правильный ход и очень оперативно. Только так и надо с кремлевскими фейками. Максимально, на весь мир, открыто показывать
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17.02.2022 23:52 Ответить
Только замминистра обороны, та зелёная овца, которая выписала себе новогоднюю премию больше 500 000 грн, обосралась и не прилетела. Из-за нее журналисты задержались с прилетом и прилетели ночью.
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18.02.2022 05:53 Ответить
А чего еще ждать от зеленых? Вы слышали заявление ВЕРХОВНАГА Главнокомандующего.? Мы можем увеличить ЗСУ в 2-3 раза, но тогда не будет денег на строительство дорог. Нормальные приоритеты у писькограя?
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18.02.2022 07:14 Ответить
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17.02.2022 23:53 Ответить
Воно притрушене з дитинства
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17.02.2022 23:54 Ответить
ЩО Б НЕ РОБИЛА РАСЯЄ ВОНА ЦЕ РОБИТЬ ЧЕРЕЗ ДУПУ
Тепер нікому окрім Нікарагуа і Північній Кореї не збрешеш, що це
Україна обстріляла свій же дитячий садок.
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17.02.2022 23:53 Ответить
стріляли по станції, вона на 200м далі від дитсадка. Швидше за все 82мм, дальність майже максимальна, понад 6км від того місця, звідки могли стріляти, тому схибити на 200м не важко.
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17.02.2022 23:54 Ответить
Поганий з Вас військовий експерт
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18.02.2022 00:02 Ответить
Навіть ніякий
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18.02.2022 00:04 Ответить
Гугл карта показує від дірки у стіні до станції 205м. Я припустив що то була міна 82мм через відносно невеликі руйнування. За 40м від дірки є 5 чи 9 поверховий будинок, який перекриває лінію обстрілу, отже падало під досить великим кутом, не менше 30-40 градусів, що швидше схоже на міну, ніж на снаряд. Мало того, кут падіння був мабуть навіть більшим, бо стіну зачепило по дотичній, снаряд чи міна, можливо навіть не розірвалися.
Щоб схибити на 200м треба стріляти на відстань близьку до макссимальної дальності пострілу, для 82мм це 6,5-7км. От і все.
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18.02.2022 08:30 Ответить
ау,кацапськє рило! ти спочатку вивчи як стріляє миномет!
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18.02.2022 00:36 Ответить
миномета не было, стреляла 122 мм артиллерия. Снаряд ударил по касательной, деформировался взрыватель и поэтому не взорвался. Детям повезло, они были в коридоре, так как покидать здание во время обстрела запрещено по инструкции. При взрыве снесло бы пол садика. Четверть точно.
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18.02.2022 06:00 Ответить
на 824 м. Их тоже обстреляли. Вчера 17 февраля, прилетов по Станице было много, а не один выстрел. Артиллерия 122 мм стреляла. Наши довбуры за 8 лет войны так и не научились красиво подавать информацию про преступления русских.
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18.02.2022 05:56 Ответить
Гугл карта показує від дірки у стіні до станції 205м. Я припустив що то була міна 82мм через відносно невеликі руйнування. За 40м від дірки є 5 чи 9 поверховий будинок, який перекриває лінію обстрілу, отже падало під досить великим кутом, не менше 30-40 градусів, що швидше схоже на міну, ніж на снаряд. Мало того, кут падіння був мабуть навіть більшим, бо дійсно стіну зачемило по дотичній. Але, якщо ви були на місці події не буду з вами сперечатися.
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18.02.2022 08:27 Ответить
Вы просто не знаете что, где находится. До границы депо (забора) от садика действительно 135 метров.
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18.02.2022 08:41 Ответить
Рашка. Чо? Дальше, дети, женщины, Прячемся?

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17.02.2022 23:55 Ответить
ці фото йдуть вже по новістних лентах пів дня,
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.
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17.02.2022 23:55 Ответить
Ага. Очень нам повезло с этим.
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17.02.2022 23:58 Ответить
В этом случае Зе молодец. Вот так во всем бы. Но ...
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17.02.2022 23:57 Ответить


ці фото йдуть вже по новістних лентах пів дня,
незважаючі на те шо геращенко підзеленений совок.
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18.02.2022 00:25 Ответить
Геращенко бы занимался вопросами нац.полиции. , а не СБУ и ВСУ
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18.02.2022 00:11 Ответить
Надежды на местных журналистов нет, но такой информповод можно раскрутить до высот про финансирование терроризма бензоколонкой, а ведь это сейчас ключевая цель!
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18.02.2022 00:16 Ответить
Уже раскрутили. Посмотрите сюжет Гардиан, Билд, и кучу других новостных агентств на ютюбе и почитайте комментарии под этими видео. Ну как можно было так всрато все сделать, что никто в это не верит.
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18.02.2022 09:54 Ответить
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18.02.2022 00:19 Ответить
Что за херня? Как при такой дыре уцелели стёкла?
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18.02.2022 01:01 Ответить
То, что прилетело -не взорвалось!
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18.02.2022 01:15 Ответить
"Ломик" от МТ-12 "Рапира", не взрывается, но выносит не только мозг.
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18.02.2022 01:54 Ответить
Да пофиг. Пробить стену толщиной в метр и при этом стены не сотряслись?
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18.02.2022 03:11 Ответить
А где они там уцелели,лапоть? Стекла потресканы. А то что не разлетелись говорит о качестве стеклопакета. Не в Костроме же делали.
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18.02.2022 03:20 Ответить
Да все очень просто: взрыв произошёл снаружи здания и соответственно часть энергии ушла в пространство от источника взрыва, а часть - чтоб пробить стену. Толстая стена поглотила энергию, хоть и развалилась. И получается на окна не попала прямая взрывная волна, а только сотрясение от стен. Вот если бы снаряд взорвался внутри, то повылетали бы все окна и наверняка кого-то убило.
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18.02.2022 08:10 Ответить
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18.02.2022 02:12 Ответить
Ну блин реально. Почему стекла целы? Западные журналисты конечно тупые, но не настолько же.
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18.02.2022 06:02 Ответить
Да потому что стеклопакеты качественные. Это ж не у вас криворуких делалось, и не для ваших высокоинтеллектуальных скабеевых да Соловьевых.
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18.02.2022 06:05 Ответить
То що журналісти відвідали це добре а то що все це коментує аваківський говномет, товстопузий Антонін Ригащенко це напрягає..Ця мразь повинна була ще вчора піти на х.. з ОЗУ МВС України
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18.02.2022 06:15 Ответить
Росіяни вже багато вбили українських дітей. Навіть декого розстріляли за жовто-блакитну стрічку на портфелі... Як фктболіста з дитячої школи футболу.
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18.02.2022 09:05 Ответить
Скажите, а где дворник взял листья, чтобы убирать? Она говорит, что дворник на улице убирал листья.
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19.02.2022 18:52 Ответить
 
 