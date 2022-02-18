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Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семья народного депутата Украины от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала свое недвижимое имущество в оккупированном Крыму по законам Российской Федерации, признав таким образом юрисдикцию Кремля на украинском полуострове. Речь идет о имении и большом земельном участке в поселке Симеиз на южном берегу Крыма. Кроме того, семья Шуфричей покупала недвижимость здесь и после аннексии, удостоверяя эти соглашения только по российским законам. Сам Шуфрич подтвердил, что у его семьи недвижимость на оккупированном полуострове, и заявил, что украинское законодательство позволяет оформлять имущество в Крыму по российским законам, хотя это не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Шуфрич, Крым, признание законов РФ?" программы "Схемы" (проект Радио Свобода на телеканале UA: Первый).

Журналисты выяснили, что незадолго до аннексии семья Шуфрича приобрела у Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря по соседству с его имением в поселке Симеиз. Эта территория, которая раньше отошла в частные руки под предлогом строительства профилактория для спортсменов "Динамо-Киев", а затем оказалась в распоряжении Виктора Медведчука, имеет свой собственный, приватизированный пляж, – вопреки украинскому законодательству, говорится в расследовании.

В результате сделки купли-продажи этот объект был оформлен как собственность украинской компании "Авто бизнес групп", основанной отцом Шуфрича и его помощником. В украинском реестре недвижимого имущества это еще собственность украинской фирмы.

Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - Схемы 01

Объект еще не достроен, но владельцы его не забросили – в 2021 году здесь появилась охрана и табличка с надписью "частная собственность".

Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - Схемы 02

Схемы выяснили, что в российском реестре недвижимости это имение и несколько земельных участков под ним с 2019 года числятся как собственность российской компании "Эстейт холдинг групп", зарегистрированной в Москве. Учредители этой фирмы те же – отец депутата Нестора Шуфрича – Иван и помощник депутата Виктор Сидорук.

Журналисты обратили внимание, что оформление крымской недвижимости на российскую фирму состоялось не открыто, а через схему, которую сложно проследить.

В частности, украинская "Авто бизнес групп" стала основательницей российской "Эстейт холдинг групп" и как долю в уставный капитал внесла упомянутую крымскую недвижимость. На это указывает и тот факт, что в этот период капитал "Эстейт холдинг групп" резко увеличился до нескольких сотен миллионов рублей. После этого российские органы власти внесли запись о праве собственности российской фирмы Шуфричей на эту недвижимость в государственные реестры Российской Федерации.

"Схемы" также выяснили, что семья народного депутата не только оформила по российским законам свою недвижимость, имевшую до аннексии. Но и расширяла свои владения уже после аннексии Крыма – приобретя по российским законам здесь еще больше имущества, а именно – еще больше земли вокруг недостроенного имения.

В 2017 году бывший депутат Симеизского поселкового совета Тимур Шемшединов, также в статусе соучредителя "Эстейт холдинг групп", внес на ее баланс двухэтажный летний домик и два земельных участка у пляжа – суммарной площадью в 25 соток – и за несколько месяцев вышел из состава учредителей компании. В конце концов, в конечных бенефициарах фирмы остались только отец (через украинскую компанию. – Ред.) и помощник народного депутата Украины Нестора Шуфрича. После чего российские органы власти тоже внесли запись о праве собственности российской фирмы Шуфричей и на эту крымскую землю в государственные реестры Российской Федерации.

При этом в украинском кадастре это до сих пор земля предыдущего владельца. Это означает, что соглашение не заверили в Украине и не провели по украинским законам – для Украины такие договоренности не легитимны, говорится в расследовании "Схем".

Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - Схемы 03

В комментарии журналистам Нестор Шуфрич подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в Крыму, но о ее регистрации в юрисдикции РФ общаться не захотел.

В то же время депутат заявил, что оформление имущества в Крыму по российским нормам "разрешено украинскими законами".

"Это разрешено украинским законом. И это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято 2 специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АРК, временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной", – заявил Шуфрич в комментарии журналисту "Схем".

Правоведы и официальные представители профильных органов государственной власти, с которыми поговорили журналисты, опровергли, что такие законы когда-либо принимались в Украине.

"Мне неизвестно, о каких законах может идти речь и какие конкретно законы, принятые в 2019 году – тем более. Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях, и мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые эти так называемые органы оккупационные продуцируют, выносят, или какими меняют определенные правоотношения на этой оккупированной территории", – сообщила первая заместительница постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова.

Помощник нардепа Виктор Сидорук не хотел комментировать сделки. Он отметил, что по этому вопросу с журналистами свяжутся его юристы. Также "Схемы" передали просьбу о комментарии Тимуру Шемшединову. Ответа до публикации не получили.

Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - Схемы 04

Автор: 

Крым (26384) недвижимость (817) Шуфрич Нестор (953)


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Топ комментарии
+52
На восьмому році війни колаборанти і зрадники в Україні-недоторканні! Ну от як це можна пояснити?
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18.02.2022 00:15
+42
Ця гнида повинна давно вже висіти на гілляці, а воно продовжує забруднювати повітря країни.
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18.02.2022 00:26
+37
Тому що зрадники сидять і в ОПі.
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18.02.2022 00:19
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И шо, вот это в Раде сидит и керует законами? Чегож к Алине Паш претензии возникли......
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18.02.2022 10:26 Ответить
А тепер розкажіть мені падли, яким це таким "своїм" шляхом має йти Україна по версії Шуфрича?
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18.02.2022 10:29 Ответить
На самом деле проблема не в "Шуфриче" (и ему подобных). Проблема в том, что он реально не нарушил не один закон Украины.
"Так может в консерватории что-то подправить?" (с)
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18.02.2022 10:42 Ответить
а он срулил,?
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18.02.2022 10:45 Ответить
это нац терроризм иметь виллу в оккупированном крыму в симеизе...встати там все переделали кацапы есть кацапий блогер..с укр фамилией..всю торговлю в симеизе на набережной убрали только лежаки и пристань спилили...типа коммунизм..парки лавочки..-а ты жди атаки сидя в 9 этажке
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18.02.2022 10:50 Ответить
Так... але у вас фотка ця, помаранчева, має адресу - вкантактє.
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18.02.2022 22:07 Ответить
Надеюсь, оплачивать счета будут более тщательно, чем наш ЗЕнедокомандувач.
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18.02.2022 11:18 Ответить
Это чмо разбогатело на спекуляциях с украинскими углеводородами. (По сути ,скомуниздив у народа.) И обуяла его жажда власти! Выучив несколько стереотипов, он постоянно их повторяет....О том как он (а кто он такой?) договорился с ху@лом "прекратить войну",а Порошенко помешал!??? Всё было бы смешно ,кабы не находились люди ,кто ему верит и голосует за него!?? Самозваный миротворец давно заслужил звездюлей с конфискацией и пора преступить....
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18.02.2022 11:30 Ответить
ДАПАШЛИВЫ
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18.02.2022 11:35 Ответить
мало його били
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18.02.2022 12:04 Ответить
Звичайно мало!!! Бутусов трошки помордячив Шуфрича.
А ось отй єврей Шустер взагалі не повинен являтися в
студії. Він бачите пригрозив Бутусову вляпати по " морді".
Ця єврейська ***** живе Італії і приїздить трошки грошенят
нахапати. Ця курва спецом запрошує кацапських покидьків
типа шуфричів,черносраких мураєвих задля влаштвування
тупих провокацій. Єврей! Тобі не місце в Україні! Здохни!!!
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19.02.2022 19:27 Ответить
И никто его не сажает в тюрьму. Просто все органы в Украине фейковые!
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18.02.2022 12:25 Ответить
все таки зря в 14 м всю эту пи.до.ту не добили, теперь пожинаем плоды. А все наша демократичность
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18.02.2022 14:43 Ответить
Єдине питання - КОЛИ ВЖЕ ОПЗЖ ВИЗНАЮТЬ СЕПАРАТИСТСЬКОЮ ПАРТІЄЙ І
ПОЧНУТЬ СЛІДСТВО ЗА ІЇ АНТИУКРАЇНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ???
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18.02.2022 14:58 Ответить
Купило или окупанты дали в качестве взятки? Теперь понятно почему ето падло каждый день отрабатывает росийские деньги против того чтобы Украина вернула крым и дамбас. Ведь Украина пока не признает росийские документы и домик оказывается незаконно оформлен и подлежит изьятию
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18.02.2022 16:33 Ответить
--- Коли ж побачу цю гидоту : ---шлунок у судомах тяжких -- все викида ... А сьогодні у владі нашій --- 99% шуфричів колотять нами... Отож скажіть .що " вождь" пролетаріату володя ленін був НЕ правий . коли прорік : ---Будь яка революція чогось варта . лише тоді .коли спроможна захищатися! Терміново потрібний залізний ФЕЛІКС !
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18.02.2022 17:31 Ответить
"хорошо быть пдрсм" - подумал Щурфрич
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18.02.2022 18:09 Ответить
А кто виноват что таких повыбирали? Не американцы с канадцами или европейцами пришли и дали им власть а сами украинцы. Терпите их уже 30 лет значит все устраивает- теприте дальше.
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18.02.2022 18:31 Ответить
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18.02.2022 21:50 Ответить
десь нормальних людей вбивають в украіні а такого гондона шуфрича не можуть завалити м. львів
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19.02.2022 19:30 Ответить
Дружина "гаранта" теж купила житло в Ялті...Це НОРМАЛЬНО при нинішній владі...
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18.03.2022 07:02 Ответить
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