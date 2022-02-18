Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки. ФОТОрепортаж
Во время вчерашнего обстрела со стороны войск РФ населенного пункта Врубовка Попаснянского района Луганской области повреждено 10 домовладений мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролиска".
"Как минимум 10 домовладений мирных жителей были повреждены 17 февраля во время обстрела поселка Врубовка Луганской области. Кроме того, осколками были разбиты окна во Врубовском лицее. Во время обстрела в учебном заведении находились около 30 детей. Один из снарядов приземлился в сотне метров от лицея, чудом обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
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+13 Василь Довганенко #437088
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+9 Алла Новосад #194524
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+5 David Otoleta
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Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
Скоріш за все в Україні нема ні армії ні засобів для знищення ворога.
А указ то Зеленського ніхто не відміняв а нас обстрілюють і удачно.