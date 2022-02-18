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Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки. ФОТОрепортаж

Во время вчерашнего обстрела со стороны войск РФ населенного пункта Врубовка Попаснянского района Луганской области повреждено 10 домовладений мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролиска".

"Как минимум 10 домовладений мирных жителей были повреждены 17 февраля во время обстрела поселка Врубовка Луганской области. Кроме того, осколками были разбиты окна во Врубовском лицее. Во время обстрела в учебном заведении находились около 30 детей. Один из снарядов приземлился в сотне метров от лицея, чудом обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 01
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 02
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 03
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 04
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 05
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 06
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 07
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 08
Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки 09

Также смотрите: Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27107) школа (3013) Донбасс (26956) наемники рф (2080) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+13
І жителі цих будинків у свій час певно кричали :Путєн пріді.!!! Прийшло.
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18.02.2022 09:33
+9
Немало з тих, кому зараз прилітає, вважали, що у війни винувата постмайданна влада в Києві.
Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
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18.02.2022 09:40
+5
Как это на россии? Можем повторить-с?

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18.02.2022 09:40
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Повторюю-смердючий мордор буде зруйновано вщент...
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18.02.2022 09:32 Ответить
І жителі цих будинків у свій час певно кричали :Путєн пріді.!!! Прийшло.
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18.02.2022 09:33 Ответить
Кричали "пуцен- введи". Он им ввел
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18.02.2022 09:53 Ответить
нє. кричало городськe бидло. сeляни встали вранцi а в них вжe новососiя.
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18.02.2022 10:56 Ответить
#россия_окупант
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18.02.2022 09:34 Ответить
Що ми можемо зробите, перше в кредит купити готові комплекси ПЗРК, Франція, Японія,а Південна Корея, Британія такожможе продати) безпілотники, а потім поставити питання перед США Великобританією та Францією про компенсації за невиконання гарантій згідно Будапешта а також за знищену зброю
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18.02.2022 09:39 Ответить
Как это на россии? Можем повторить-с?

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18.02.2022 09:40 Ответить
Китай на заднем плане наблюдает.
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18.02.2022 13:45 Ответить
Только не медведь а крыса.
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19.02.2022 13:24 Ответить
Немало з тих, кому зараз прилітає, вважали, що у війни винувата постмайданна влада в Києві.
Тому вони в 2019 році голосували за "нормального парня" Зєлю.
Хто в них сьогодні винен в обстрілах їхніх домівок?
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18.02.2022 09:40 Ответить
то ти глибше не копнула, адже справжні їхні куміри це Бойко, Медвєдчук та вся ОПЗЖешна шушера
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18.02.2022 10:49 Ответить
- В чём разница между фашизмом и рашизмом?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
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19.02.2022 22:19 Ответить
Рускій міръ прийшов, щастя приніс.
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18.02.2022 09:45 Ответить
Виникає запитання до наших ЗСУ.А як ви дозволили ворогу це зробити як що по Укразу Президента України ви маєте право відкривати вогонь на знищення без узгодження із вищестоящим командуванням застосовуючи всі засоби на свій розсуд?
Скоріш за все в Україні нема ні армії ні засобів для знищення ворога.
А указ то Зеленського ніхто не відміняв а нас обстрілюють і удачно.
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18.02.2022 10:02 Ответить
Поки не висітиме постійно у них над головами Байрактар і не мочитиме їх у ту мить, коли снаряд ще не вийшо із ствола, доти й буде така вакханалія. Але питання - чи дасть бубочка на це дозвіл, чи, сходивши під себе, побіжить за дозволом до єрмака, бєні, чи до САМОГО ВВХ?
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18.02.2022 10:04 Ответить
Пишіть, не пишіть, возіть журналістів та експертів цілими поїздами, але лугандонці все одно щиро (чи навмисне ?) вірять, що "Винавата_ва_всьом_Украина. Наши_немохут_па_нам_стрелять"
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18.02.2022 10:30 Ответить
 
 