Повреждены не менее 10 домовладений мирных жителей - последствия вчерашнего обстрела войсками РФ Врубовки. ФОТОрепортаж

Во время вчерашнего обстрела со стороны войск РФ населенного пункта Врубовка Попаснянского района Луганской области повреждено 10 домовладений мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролиска".

"Как минимум 10 домовладений мирных жителей были повреждены 17 февраля во время обстрела поселка Врубовка Луганской области. Кроме того, осколками были разбиты окна во Врубовском лицее. Во время обстрела в учебном заведении находились около 30 детей. Один из снарядов приземлился в сотне метров от лицея, чудом обошлось без жертв", - говорится в сообщении.



















Также смотрите: Детский сад в Станице Луганской, который обстреляли российские оккупанты, посетили 24 иностранных журналиста, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж