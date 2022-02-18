По подозрению в получении откатов задержан глава тендерного комитета медучреждения Запорожья, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полицейские в Запорожье разоблачили преступную "схему" по определению победителей в тендерных закупках в одном из медучреждений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований НПУ.
"Установлено, что к организации преступных действий причастен глава тендерного комитета одного из медучреждений. За победу в тендерах на выполнение строительных работ и беспрепятственное осуществление расчетов участники должны были отдать 5 процентов суммы договора", - отмечается в сообщении.
17 февраля фигурант был задержан при получении от предпринимателя второго "транша" средств в размере 65 тысяч гривен. Общая сумма полученного "отката" составляет около 100 тысяч гривен.
"Председатель тендерного комитета задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.
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