Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор "Схід-SOS" Реуцкий. ФОТОрепортаж

Российские войска вчера вечером обстреляли жилые кварталы Кондрашевки в Станице Луганской в ​​Луганской области. В этой части поселка нет военных объектов и до сих пор сюда не попадал ни один снаряд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации "Схід -SOS", участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий.

"К Александру и Екатерине в Кондрашовку мы приехали около трех ночи. Они все еще не спали - мешал стресс и холод. Снаряд попал в их дом вчера около девяти вечера. Крышу дома разрушило почти полностью. Кроме их дома от вечерних обстрелов пострадало еще два соседских дома - их жителей забрали к себе родственники: Александру и Екатерине некуда ехать и они остаются жить в уцелевшей комнате, входы в которую они завесили одеялами, в этой части поселка нет военных объектов и за все годы войны сюда, по словам Александра, не упало ни одного снаряда", – рассказал он.

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