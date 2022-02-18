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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор "Схід-SOS" Реуцкий. ФОТОрепортаж

Российские войска вчера вечером обстреляли жилые кварталы Кондрашевки в Станице Луганской в ​​Луганской области. В этой части поселка нет военных объектов и до сих пор сюда не попадал ни один снаряд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации "Схід -SOS", участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий.

"К Александру и Екатерине в Кондрашовку мы приехали около трех ночи. Они все еще не спали - мешал стресс и холод. Снаряд попал в их дом вчера около девяти вечера. Крышу дома разрушило почти полностью. Кроме их дома от вечерних обстрелов пострадало еще два соседских дома - их жителей забрали к себе родственники: Александру и Екатерине некуда ехать и они остаются жить в уцелевшей комнате, входы в которую они завесили одеялами, в этой части поселка нет военных объектов и за все годы войны сюда, по словам Александра, не упало ни одного снаряда", – рассказал он.

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Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 01
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 02
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 03
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 04
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 05
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 06
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 07
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 08
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 09
Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор Схід-SOS Реуцкий 10

Автор: 

обстрел (27107) Станица Луганская (189) Реуцкий Константин (14)


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18.02.2022 11:54 Ответить
його вже затримали
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18.02.2022 12:28 Ответить
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18.02.2022 13:07 Ответить
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!

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18.02.2022 13:43 Ответить
https://twitter.com/malitskiy_ @malitskiy_

Найвлучніша фраза, котру прочитав за крайній день:

"Найкраще мир в очах путіна видно через отвір від снаряду в дитячому садочку у Станиці Луганській".

Правда, пане Зеленський та його прихильники?
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18.02.2022 11:57 Ответить
Кацам до сраки "жытелі бамбаса", якщо вони на камеру не теліпають триколором...
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18.02.2022 11:57 Ответить
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, для удовлетворения своего "вяличия"?...
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18.02.2022 13:21 Ответить
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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18.02.2022 13:22 Ответить
Шматкіламетровая калона расейскіх вайскоўцаў у Беларусі павярнула ў бок украінскай мяжы (відэа).
https://charter97.org/be/news/2022/2/18/455166/
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18.02.2022 12:13 Ответить
 
 