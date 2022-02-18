Войска РФ обстреливали жилые кварталы Станицы Луганской, в которых нет никаких военных объектов, - директор "Схід-SOS" Реуцкий. ФОТОрепортаж
Российские войска вчера вечером обстреляли жилые кварталы Кондрашевки в Станице Луганской в Луганской области. В этой части поселка нет военных объектов и до сих пор сюда не попадал ни один снаряд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации "Схід -SOS", участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий.
"К Александру и Екатерине в Кондрашовку мы приехали около трех ночи. Они все еще не спали - мешал стресс и холод. Снаряд попал в их дом вчера около девяти вечера. Крышу дома разрушило почти полностью. Кроме их дома от вечерних обстрелов пострадало еще два соседских дома - их жителей забрали к себе родственники: Александру и Екатерине некуда ехать и они остаются жить в уцелевшей комнате, входы в которую они завесили одеялами, в этой части поселка нет военных объектов и за все годы войны сюда, по словам Александра, не упало ни одного снаряда", – рассказал он.
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- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
Найвлучніша фраза, котру прочитав за крайній день:
"Найкраще мир в очах путіна видно через отвір від снаряду в дитячому садочку у Станиці Луганській".
Правда, пане Зеленський та його прихильники?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, для удовлетворения своего "вяличия"?...
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
https://charter97.org/be/news/2022/2/18/455166/