Проблемы со связью у клиентов Vodafone возникли из-за диверсии: были перерезаны оптоволоконные кабели, - МВД. ФОТОрепортаж
Неизвестные перерезали оптоволоконные кабели связи в Донецкой и Луганской областях, из-за чего наблюдались проблемы на линиях связи оператора "Vodafone".
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.
В городах Лисичанск (ул. Шахтерская) и Славянск (ул. Вокзальная) были перерезаны оптоволоконные кабели связи в четырех местах. На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов.
Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию и общаться с родными.
"Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра. Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. Не только на сетях оператора Vodafone, но и других операторов связи Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранителями возбуждены уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия", - говорится в сообщении.
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Не исключено,что на медь резали,начали,посмотрели,растроились
Обрати внимание на состояние колодца,по оттепели там явно чтото провалилось)он может и повредило кабель
В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов'янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв'язку в чотирьох місцях Джерело:
А вообще - да. По всей Украине кабель тырят и в цветмет сдают.
Свіжа інфа з методички - вєрняк на 100%. Мінімум
На фото больше похоже что крысы погрызли.