РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4635 посетителей онлайн
Новости Фото Война
13 392 51

Проблемы со связью у клиентов Vodafone возникли из-за диверсии: были перерезаны оптоволоконные кабели, - МВД. ФОТОрепортаж

Неизвестные перерезали оптоволоконные кабели связи в Донецкой и Луганской областях, из-за чего наблюдались проблемы на линиях связи оператора "Vodafone".

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областях были совершены целенаправленные диверсии.

В городах Лисичанск (ул. Шахтерская) и Славянск (ул. Вокзальная) были перерезаны оптоволоконные кабели связи в четырех местах. На несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию и общаться с родными.

Читайте: Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено

"Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена ​​еще до утра. Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. Не только на сетях оператора Vodafone, но и других операторов связи Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранителями возбуждены уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия", - говорится в сообщении.

Проблемы со связью у клиентов Vodafone возникли из-за диверсии: были перерезаны оптоволоконные кабели, - МВД 01
Проблемы со связью у клиентов Vodafone возникли из-за диверсии: были перерезаны оптоволоконные кабели, - МВД 02
Проблемы со связью у клиентов Vodafone возникли из-за диверсии: были перерезаны оптоволоконные кабели, - МВД 03

Автор: 

мобильная связь (434) Vodafone (28) диверсия (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Обані кацапи. Хто придумав цей нарід?
показать весь комментарий
18.02.2022 13:13
+12
начинается...... я писал и говорил и снова вот читаю и вижу..... даже не думайте сепаров с лндр интегрировать назад.... УКРАИНЕ БУДУТ (КРАНТЫ, ЖИВОГО МЕСТА И КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТРАНЕ...)) если возможно будет землю вернуть.... а жителей кыш на х...с паспортами русскими за поребрик .... ((
показать весь комментарий
18.02.2022 13:14
+8
ага, 8 лет не резали, а вот как раз сейчас, во время обострения у *****, решили пойти и попробовать порезать кабели на медяшку
показать весь комментарий
18.02.2022 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай на Лайф переходять. Водафон - це російський МТС.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:12 Ответить
Водафон это Bakcell Азербайджан.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:47 Ответить
Обані кацапи. Хто придумав цей нарід?
показать весь комментарий
18.02.2022 13:13 Ответить
может у них и бог другой есть...тоже скрепный как и его паства... тоесть овци....(( какой пастух такие и овцы...🐏
показать весь комментарий
18.02.2022 13:16 Ответить
Что значит может? У них сейчас своя церковь МП, которая не признает решения Вселенского Патриарха. А значит у них свой бог. Они раскольники.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:26 Ответить
я брал повыше.... о БОГЕ! а это также онуфрий слуга БОГА тоесть тоже овца божья...как то так . эрархия...(я всё знаю....))
показать весь комментарий
18.02.2022 13:30 Ответить
Звичайно є.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:44 Ответить
да знаю.... ГУНДЯЙ ИХ ПАХАН ЦЕРКОВНЫЙ КРУТОЙ .НАВОРОЧЕННЫЙ ...ПОРОЖНЯК НЕ ГОНИТ👹
показать весь комментарий
18.02.2022 13:48 Ответить
Ніхто його не придумав. Це вторинний продукт, шлак, в процесі еволюції людської раси. Це тупікова гілка еволюції.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:42 Ответить
На фото чтото провалилось и походу это чтото и повредило кабель.Кое кто просто не смотрит за состоянием комуникаций.В таком случае и диверсии не нужны.
Не исключено,что на медь резали,начали,посмотрели,растроились
показать весь комментарий
18.02.2022 13:14 Ответить
ага, 8 лет не резали, а вот как раз сейчас, во время обострения у *****, решили пойти и попробовать порезать кабели на медяшку
показать весь комментарий
18.02.2022 13:18 Ответить
Представь себе,в нашем городе люки воруют не каждый день.
Обрати внимание на состояние колодца,по оттепели там явно чтото провалилось)он может и повредило кабель
показать весь комментарий
18.02.2022 13:23 Ответить
Чукча не читатель? В четырех местах одновременно "что-то по вине кое кого". Совпадение?
показать весь комментарий
18.02.2022 13:21 Ответить
написать можно все,что угодно,на фото есть факт обрушения колодца
показать весь комментарий
18.02.2022 13:24 Ответить
оптиковолоконные - это крепкие кабеля...между столбами висят без всяких тросовок...выдерживают падение ветвей деревьев
показать весь комментарий
18.02.2022 13:32 Ответить
Крепкий,который для наружной прокладки
показать весь комментарий
18.02.2022 13:39 Ответить
2 города,и 4 места порезов - это не от обрушения:
В містах Лисичанськ (вул. Шахтарська) та Слов'янськ (вул. Вокзальна) були перерізані оптоволоконні кабелі зв'язку в чотирьох місцях Джерело:
показать весь комментарий
18.02.2022 13:46 Ответить
А в колодец для внутреннего монтажа кладут?
показать весь комментарий
18.02.2022 14:07 Ответить
Ты что из кацапов? "А ты докажи что это была диверсия".
показать весь комментарий
18.02.2022 13:43 Ответить
Кое кто, татарин на букву А, купивший Укртелеком и забивший на него болт😁😁
показать весь комментарий
18.02.2022 13:56 Ответить
Это он кабеля порезал?
показать весь комментарий
18.02.2022 14:06 Ответить
Мыши! А если серьезно, то кабельные колодцы должны быть явно не в таком состоянии как на фото, просто на это денег нет почему-то) и похоже там не порезано, хотя может быть все...
показать весь комментарий
18.02.2022 14:23 Ответить
начинается...... я писал и говорил и снова вот читаю и вижу..... даже не думайте сепаров с лндр интегрировать назад.... УКРАИНЕ БУДУТ (КРАНТЫ, ЖИВОГО МЕСТА И КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТРАНЕ...)) если возможно будет землю вернуть.... а жителей кыш на х...с паспортами русскими за поребрик .... ((
показать весь комментарий
18.02.2022 13:14 Ответить
Православные шииты.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:15 Ответить
падлюки сруськие на больше просто ума нет
показать весь комментарий
18.02.2022 13:16 Ответить
москальська контора співпрацює з ху@лостаном
показать весь комментарий
18.02.2022 13:16 Ответить
Что-то как-то сложно залесть и пилить кабель, больше похоже на искателей цвет мета, проще, быстрее, и гемморойнее в восстановлении просто-жечь кабель в канализации как это было в 2014г.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:25 Ответить
Кацапы существуют лишь для того,чтобы разрушать и уничтожать попутно заливаясь спиртом.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:28 Ответить
Ох у них и говнище в колодце...
А вообще - да. По всей Украине кабель тырят и в цветмет сдают.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:32 Ответить
Одновременно в четырех местах?
показать весь комментарий
18.02.2022 13:45 Ответить
За ночь успевают километрами вырезать. А вообще если сеть настроена правильно и с резервированием, то обрыв кабеля не должен привести к таким трагическим последствиям. Не зря придуманы эти всякие SDH кольца и динамическая маршрутизация.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:49 Ответить
Обрыв в четырех местах какое резервирование? Четко знали какие кабеля резать.
показать весь комментарий
18.02.2022 14:04 Ответить
Откуда у вас информация что они знали? Это раз. И почему пострадал только один провадер? Это два.
показать весь комментарий
18.02.2022 14:37 Ответить
Товарісчу варто повірити.
Свіжа інфа з методички - вєрняк на 100%. Мінімум
показать весь комментарий
18.02.2022 16:18 Ответить
странно что до диверсии связь была .с таким состоянием налаштування
показать весь комментарий
18.02.2022 13:39 Ответить
В случае начала военных действий первыми под удар попадают средства связи. Хакерская атака 16 февраля и повреждение кабелей -это звенья одной цепи - враг проверяет реакцию! Диверсантов надо бы изловить и перерезать им семенной канатик вместе с мошонкой.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:39 Ответить
нет, в такое время - только сонную артерию
показать весь комментарий
18.02.2022 15:55 Ответить
Да хоть фото этой ,,диверсии,, поставте реальные а не замусереный колодец в который уже веками сбрасывают мусор и кроме говна собак и кошек в этом колодце и не пахнет.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:41 Ответить
"Власти скрывают реальные фотографии колодцев. Доколе!?".
показать весь комментарий
18.02.2022 13:47 Ответить
Слышал историю про одного хаузнет оператора в Обухове (город под Киевом). Там чуваки кидали сеть на свичах в металических ящичках по подъездам. И нарид эти ящички курочил и свичи оттуда выковыривал. То чуваки сделали специальный дерьмогенератор, который из мазута и какашек делал специальную суспензию, которой покрывались ящики. И вроде как помогло. Аборигены перестали их курочить.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:58 Ответить
Слабаки.
показать весь комментарий
18.02.2022 14:48 Ответить
для диверсии достаточно открыть люк, и кусачки. Чтобы пересралось миллион жителей. Ахрененно все готовы. Плакать хочется
показать весь комментарий
18.02.2022 13:47 Ответить
Диверсия-когда секретку чикнут,а это хулиганка
показать весь комментарий
18.02.2022 14:03 Ответить
Это в кацапской методичке так написано?
показать весь комментарий
18.02.2022 14:11 Ответить
Это так есть,поскольку мобилная связь в случае военных действий бесполезная,разве что отправить селфи своей сраки)
показать весь комментарий
18.02.2022 14:23 Ответить
При чем здесь мобильная связь во время военных действий к твоему утверждению, что повреждение кабеля это "хулиганка"?
показать весь комментарий
18.02.2022 14:33 Ответить
Сколько у тебя извилин?В новости говорится,что повреждение кабеля привело к сбоям в мобильной связи.Открой кодекс,почитай,под какую статью попадает данное действие
показать весь комментарий
18.02.2022 14:47 Ответить
Ну и какая же по твоему? Неужели "хулиганка"? А твоё умничание про мобильную связь во время боевых действий тоже в статье написано?
показать весь комментарий
18.02.2022 14:54 Ответить
Комендантський час. З 15.00 до 10.00. Після - вогонь на враження без попередження.
показать весь комментарий
18.02.2022 14:08 Ответить
Чистенькие сухие колодцы с кабелями.
На фото больше похоже что крысы погрызли.
показать весь комментарий
18.02.2022 15:15 Ответить
 
 