"Ангелы памяти" и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 18 февраля, в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
18 февраля в центре Киева в храме на аллее Героев Небесной Сотни состоялась совместная межконфессиональная литургия по Героям Небесной Сотни. У храма собрались родные и близкие погибших Героев.
После этого на аллее Героев Небесной Сотни прошла тихая акция "Ангелы памяти" по увековечиванию Героев Небесной Сотни. Бумажных ангелов, символизирующих погибших за Украину и память о них, развешали на деревьях, ставших свидетелями расстрела мирных украинцев.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Говно яке в період 15-19-их років воняло про "зраду цінностей Майдану" сьогодні про Небесну Сотню ні слова.
Взагалі. Ноль. Зєро.
А сьогодні 18-те, уй...
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Ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від НАТО. Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль.Але https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80?src=hashtag_click #УкраїнціЧинитимутьОпір
Geroi ne vmirayut' !