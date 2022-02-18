"Ангелы памяти" и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

18 февраля в центре Киева в храме на аллее Героев Небесной Сотни состоялась совместная межконфессиональная литургия по Героям Небесной Сотни. У храма собрались родные и близкие погибших Героев.

После этого на аллее Героев Небесной Сотни прошла тихая акция "Ангелы памяти" по увековечиванию Героев Небесной Сотни. Бумажных ангелов, символизирующих погибших за Украину и память о них, развешали на деревьях, ставших свидетелями расстрела мирных украинцев.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.