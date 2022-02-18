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Новости Фото Годовщина Революции Достоинства
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"Ангелы памяти" и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

18 февраля в центре Киева в храме на аллее Героев Небесной Сотни состоялась совместная межконфессиональная литургия по Героям Небесной Сотни. У храма собрались родные и близкие погибших Героев.

После этого на аллее Героев Небесной Сотни прошла тихая акция "Ангелы памяти" по увековечиванию Героев Небесной Сотни. Бумажных ангелов, символизирующих погибших за Украину и память о них, развешали на деревьях, ставших  свидетелями расстрела мирных украинцев.

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Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 01
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 02
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 03
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 04
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 05
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 06
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 07
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 08
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 09
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 10
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 11

Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 12
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 13
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 14
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 15
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 16
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 17
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 18
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 19
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 20
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 21
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 22
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 23
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 24
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 25
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 26
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 27
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 28
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 29
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 30
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 31
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 32
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 33
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 34
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 35
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 36
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 37
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 38
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 39
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 40
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 41
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 42
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 43
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 44
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 45
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 46
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 47
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 48
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 49
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 50
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 51
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 52
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 53
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 54
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 55
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 56
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 57
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 58
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 59
Ангелы памяти и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства 60

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

память (1494) панихида (66) евромайдан (7835) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+31
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2022 13:44
+21
Героям Слава!
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18.02.2022 13:44
+12
важко повертатися у той день
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18.02.2022 13:49
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Героям Слава!
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18.02.2022 13:44 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2022 13:44 Ответить
👍👍💯💯🎯
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18.02.2022 20:42 Ответить
важко повертатися у той день
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18.02.2022 13:49 Ответить
забагато емоцій
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18.02.2022 13:51 Ответить
https://twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808

Говно яке в період 15-19-их років воняло про "зраду цінностей Майдану" сьогодні про Небесну Сотню ні слова.

Взагалі. Ноль. Зєро.

А сьогодні 18-те, уй...
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18.02.2022 13:51 Ответить
В найсправжніших патріотів ?, майданівців ? на особистих сторінках у фейсбуку згадок про початок розстрілів на Майдані НУЛЬ.

Єгор Соболєв ZERO

https://www.facebook.com/YehorSoboliev

Мустафа Наєм ZERO

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Сергій Лещенко ZERO

https://www.facebook.com/Mustafanayyem

Олег Тягнибок, який постійно кричить, що на Майдані загинули свободівці, ZERO

https://www.facebook.com/oleh.tiahnybok
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18.02.2022 14:04 Ответить
Парасюк
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18.02.2022 20:45 Ответить
Andrii Levus

Ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від НАТО. Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль.Але https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80?src=hashtag_click #УкраїнціЧинитимутьОпір
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18.02.2022 16:00 Ответить
С.У.М.
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18.02.2022 14:00 Ответить
якось зайду , згадаю...кріпосний провулок, інститутська, барикади на майдані, перше типу бойове поранення, те як тікали від наступу беркутні...і друзів яких немає в живих...
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18.02.2022 14:06 Ответить
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18.02.2022 14:09 Ответить
Svitla Pam'yat' Nebesniy Sotni ...
Geroi ne vmirayut' !
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18.02.2022 14:13 Ответить
Може Зечмо на згадку про ті часи випустить відосик з бані Януковича, де знов розкаже, як добувати електрику *********** кийками.
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18.02.2022 14:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3afvyGNbGoE https://www.youtube.com/watch?v=3afvyGNbGoE

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18.02.2022 15:35 Ответить
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18.02.2022 16:11 Ответить
Вічна пам'ять загиблим, вічна Слава живим. І дяка вам, сотенні, за сьогоднішнє і майбутнє.
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18.02.2022 20:30 Ответить
Герои не вмирають ! Героям Слава !❤️💙💛🇺🇦
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18.02.2022 20:48 Ответить
вічна пам'ять
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18.02.2022 23:34 Ответить
 
 