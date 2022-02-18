Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских войск на КПВВ "Счастье", - Залужный. ВИДЕО+ФОТО
Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет. Восемь автомобилей Красного Креста остались в межпозиционной зоне.
Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье". Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории. Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет", - рассказал он.
"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - добавил Залужный.
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Вчора російські найманці під управлінням російських офіцерів (старший офіцер батареї - СОБ, кадрові російські військові) масово обстріляли цивільну інфраструктуру по всій лінії фронту. Вчора був той момент коли «під прикриттям» обстрілу позицій, навмисне обстрілювали мірняк. При чому навмисне вибирали цілі. Між Станицею, де стріляли по дитячому садочку, та Врубовкою, де стріляли по ліцею, велика відстань. Працювали різні батареї під управлінням різних людей. В Донецькій області те саме. Там де постраждали цивільні ціленаправлено лупили стволкою та великим калібром на максімалках по цивільній забудові. Це різні підрозділи, навіть по російським корпусам. Це різні батареї. Об'єднує тільки одне - управляють вогнем кадрові російські офіцери, які отримують накази по своїй вертикалі.
По суті, по їх задумкам, жертв повинно було бути більше. Два фактори зіграли. Погода (вітер, вологість) і страх перед тим що прилетить щось у відповідь схоже на «Байрактари». Саме для цього були такі масовані обстріли різними підрозділами та рознесені по відстані. Вони не коригували вогонь, просто насипали як є. І втекли.
Десь їм встигли відповісти, десь не встигли, або не змогли, бо вони працювали з цивільної забудови, а ми ствольною артилерією по цивілам не працюємо.
Просто треба розуміти. Війна не скінчилася. Вона не розмокчеться. Вона повертається. І може повернутися в самій потворній формі. В самому жахливому вигляді. Є таке слово «душогуб». Так от проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.
Вчора всі, хто приймав рішення по обстрілам, віддавав накази, вносив координати, є військовими злочинцями. Бо вони не могли не знати, що стріляють по дитячим садочкам, школам, та цивільній забудові. Їх чекає суд, тюрма та/або смерть.
Так що допомагаємо ЗСУ і не забуваємо що проти нас воюють душогуби. І по кожному задвухсоченному душогубу, майже завжди є і наше з вами сприяння та допомога. Дякуємо всім хто має тверезу голову та довіру до ЗСУ.
Дякуємо всім, хто допомагає збройникам робити 200.
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https://site.ua/skitalec Роман Доник
До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи".
Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?
Ось тепер будуть знать як допомогати злобним брехливим гієнам і чого можна від них чекати в подяку.
Ні шоб Україні допомогти красний хрест допомога оккупантам.
Навіщо ви їх взагалі впускаєте в Україну?
Этот знаменитый мост, всеми силами старались сохранить))).
Да, он, в своё время был заминирован. Но "конвои", ходили по нему регулярно.
А тут, РАЗ и - "прилёт". Ну ладно.
Теперь смотрим, что позади моста.
А позади знаменитая высотка.
Самая высшая точка этой горы, имеет отметку 155,7 м. Весёлая Гора.
Ближе к Северскому Донцу, ещё две высоты (116,8 и 114,5), с которых и корректируется огонь всякого восточного говна. Именно, как раз, напротив моста.
А вчерашний обстрел Кондрашевской Новой, шёл именно с этой горы. Только с восточного склона, от н.п. Христово, до турбазы (р-н оз. Перерва).
Как там сиськи Королевской, про "отинарид" не жмут, избирателям янелоху про "нада прекратить стрелять" и "я увидел мир в жопе *****"?
Отож.
А кпвв Счастье находится уже за мостом- на украинской стороне. Но позиции сепаров на высотах у Веселой горы достают и туда
"Фасад", появился там в августе 2014 года. За ним, был ещё один, до маленького моста.
Оба моста, были прилично заминированы.
КПВВ, находится у последних торговых точек и пожарного депо. Это уже выезд из города.
От огневых позиций сепарни, до "Фасада" - 1200 м. До КПВВ - 2400.
Так что, 82-мм миномёты, преспокойно выносят мозг всем.
І не обов'язково тут кричати.