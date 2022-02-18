Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских войск на КПВВ "Счастье", - Залужный. ВИДЕО+ФОТО

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет. Восемь автомобилей Красного Креста остались в межпозиционной зоне.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье". Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории. Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет", - рассказал он.

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"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - добавил Залужный.