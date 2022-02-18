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Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских войск на КПВВ "Счастье", - Залужный. ВИДЕО+ФОТО

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет. Восемь автомобилей Красного Креста остались в межпозиционной зоне.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье". Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории. Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет", - рассказал он.

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"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - добавил Залужный.

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских войск на КПВВ Счастье, - Залужный 01

Автор: 

обстрел (27107) Красный Крест (441) Донбасс (26956) Ян Осока (1501) наемники рф (2080) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+69
А что там делал это Красный Хрест? Республики процветающие и не нуждаются в подачках нищих европейев!!!
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18.02.2022 14:25
+34
https://site.ua/skitalec/proti-nas-voyuyut-dusogubi-mi-zaxishhajemos-vid-dusogubiv-i0lnr2z Проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора російські найманці під управлінням російських офіцерів (старший офіцер батареї - СОБ, кадрові російські військові) масово обстріляли цивільну інфраструктуру по всій лінії фронту. Вчора був той момент коли «під прикриттям» обстрілу позицій, навмисне обстрілювали мірняк. При чому навмисне вибирали цілі. Між Станицею, де стріляли по дитячому садочку, та Врубовкою, де стріляли по ліцею, велика відстань. Працювали різні батареї під управлінням різних людей. В Донецькій області те саме. Там де постраждали цивільні ціленаправлено лупили стволкою та великим калібром на максімалках по цивільній забудові. Це різні підрозділи, навіть по російським корпусам. Це різні батареї. Об'єднує тільки одне - управляють вогнем кадрові російські офіцери, які отримують накази по своїй вертикалі.

По суті, по їх задумкам, жертв повинно було бути більше. Два фактори зіграли. Погода (вітер, вологість) і страх перед тим що прилетить щось у відповідь схоже на «Байрактари». Саме для цього були такі масовані обстріли різними підрозділами та рознесені по відстані. Вони не коригували вогонь, просто насипали як є. І втекли.

Десь їм встигли відповісти, десь не встигли, або не змогли, бо вони працювали з цивільної забудови, а ми ствольною артилерією по цивілам не працюємо.

Просто треба розуміти. Війна не скінчилася. Вона не розмокчеться. Вона повертається. І може повернутися в самій потворній формі. В самому жахливому вигляді. Є таке слово «душогуб». Так от проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора всі, хто приймав рішення по обстрілам, віддавав накази, вносив координати, є військовими злочинцями. Бо вони не могли не знати, що стріляють по дитячим садочкам, школам, та цивільній забудові. Їх чекає суд, тюрма та/або смерть.

Так що допомагаємо ЗСУ і не забуваємо що проти нас воюють душогуби. І по кожному задвухсоченному душогубу, майже завжди є і наше з вами сприяння та допомога. Дякуємо всім хто має тверезу голову та довіру до ЗСУ.

Дякуємо всім, хто допомагає збройникам робити 200.

4731 2196 1942 3175

5168 7451 1010 5332

https://site.ua/skitalec Роман Доник

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18.02.2022 14:30
+20
Приезжали продуктами затариться. Халявщики.
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18.02.2022 14:43
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Це є добре.
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18.02.2022 14:24 Ответить
А что там делал это Красный Хрест? Республики процветающие и не нуждаются в подачках нищих европейев!!!
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18.02.2022 14:25 Ответить
Приезжали продуктами затариться. Халявщики.
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18.02.2022 14:43 Ответить
милостыню у кармильцев просили
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18.02.2022 15:01 Ответить
Ага.Набирали продуктов в процветающих республиках,а потом везли в голодающую Украину.Еще и газ в карманах возят...А то бы замерзли еще в 14-ом...
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18.02.2022 15:28 Ответить
Так они туда постоянно миллионы тонн всего завозят.. Надо же сепаратистов поддерживать, кормить, одевать. Стройматериалы для блиндажей и окопов регулярно возят. Красный крест для поддержки боевиков делает намного больше чем рассея. Только пулеметы не завозит, а все остальное регулярно.
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18.02.2022 17:55 Ответить
Ну может дойдёт ?
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18.02.2022 14:26 Ответить
До кого надо уже дошло, а для потомков гитлера "оружие не давать, только дипоматический путь". Вот пусть идут и с пулями дипломатию разводят. Иначе до этих не дойдёт.
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18.02.2022 14:33 Ответить
https://site.ua/skitalec/proti-nas-voyuyut-dusogubi-mi-zaxishhajemos-vid-dusogubiv-i0lnr2z Проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора російські найманці під управлінням російських офіцерів (старший офіцер батареї - СОБ, кадрові російські військові) масово обстріляли цивільну інфраструктуру по всій лінії фронту. Вчора був той момент коли «під прикриттям» обстрілу позицій, навмисне обстрілювали мірняк. При чому навмисне вибирали цілі. Між Станицею, де стріляли по дитячому садочку, та Врубовкою, де стріляли по ліцею, велика відстань. Працювали різні батареї під управлінням різних людей. В Донецькій області те саме. Там де постраждали цивільні ціленаправлено лупили стволкою та великим калібром на максімалках по цивільній забудові. Це різні підрозділи, навіть по російським корпусам. Це різні батареї. Об'єднує тільки одне - управляють вогнем кадрові російські офіцери, які отримують накази по своїй вертикалі.

По суті, по їх задумкам, жертв повинно було бути більше. Два фактори зіграли. Погода (вітер, вологість) і страх перед тим що прилетить щось у відповідь схоже на «Байрактари». Саме для цього були такі масовані обстріли різними підрозділами та рознесені по відстані. Вони не коригували вогонь, просто насипали як є. І втекли.

Десь їм встигли відповісти, десь не встигли, або не змогли, бо вони працювали з цивільної забудови, а ми ствольною артилерією по цивілам не працюємо.

Просто треба розуміти. Війна не скінчилася. Вона не розмокчеться. Вона повертається. І може повернутися в самій потворній формі. В самому жахливому вигляді. Є таке слово «душогуб». Так от проти нас воюють душогуби. Ми захищаємось від душогубів.

Вчора всі, хто приймав рішення по обстрілам, віддавав накази, вносив координати, є військовими злочинцями. Бо вони не могли не знати, що стріляють по дитячим садочкам, школам, та цивільній забудові. Їх чекає суд, тюрма та/або смерть.

Так що допомагаємо ЗСУ і не забуваємо що проти нас воюють душогуби. І по кожному задвухсоченному душогубу, майже завжди є і наше з вами сприяння та допомога. Дякуємо всім хто має тверезу голову та довіру до ЗСУ.

Дякуємо всім, хто допомагає збройникам робити 200.

4731 2196 1942 3175

5168 7451 1010 5332

https://site.ua/skitalec Роман Доник

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18.02.2022 14:30 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи".
Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?

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18.02.2022 17:38 Ответить
краш-тест моста нелоха ! будуйте сепарам мости і дороги ще !
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18.02.2022 14:31 Ответить
Ну мо же наразi сказати що це не внутрiшня вiйна, а проклята росiя творить на Донбасi оцю херню МЗС КУЛЕБА Я вiрю що Ви розкажете Европi и свiту про цих пропагандистiв.
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18.02.2022 14:31 Ответить
это чего, тот новый мост построенный для "тамженашихлюдей"? это его орки обстреливают?
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18.02.2022 14:32 Ответить
Закончилось "щастя"для "кормильцев" .
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18.02.2022 14:37 Ответить
Оркам жителям даунбасса сделали кпп чтоб они пенсии и.тд получали , а теперь рушат все
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18.02.2022 14:34 Ответить
Ибо нех. подкармливать росийских боевиков
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18.02.2022 14:40 Ответить
Ещё больше тушёнки террористам. Видите,они недовольны. Блеать,какой абсурд происходит. Такое впечатление что это только война и может решить. Чем быстрее засрашка подохнет-тем лучше.
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18.02.2022 14:46 Ответить
как это ни печально,но только война может поставить на этом точку.
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18.02.2022 14:51 Ответить
Точка на зачрашке будет поставлена в любом случае. Это нежизнеспособное создание,чья агония длится к сожалению десятилетиями. Хотелось бы побыстрее.
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18.02.2022 14:58 Ответить
КАК ГОВОРИТСЯ НЕХРЕН ШАСТАТЬ... товар везут в дырляндию сепарам хозяевам супермаркетам поотжатым...а дырляндцам как они в чат рулетках говорят ничего не дают а везут всё по магазинам..... а эти дурачки с креста завозят и таким способом способствуют получается терориристам .как то так . красный крест нужно обьявить пособниками тероризма....
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18.02.2022 14:50 Ответить
КПВВ мають бути закриті.
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18.02.2022 14:51 Ответить
Давно пора.Только тюрьмы и фильтрационные лагеря.
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18.02.2022 15:19 Ответить
То подяка прилетіла червоному хресту від тварюк, яким вони привозили допомогу.
Ось тепер будуть знать як допомогати злобним брехливим гієнам і чого можна від них чекати в подяку.
Ні шоб Україні допомогти красний хрест допомога оккупантам.
Навіщо ви їх взагалі впускаєте в Україну?
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18.02.2022 15:05 Ответить
А где конвой?
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18.02.2022 15:15 Ответить
Подставляют ВВХ.Стрелять в красный крест-Гаагой пахнет...
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18.02.2022 15:17 Ответить
Вот и новая интересная деталь.
Этот знаменитый мост, всеми силами старались сохранить))).
Да, он, в своё время был заминирован. Но "конвои", ходили по нему регулярно.
А тут, РАЗ и - "прилёт". Ну ладно.
Теперь смотрим, что позади моста.
А позади знаменитая высотка.
Самая высшая точка этой горы, имеет отметку 155,7 м. Весёлая Гора.
Ближе к Северскому Донцу, ещё две высоты (116,8 и 114,5), с которых и корректируется огонь всякого восточного говна. Именно, как раз, напротив моста.
А вчерашний обстрел Кондрашевской Новой, шёл именно с этой горы. Только с восточного склона, от н.п. Христово, до турбазы (р-н оз. Перерва).
Как там сиськи Королевской, про "отинарид" не жмут, избирателям янелоху про "нада прекратить стрелять" и "я увидел мир в жопе *****"?
Отож.
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18.02.2022 15:18 Ответить
Та сіські в Королевської це перебільшення...
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18.02.2022 19:05 Ответить
Ну значит "горшок" Кивы, на моЦк, дурачкам не давит?
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18.02.2022 19:14 Ответить
👍
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18.02.2022 21:08 Ответить
Если не ошибаюсь, то на оккупированной стороне реки, возле моста еще есть украинский блокпост "Фасад". Он и прикрывает мост, как плацдарм.
А кпвв Счастье находится уже за мостом- на украинской стороне. Но позиции сепаров на высотах у Веселой горы достают и туда
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19.02.2022 09:24 Ответить
Не ошибаетесь.
"Фасад", появился там в августе 2014 года. За ним, был ещё один, до маленького моста.
Оба моста, были прилично заминированы.
КПВВ, находится у последних торговых точек и пожарного депо. Это уже выезд из города.
От огневых позиций сепарни, до "Фасада" - 1200 м. До КПВВ - 2400.
Так что, 82-мм миномёты, преспокойно выносят мозг всем.
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19.02.2022 09:45 Ответить
ТАК ГДЕ МИРОТВОРЦЫ ООН !!!???
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18.02.2022 15:43 Ответить
Що робити миротворцям ООН у війні РФ проти України?
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18.02.2022 16:10 Ответить
А НАХЙ ОНИ ВООБЩЕ НУЖНЫ !?
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18.02.2022 16:28 Ответить
Почитайте установчі документи ООН.
І не обов'язково тут кричати.
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18.02.2022 16:30 Ответить
А ТЫ УШИ ЗАКРОЙ !) И НЕ ЛЕЗЬ НА РОЖОН !!!
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19.02.2022 00:34 Ответить
На Еспресо виступав керівник офісу Червоного хреста в Україні. Сказав, що їхній конвой не підпадав під обстір.
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18.02.2022 19:00 Ответить
Цензор валить марку. Залужний виправив новину 3 години тому, а цензор ні.
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18.02.2022 19:04 Ответить
Нехер терористів снабжати.
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19.02.2022 11:08 Ответить
 
 