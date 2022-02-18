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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Около 12:00 18 февраля войска РФ с оккупированной территории обстреляли город Счастье. Повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части. В селе Артема снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 февраля в результате обстрела, примерно с 12:00 до 12:09, неизвестными лицами с направления территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, произведен обстрел г. Счастье. В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

Кроме того, как отмечается, в селе Артема зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

Также смотрите: Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских войск на КПВВ "Счастье", - Залужный. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС 02

Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС 03

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) ГСЧС (4965) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Зеля сказал, что нам ответку давать нельзя, потому что это провокация. После этого думаешь, за кого "наш" президент.
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18.02.2022 14:38
+11
Тут проблема не просто в "Зеле" - с Зелей всё давно понятно. У меня вопросы ко всяким Резниковым, Залужным и пр.
Пока я слышу с их стороны полный синхрон с Зелей, т.е. "тёпленькое местечко" дороже интересов Украины. И вот это настоящая проблема.
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18.02.2022 14:45
+8
Мне вот интересно: Когда полетят 152 мм. или "грады" с территории РФ, будет так же: "Ни в коем случае не отвечайте! Это попытка спровоцировать нас на ответные действия"?
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18.02.2022 14:39
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А зачем вы правацируете рузкиймир покрашенными и чистыми фасадами домов? Сделайте как в ОРДЛО и будет мир
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18.02.2022 14:38 Ответить
В ардло еще норм стены, нада как в расеи, гавном все обмазать
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18.02.2022 14:40 Ответить
Зеля сказал, что нам ответку давать нельзя, потому что это провокация. После этого думаешь, за кого "наш" президент.
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18.02.2022 14:38 Ответить
вы путаете - у нас есть верховный потерпевший, а президента нет )))))))
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18.02.2022 14:49 Ответить
Мне вот интересно: Когда полетят 152 мм. или "грады" с территории РФ, будет так же: "Ни в коем случае не отвечайте! Это попытка спровоцировать нас на ответные действия"?
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18.02.2022 14:39 Ответить
Та даже когда в Киев войска зайдут, зеля скажет, нельзя их провоцировать и трогать, а то росия нападет
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18.02.2022 14:41 Ответить
Тут проблема не просто в "Зеле" - с Зелей всё давно понятно. У меня вопросы ко всяким Резниковым, Залужным и пр.
Пока я слышу с их стороны полный синхрон с Зелей, т.е. "тёпленькое местечко" дороже интересов Украины. И вот это настоящая проблема.
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18.02.2022 14:45 Ответить
а я вот вижу, судя по новой волне тролятины типа вас - информационная атака Кремля тоже действует вовсю.
Вы хотите ответку от Украины? чтобы у России была реальная причина ввести войска на пока что неоккупированную часть Луганщины и Донеччины?
судя по этому обстрелу - у нас нет не то что убитых. но даже раненых.
На что отвечать артиллерией? на покоцанные фасады домов?
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18.02.2022 15:58 Ответить
Во первых раненные ( контузии ) уже есть 4 человека. А во вторых что дальше то делать? Подождать пока будет убедительное число убитых? А что потом?
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18.02.2022 16:49 Ответить
придурок, роиси реальная причина не нужна, там сами себя обстреляют и войдут. Когда уже до идиотов дойдет, что путин больной маразматик? Сиди и жди когда прилетит, потом закукарекаешь.
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21.02.2022 09:29 Ответить
Росія не при ділах, Крим та частину Донбасу окупувала нєізвєстная держава.
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18.02.2022 16:37 Ответить
пора насыпать в ответ и сказать- это не мы, мы строго соблюдаем перемирие
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18.02.2022 14:41 Ответить
судя по этому обстрелу - у нас нет не то что убитых. но даже раненых.
На что отвечать артиллерией? на покоцанные фасады домов?
я смотрю, тролей ольгинских опять набежало. Прямо как в 14-м году..
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18.02.2022 15:59 Ответить
плохо вы ремонт для орков сделали, видите не понравилось, надо переделать все!
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18.02.2022 14:47 Ответить
Байрактари до бою!
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18.02.2022 14:59 Ответить
МО заявил,что "Байрактары"круглосуточно летают в целях разведки.Но почему тогда они и остальная наша разведка не видят выдвижение рашарты на огневые позиции и выход раштанков на стрельбу прямой наводкой..? Ведь можно было спокойно эвакуировать население с "горячих" точек,ежели главковерхом дана очередная команда"Не стрелять!"
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18.02.2022 18:27 Ответить
Все прекрасно понимают что без прямой отмашки от кураторов из Кремля, а точнее от самого ПУХУ там бы не то что обстрелов не было, а даже шороха в сторону Украины. Значит пришло указание максимально расшатывать ситуацию.. я так понимаю к окончанию Олимпиады. Ну а московские пропагандисты обеспечат так сказать "голосовое" пропагандистское прикрытие... и нагнетание обстановки.
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18.02.2022 14:59 Ответить
Войска РФ (!) обстреляли Счастье

концептуально правильная тенденция именования, прошу отметить как тренд в следствие выдачи российских паспортов местным оркам и использовать в дальнейшем. В последствии это себе возьмут на вооружение и западные СМИ.
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18.02.2022 15:01 Ответить
"Неизвестные лица", 19.08.2014 года, тоже были неизвестными?
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18.02.2022 15:42 Ответить
Дуже "невідомі" особи, і тут ******* підлизують москалям.
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18.02.2022 16:32 Ответить
Кирпич кинули? Даже стекла все целые?
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18.02.2022 17:03 Ответить
 
 