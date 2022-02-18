Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Около 12:00 18 февраля войска РФ с оккупированной территории обстреляли город Счастье. Повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части. В селе Артема снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 февраля в результате обстрела, примерно с 12:00 до 12:09, неизвестными лицами с направления территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, произведен обстрел г. Счастье. В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

Кроме того, как отмечается, в селе Артема зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

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