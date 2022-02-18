Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС. ФОТО
Около 12:00 18 февраля войска РФ с оккупированной территории обстреляли город Счастье. Повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части. В селе Артема снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"18 февраля в результате обстрела, примерно с 12:00 до 12:09, неизвестными лицами с направления территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, произведен обстрел г. Счастье. В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.
Кроме того, как отмечается, в селе Артема зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.
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Пока я слышу с их стороны полный синхрон с Зелей, т.е. "тёпленькое местечко" дороже интересов Украины. И вот это настоящая проблема.
Вы хотите ответку от Украины? чтобы у России была реальная причина ввести войска на пока что неоккупированную часть Луганщины и Донеччины?
судя по этому обстрелу - у нас нет не то что убитых. но даже раненых.
На что отвечать артиллерией? на покоцанные фасады домов?
На что отвечать артиллерией? на покоцанные фасады домов?
я смотрю, тролей ольгинских опять набежало. Прямо как в 14-м году..
концептуально правильная тенденция именования, прошу отметить как тренд в следствие выдачи российских паспортов местным оркам и использовать в дальнейшем. В последствии это себе возьмут на вооружение и западные СМИ.