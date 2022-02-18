Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: "В Киев самолетом доставили раненых бойцов". ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова призывает украинцев помогать украинской армии.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Киев самолетом доставили раненых. Воинов привезли в военный госпиталь. Вчера на фронте было более 60 обстрелов, ранены четыре бойца, трое из них контужены. Бойцов привезли с ампутацией (без ноги) и с другими тяжелыми ранениями. Волонтеры вместе с врачами встречали борт. Парни ранены, но мужественно держатся. По потребностям. Купила соки, йогурты, мясное, кофе, обычную одежду. Все остальное в госпитале есть. Сегодня оплатила на фронт квадрокоптер 32 тыс., носилки 2300 грн, лазерный дальномер 6500 грн, буду покупать еще квадрокоптер за 60 тыс. У кого есть возможность - помогайте нашим армии и военным, всегда есть потребность. Карта для помощи 5375414102047676 или 5375411502657732 Монобанк, из заграницы можно помочь на http://patreon.com/nyusupova", - призвала Юсупова.

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