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Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: "В Киев самолетом доставили раненых бойцов". ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова призывает украинцев помогать украинской армии.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Киев самолетом доставили раненых. Воинов привезли в военный госпиталь. Вчера на фронте было более 60 обстрелов, ранены четыре бойца, трое из них контужены. Бойцов привезли с ампутацией (без ноги) и с другими тяжелыми ранениями. Волонтеры вместе с врачами встречали борт. Парни ранены, но мужественно держатся. По потребностям. Купила соки, йогурты, мясное, кофе, обычную одежду. Все остальное в госпитале есть. Сегодня оплатила на фронт квадрокоптер 32 тыс., носилки 2300 грн, лазерный дальномер 6500 грн, буду покупать еще квадрокоптер за 60 тыс. У кого есть возможность - помогайте нашим армии и военным, всегда есть потребность. Карта для помощи 5375414102047676 или 5375411502657732 Монобанк, из заграницы можно помочь на  http://patreon.com/nyusupova", - призвала Юсупова.

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Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: В Киев самолетом доставили раненых бойцов 01
Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: В Киев самолетом доставили раненых бойцов 02
Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: В Киев самолетом доставили раненых бойцов 03
Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: В Киев самолетом доставили раненых бойцов 04
Волонтер Юсупова просит помочь армии и военным: В Киев самолетом доставили раненых бойцов 05

Автор: 

армия (8495) ранение (3382) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+9
Что то когда бубочка шлялся по фронту - ни одна сволочь в его направление не выстрелила.....
Или он не по фронту шлялся, или рашка в своих не стреляет....
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18.02.2022 15:47
+5
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18.02.2022 15:43
+4
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18.02.2022 15:50
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18.02.2022 15:43 Ответить
Что то когда бубочка шлялся по фронту - ни одна сволочь в его направление не выстрелила.....
Или он не по фронту шлялся, или рашка в своих не стреляет....
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18.02.2022 15:47 Ответить
Хромакей...
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18.02.2022 17:00 Ответить
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18.02.2022 15:50 Ответить
Допоможемо, звісно. Але чому б не звернутися до блаЗЄнського щоб перерозподілив гроші з "великого_крадіництва"? Чому ця пані ніколи публічно не звернеться до блаЗЄнського?
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18.02.2022 15:59 Ответить
Тому, що пані не повинна це робити. А ще тому, що пані звертається до тих, хто справді допоможе. І тому, що у Зєлєнского вчора втрати не показували. І головне - ріш ціна такому головнокомандувач, до якого потрібно звертатися по допомогу для власних військових - він би мав сам знати про всі проблеми.
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18.02.2022 18:29 Ответить
Ні. пані має щоразу звертатися до блаЗЄнського. Як риторична фраза про "Карфаген". Щоб цей "мудрий" баранячий народ постійно це чув: потрібно допомогти пораненим, а блаЗЄнський на "великому_крадівництві". Але мабуть пані не хоче псувати стосунки з блаЗЄнськими.
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18.02.2022 19:41 Ответить
Пані робить роботу. Корисну. За яку їйвьячні поранені і скплічені українські воїни. Якщо вона буде звертатися до Зєлєнского, то хто буде опікуватися пораненими? Ви?
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18.02.2022 19:59 Ответить
До нас вона має час звернутися, а до блаЗЄнського ні?
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18.02.2022 20:02 Ответить
Ви впевнені, що до Зєлєнского вона не зверталася? Ви в курсі скільки її футболили? Ви знаєте, хто така волонтер Юсупова?
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18.02.2022 20:09 Ответить
а чего не взять деньги из ковидной тысячи или с андроидного фонда?или там важнее чем какие то защитники Украины ?
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18.02.2022 16:06 Ответить
..странно.. - у Зели Уклониста после "победы всех на передовой" ничего не болит и даже не тошнило после прогулки на катере по Азовскому морю..(
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18.02.2022 16:12 Ответить
 
 