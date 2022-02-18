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Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Эксперты со следователями осмотрели автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины ДТП. Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно - передняя часть, колеса и днищ, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, а значит, избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", - говорится в сообщении.

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Ранее глава МВД Монастырский сообщил, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Однако позже вещи нашли.

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Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

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Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 01
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 02
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 03
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 04
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 05
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 06
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 07
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция 08

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16458) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+11
на работе или всегда такой ?
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18.02.2022 16:59
+11
а когда они его збили , они это всё уже знали ? или по этой причине и сбили ?
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18.02.2022 17:03
+9
Хрен он вернется в Украину. Он же не дурак. Будет жрать черную икру в Лондоне с российскими бандитами олигархами. Там весь воровской свет.
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18.02.2022 16:47
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Ну так які ще потрібні докази???...
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18.02.2022 16:38 Ответить
За рулем єтого "кубика" сидел лично Ярославский!
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18.02.2022 16:39 Ответить
Увага,власники автомобілів,з корежів особливо-якщо вас закортить помити автомобіль в салоні,чи почистити салон всередині,знайте 100% ви зачищаїте місце злочину.Їдьте в гівні і смороді,за вами слідкують.Хай живуть реформовані поліцейські всіх рівнів...
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18.02.2022 16:45 Ответить
на работе или всегда такой ?
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18.02.2022 16:59 Ответить
соты радиатора нет так просто замыть
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18.02.2022 16:46 Ответить
Вот такие легкоранимые наши доморощенные Алигархи-небожители, чуть что, какой шухер, сразу на самолёт и на вылет. Жиденько обисрався и стартанул, и из-за границы кукарекает: "невиноватая я, он сам"
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18.02.2022 16:47 Ответить
Он сам туда попал ! И так три раза !
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18.02.2022 17:03 Ответить
Хрен он вернется в Украину. Он же не дурак. Будет жрать черную икру в Лондоне с российскими бандитами олигархами. Там весь воровской свет.
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18.02.2022 16:47 Ответить
Всі мусора на Харківщині це аваківськи, Монастирський їм до дупи..Сабаков під виглядом реХформ збудував потужне ОЗУ...Організацію яка здійснює залякування, соціальний терор і фізичне насилля громадян..Патрульна поліція під керівництвом "пітушиного маршала" Жукова шокера перетворилась в бізнес проект, всі начальники на місцях корумповані на 100%, що свідчить про ненадання відео з Трухою слідству (хоча велика імовірність того це вказівна Монастирського). А Аваков скорістався цім і попарився..виставив чергового "честного мусора" Петріка, таке вже проходили з заявою про підвищення зарплат з мусорком слідчим))). Цю установу потрібно чистити і розганяти. МВС це суцільне ОЗУ!!!
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18.02.2022 16:48 Ответить
Це ОЗУ саме кого хочеш розжене. Мабуть уже запізно
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18.02.2022 16:53 Ответить
А що з Трухином? Його авто також так досліджували?
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18.02.2022 16:52 Ответить
Наркоман ночью вышел на трассу одним словом. Впервые Максим О. был осужден в декабре 2014 года Чугуевским городским судом за хранение и изготовление наркотиков в виде концентрата маковой соломки. Ему назначили наказание в виде трех лет испытательного срока, присудив 4 года и шесть месяцев лишения свободы, но он, как наркозависимый, продолжал совершать преступления. Адвкокат, ссылаясь на документы, отметил, что причиной развода Максима и стала наркозависимость и нежелание лечиться от нее. Кроме прочего, мужчина совершал психологическое насилие в отношении родной матери.Нарушив условный срок и совершив кражу, мужчина попал в тюрьму, откуда освободился в декабре 2021 года.
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18.02.2022 16:53 Ответить
а когда они его збили , они это всё уже знали ? или по этой причине и сбили ?
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18.02.2022 17:03 Ответить
удар строго по центру, 95 процентов, что чувак сам и прыгнул. Перед этим посорившись с матерью. Прессуют понятно из-за чего. Тот случай когда не надо качать лодку
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18.02.2022 17:13 Ответить
ты о другом писал и я о другом вопрос задал . Каким местом его приделали я сам вижу .
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18.02.2022 17:17 Ответить
попал альфонс...
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18.02.2022 16:58 Ответить
Так передок машини грязний.
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18.02.2022 17:24 Ответить
это они по делу Трухина и Монастырского так оперативно занимаются?
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18.02.2022 17:53 Ответить
Вони б ще через місяць провели ці слідчі дії.
По-моєму,всім вже зрозуміло,що справу "спускають на гальмах" і ці і ті.
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18.02.2022 19:22 Ответить
ти диви! то поліція замиваала сліди злочину, то виявляє сліди замивання злочину
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18.02.2022 19:43 Ответить
 
 