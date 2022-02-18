Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского, фигуранты пытались уничтожить информацию, которая может указывать на причастность к ДТП, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Эксперты со следователями осмотрели автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины ДТП. Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно - передняя часть, колеса и днищ, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, а значит, избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", - говорится в сообщении.

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Ранее глава МВД Монастырский сообщил, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Однако позже вещи нашли.

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Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

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