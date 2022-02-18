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Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск. ФОТОрепортаж

В Украину 18 февраля прибыла военная помощь от Эстонии - снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил эстонский посол Кайма Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Javelin только что прибыли в Украину и уже переданы украинским подразделениям. Сделали это с военным атташе. #StandWithUkraine", — написал дипломат.

Также читайте: 700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК

Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск 01
Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск 02
Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск 03

Автор: 

оружие (10214) Эстония (1420) Javelin (167) Кууск Каймо (12)


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Топ комментарии
+64
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18.02.2022 16:57
+62
Друзі пізнаються в біді!!! Слава Естонії!
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18.02.2022 16:59
+41
Естонським браттям-респект...
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18.02.2022 16:57
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18.02.2022 16:56 Ответить
Друзі пізнаються в біді!!! Слава Естонії!
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18.02.2022 16:59 Ответить
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18.02.2022 16:57 Ответить
респект
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18.02.2022 16:57 Ответить
Естонським браттям-респект...
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18.02.2022 16:57 Ответить
...нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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18.02.2022 16:58 Ответить
Aitäh !!!! Парни, респект!!!
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18.02.2022 17:02 Ответить
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18.02.2022 17:01 Ответить
Танкист???
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18.02.2022 17:04 Ответить
бурят! как я рад!
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18.02.2022 17:05 Ответить
это шахтер после смены, только из забоя...............
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18.02.2022 17:10 Ответить
..металург..
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18.02.2022 17:31 Ответить
Расейский фантамас
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18.02.2022 17:34 Ответить
Шрек там вже таких не буде ...Після джавелінів.
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18.02.2022 17:08 Ответить
жарєний бурят,как я рад-Йося Кабздун...
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18.02.2022 17:11 Ответить
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18.02.2022 17:02 Ответить
дякую - нам потрібно більше зброї. Зараз би ППО різного - там поляки погрожували передати нам супер-пупер Стінгер (здається Грім). Передали чи забули?
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18.02.2022 17:04 Ответить
там дротики от ее величества прибыли Боже береги королеву
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18.02.2022 17:10 Ответить
Видно що не заводська палета, діляться своїми зі складу. Це по братськи
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18.02.2022 17:04 Ответить
Брати! Дякуємо!
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18.02.2022 17:04 Ответить
Хто цей колоритний чувак з вусами і в бейсболці?
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18.02.2022 17:05 Ответить
Респект викингам!
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18.02.2022 17:05 Ответить
Буряти хоч і буддисти, але стали молитися до Святої Джавеліни.

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18.02.2022 17:06 Ответить
Щиро дякуємо вам, друзі.
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18.02.2022 17:06 Ответить
Європейці і американці зброю дають тисячами тон і гроші мільярдами доларів, а Вова з іншими півнями співають, мовляв, "загроза незначна"...
Який же непотріб цей зелений курник...
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18.02.2022 17:10 Ответить
А как он еще сможет объяснить почему не выделяет денег на армию, а тупо тырит на асфальте?
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18.02.2022 17:21 Ответить
Пивням дают,а орлу не давали)
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18.02.2022 17:55 Ответить
Чудова новина!
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18.02.2022 17:20 Ответить
чудні дні твої, Господи. Джавелінчик до джавелінчика, кацапу попіл, а не політиленовий мішок
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18.02.2022 17:32 Ответить
Вместо тысячи глубоких озабоченностей, немножко эстонских Джэвелинов. Не ну это лукас
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18.02.2022 17:35 Ответить
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18.02.2022 17:43 Ответить
Новости читай внимательнее, ЗЕбот тупорылый
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18.02.2022 18:02 Ответить
Мда... Контраст разительный: на фото с одной стороны цивилизация, а с другой - глубокий совок с кривыми зубами и в жлобской кепочке.
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18.02.2022 18:29 Ответить
скажите военным расийской помойки едущим в Украину, чтобы по карманам набирали семян плодовых деревьев, что бы происходящее обрело хоть какой то смысл! танкистам можно ничего не брать для них все бессмысленно!
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18.02.2022 19:17 Ответить
снова это читаю, и снова очень смешно
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18.02.2022 19:49 Ответить
а хіба у них ростуть якісь нормальні плодові дерева?
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18.02.2022 22:32 Ответить
поклон Вам......
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18.02.2022 20:36 Ответить
А друзья и соотечественнки пионэрки Мэркель передали большой привет и очередную озабоченность... озабоченность собственными капманами...
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18.02.2022 21:19 Ответить
 
 