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Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск. ФОТОрепортаж
В Украину 18 февраля прибыла военная помощь от Эстонии - снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил эстонский посол Кайма Кууск, передает Цензор.НЕТ.
"Javelin только что прибыли в Украину и уже переданы украинским подразделениям. Сделали это с военным атташе. #StandWithUkraine", — написал дипломат.
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Який же непотріб цей зелений курник...