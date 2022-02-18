Эстония передала Украине партию ракет для Javelin, – посол Кууск. ФОТОрепортаж

В Украину 18 февраля прибыла военная помощь от Эстонии - снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил эстонский посол Кайма Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Javelin только что прибыли в Украину и уже переданы украинским подразделениям. Сделали это с военным атташе. #StandWithUkraine", — написал дипломат.

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