Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером "эвакуировать" на границу с РФ. ФОТО
Первые автобусы должны отправиться в направлении России в 19:00 по киевскому времени.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам информационные ресурсы.
Так, в оккупированной Горловке воют сирены. Жителей города призывают прийти к одному из шести мест сбора для посадки на автобусы. Прежде всего там ждут женщин, детей и пожилых людей. Их обещают отправить на территорию России. Каждого якобы обеспечат продуктами на сутки и гигиеническим набором.
В оккупированной Макеевке автобусы, предназначенные для "эвакуации", ездят по дворам многоквартирных домов и забирают всех желающих. Также людей ждут и в пунктах сбора. Оккупанты обещают, что первые автобусы для эвакуации двинутся в сторону российской границы в 20:00 по московскому времени.
В соцсетях публикуют колонны автобусов, подготовленных для "эвакуации".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.
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здравствуй, Дальневосточный гектар..
Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР
По словам вице-спикера Госсовета республики Ефима Фикса, эвакуируемых жителей Донбасса смогут разместить на полуострове
"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс
уже было такое, какая-то укрвата сбежала в какую-то условную пензу, и у них брали интервью, там укрвата слегка ***********, когда увидела помойку - в телевизоре ж всё было так прекрасно
Поки дійдуть назад додому - вжопучленці почистять їх хати, повитягають унітази та обібють плитку, покрадуть труси з носками.
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
Если невооруженным глазом видно, что все это чисто для картинки - типа ролик, что впервую очередь детей-сироток спасают. Перед кем это ботоксное %уйло рисуется? Мастурбирует на то, что найдутся лохи, котороые на это поведутся?
Это истерика. Защемили ботоксу бубенчики конкретно.
По данным корреспондента https://ria.ru/ РИА «Новости» , взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненных пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин https://vz.ru/news/2022/2/18/1144395.html призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает со ссылкой на https://hromadske.radio/news/2022/02/17/u-razi-boyovykh-diy-u-kyievi-v-misti-maiut-zalyshytysia-lyshe-pratsivnyky-krytychnoi-infrastruktury-kmda "Громадське радіо" .
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.
В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, - добавил он.
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