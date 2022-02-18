Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером "эвакуировать" на границу с РФ. ФОТО

Первые автобусы должны отправиться в направлении России в 19:00 по киевскому времени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам информационные ресурсы.

Так, в оккупированной Горловке воют сирены. Жителей города призывают прийти к одному из шести мест сбора для посадки на автобусы. Прежде всего там ждут женщин, детей и пожилых людей. Их обещают отправить на территорию России. Каждого якобы обеспечат продуктами на сутки и гигиеническим набором.

В оккупированной Макеевке автобусы, предназначенные для "эвакуации", ездят по дворам многоквартирных домов и забирают всех желающих. Также людей ждут и в пунктах сбора. Оккупанты обещают, что первые автобусы для эвакуации двинутся в сторону российской границы в 20:00 по московскому времени.

В соцсетях публикуют колонны автобусов, подготовленных для "эвакуации".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.