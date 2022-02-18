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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером "эвакуировать" на границу с РФ. ФОТО

Первые автобусы должны отправиться в направлении России в 19:00 по киевскому времени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам информационные ресурсы.

Так, в оккупированной Горловке воют сирены. Жителей города призывают прийти к одному из шести мест сбора для посадки на автобусы. Прежде всего там ждут женщин, детей и пожилых людей. Их обещают отправить на территорию России. Каждого якобы обеспечат продуктами на сутки и гигиеническим набором.

В оккупированной Макеевке автобусы, предназначенные для "эвакуации", ездят по дворам многоквартирных домов и забирают всех желающих. Также людей ждут и в пунктах сбора. Оккупанты обещают, что первые автобусы для эвакуации двинутся в сторону российской границы в 20:00 по московскому времени.

В соцсетях публикуют колонны автобусов, подготовленных для "эвакуации".

Читайте: "Узнали из новостей", - администрация Ростовской области РФ ничего не знает о плане эвакуации жителей ОРДО в регион

Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером эвакуировать на границу с РФ 01
Жителей оккупированных Горловки и Макеевки собираются вечером эвакуировать на границу с РФ 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.

Автор: 

Горловка (2384) Макеевка (455) эвакуация (2071) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+69
Интересно, бараны понимают, шо вероятность того, шо их везут на убой гораздо выше нуля?
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18.02.2022 17:43
+65
Будут взрывать автобусы с детьми! Готовится большая провокация!
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18.02.2022 17:41
+46
главное, не возвращайтесь!..
здравствуй, Дальневосточный гектар..
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18.02.2022 17:42
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Будут взрывать автобусы с детьми! Готовится большая провокация!
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18.02.2022 17:41 Ответить
суки кацапские детьми и женщинами прикрываются -УБЛЮДКИ
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18.02.2022 18:00 Ответить
Могут устроить провокацию с химическим оружием - чтобы было по меньше жертв делают эвакуацию
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18.02.2022 18:06 Ответить
Пусть едут в Расею с концами и не возвращаются. Там уже 600 тыс. человек в рос. паспортами. Перо им в зад. Украинцы оттуда давно выехали.
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18.02.2022 18:24 Ответить
ага, им надо побольше жертв, чтоб повод был для вторжения.
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18.02.2022 18:26 Ответить
і їх по дорозі атакують з неба ,,украинские стервятники,,
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18.02.2022 19:01 Ответить
«Беженцы» как будто выезжают, оккупанты под их прикрытием заезжают.Не забыли знаменитое : «Мы будем стоять не спереди а сзади женщин и детей…»
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18.02.2022 20:52 Ответить
главное, не возвращайтесь!..
здравствуй, Дальневосточный гектар..
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18.02.2022 17:42 Ответить
в попачленцы, решили квартиры и дома местных, обнести?
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18.02.2022 17:57 Ответить
их, походу, по старой росийской традиции, обстреляют градами
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18.02.2022 18:02 Ответить
не доедут....
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18.02.2022 18:05 Ответить
Давайте швидше і з Криму теж евакуюйте.
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18.02.2022 17:42 Ответить
//
Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР
По словам вице-спикера Госсовета республики Ефима Фикса, эвакуируемых жителей Донбасса смогут разместить на полуострове
"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс
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18.02.2022 18:12 Ответить
Не може бути. Кацапи ніколи не подарують нам такого щастя.
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18.02.2022 17:42 Ответить
депортація під дуло... цинізм у кацапів зашкалює

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18.02.2022 17:42 Ответить
Интересно, бараны понимают, шо вероятность того, шо их везут на убой гораздо выше нуля?
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18.02.2022 17:43 Ответить
в связи с объявленной срочной эвакуацией жителей Дыры в Ростовскую область, хочу поздравить жителей этой области с тем, что теперь они напрямую познакомятся с тем преступно-маргинальным миром, который Россия создала на оккупированных территориях. Главное, чтобы не сорвалось
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18.02.2022 17:49 Ответить
Они же к русским едут. Т.е., уже на третий день они там из "несчастных братьев, пострадавших от укронацистов" станут "понаехавшими хохлами".
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18.02.2022 17:57 Ответить
я более чем уверен, что они станут "понаехавшими укрнацистами"
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18.02.2022 18:03 Ответить
Это через неделю
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18.02.2022 18:05 Ответить
чёт мне подсказывает, что через пару часов...
уже было такое, какая-то укрвата сбежала в какую-то условную пензу, и у них брали интервью, там укрвата слегка ***********, когда увидела помойку - в телевизоре ж всё было так прекрасно
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18.02.2022 18:08 Ответить
они детей сирот с детских домов взяли для показухи - просто твари безбожные
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18.02.2022 18:04 Ответить
ти що верзеш? яких сиріт? чому на всіх повідомленнях пишеш одне й теж? ти бот?
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18.02.2022 19:37 Ответить
Еще как понимают.
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18.02.2022 18:12 Ответить
Це може вявитись останній рейс...
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18.02.2022 17:44 Ответить
Ну очевидно же что хотят устроить провокацию с "беженцами" Расстрелять эти автобусы. Нужно срочно сделать заявление на государственном уровне. И озвучить это. Зеленский должен сейчас записать обращение. Сказать что - это провокация. Чтобы люди не в коем случае не садились в эти автобусы.
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18.02.2022 17:45 Ответить
хай вивозять своє населення
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18.02.2022 17:45 Ответить
А до Сивохи вони не зверталися щоби виділив "платформу примирення" бо автобусів буде замало.
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18.02.2022 17:49 Ответить
👍
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18.02.2022 17:54 Ответить
Отаку

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18.02.2022 18:13 Ответить
👍
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18.02.2022 21:02 Ответить
наверное как всегда зашквар будет. не наловят два автобуса людей, напихают туда трупов из морга, потом на фоточках будет видно что все жертвы голые и уже с проведеным вскрытием.
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18.02.2022 17:50 Ответить
Пусть и наших сепаров забирают, которые россиюшку любят. Киву того же.
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18.02.2022 17:50 Ответить
Ківа вже в іспанію звалив. Він дурний, да не на стільки...
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18.02.2022 17:55 Ответить
Ківа контужений але не дурний, він втік не на парашу, яку дуже любить а в Іспанію, там де Гейропа.
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18.02.2022 17:59 Ответить
Надо со спутника мониторить точку провокации.
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18.02.2022 17:50 Ответить
Х#йло картинку создал и на этом цирк закончился....
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18.02.2022 17:51 Ответить
Хочуть знову лохонуть терпілів? Вивезуть, викинуть біля кордону Московії.
Поки дійдуть назад додому - вжопучленці почистять їх хати, повитягають унітази та обібють плитку, покрадуть труси з носками.
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18.02.2022 17:52 Ответить
еще проще... тока начнут ехать, их ВСУ ********** из турецких самалетаф!
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18.02.2022 18:09 Ответить
...і так дев'ять ітерацій
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18.02.2022 18:14 Ответить
Все просто
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
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18.02.2022 17:52 Ответить
хороший повод путлеровцам сделать нападение на колонну с целью обогащения, т.к. напуганное население потащит с собой остатки всего ценного, а по заброшенным домам и квартирам также пойдут отряды мародеров
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18.02.2022 17:53 Ответить
ну конечно, у него свои люди ждут хоть какой-то помощи, а тут просто так эвакуируют и еще говорят, что всем обеспечат...явно темнуха какая-то
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18.02.2022 17:55 Ответить
В Якутию?
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18.02.2022 17:56 Ответить
в рай... но скорее всего в ад
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18.02.2022 18:05 Ответить
в общежитие каждому комната 2х1 и 2 в глубину )))
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18.02.2022 18:10 Ответить
Не порівнюйте 2008-й і 2022-й, Грузію і Україну. В Європі і в США зберігаються 2 трильйони баксів х#йла і його злочинного угрупування. Якщо він піде в наступ то бабло буде конфісковано і за нього буде купуватись зброя для ЗСУ, щоб громити рашистів. Як ви думаєте, що для ПЗУ (путінське злочинне угрупування) дорожче бабло чи Україна?
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18.02.2022 18:10 Ответить
Уявімо ситуацію: повна евакуація мешканців і відхід ополчєнцев до кордонів расєї. Територія нічия. Що нам з нею робити? Заходити на неї? Кацапи зразу ж: "Ми ж казали, укри наступають!". Стояти на своїх позиціях і дивитись на спорожнілу територію? Ну, кацапи можуть сказати: "Дивіться, та територія їм і не потрібна, так ми її прихопимо.". Ну, це так, роздуми на вільну тему...
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18.02.2022 18:00 Ответить
Мы и подумать ни о чем не успеем ,лаптеноги все сделают как задумали.Скорее всего Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила...Скоро увидим ...
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18.02.2022 18:09 Ответить
Якщо вивезуть, то ким ці мавпи прикриватися будуть? Якщо не буде цивільних в лугандонії - це можна лупити по ним, куди завгодно. І "там наші люди" не буде працювати.
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18.02.2022 18:00 Ответить
"душегубки узкого мира" подано.. предупреждать референдуаналов-профессионалов уже не вижу смысла..(
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18.02.2022 18:01 Ответить
Краще - одразу у Сибір.
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18.02.2022 18:06 Ответить
Не спроста они затеяли эту "эвакуацию" , возможно автобусы уже заранее заминировали. И только ждут россиян. Путин умет организовать теракт. Он большой специалист по таким делам.
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18.02.2022 18:12 Ответить
Кацапия не зря кормила пушечное мясо..теперь нужно отрабатывать..
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18.02.2022 18:13 Ответить
пуйло приказало им выплатить по 10 000рублев ...
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18.02.2022 18:14 Ответить
Уже разгоняют про взрыв в центре Донецка возле "дома правительства".
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18.02.2022 18:16 Ответить
Цырк натуральный. Ботокс типа устроил сам себе иммиграционный кризис. При этом типа выделил каждому беженцу по 10 кусков деревянных. Зачем?

Если невооруженным глазом видно, что все это чисто для картинки - типа ролик, что впервую очередь детей-сироток спасают. Перед кем это ботоксное %уйло рисуется? Мастурбирует на то, что найдутся лохи, котороые на это поведутся?

Это истерика. Защемили ботоксу бубенчики конкретно.
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18.02.2022 18:23 Ответить
Петушилин вывозит украинских дитей сирот, родителей которых он он убил, на органы, чтоб оплатить жизнь своей дочери в Дубае, мне так кажется
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18.02.2022 18:24 Ответить
УКРАИНЦЫ держитесь!рашка провоцирует УКРАИНУ чтобы иметь предлог для нападения на неё!
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18.02.2022 18:27 Ответить
скорее всего рф накроют автобусы с мирняком
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18.02.2022 18:37 Ответить
и что делать надо- не отвечать или отвечать?
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18.02.2022 18:38 Ответить
Так это хорошо. Можно входить в Головку без проблем,связанных с "мирняком". Повод? Кацапы его и так и так нарисуют. Или Запад перестает хернёй заниматься и арестовывает тотально все кацапские счета и недвижимость-или война.
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18.02.2022 18:31 Ответить
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.

По данным корреспондента https://ria.ru/ РИА «Новости» , взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства

На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненных пока нет.

Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин https://vz.ru/news/2022/2/18/1144395.html призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
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18.02.2022 18:35 Ответить
Шо то тут не чисто
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18.02.2022 18:36 Ответить
орки во всю орут,что ,по данным их "разведки"мы собираемся взорвать те автобусы...
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18.02.2022 18:45 Ответить
нечисто
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19.02.2022 06:45 Ответить
Коли ти якимсь чином(за власною дурістю чи внаслідок непереборних життєвих обставин)попадаєш у "рюзьгємір" - ти повинен розуміти: з цього моменту ти ПЕРЕСТАЄШ БУТИ ЛЮДИНОЮ! Ти стаєш безправним скотобидлом, з яким "хазяїн" може робити ЩО ЗАВГОДНО! Може офірувати у якості "жертовних овець"задля своїх тільки йому відомих цілей, може перетворити на "гарматне м'ясо" - відправивши на забій до якоїсь Сирії чи мо в українські степи(на добриво для черв'яків), а може й згноїти у своємо гулагу(який з часів сталіна нікуди не подівся) -перед тим "посадивши на швабру". Отак і цих можливо готують до принесення у жертву збоченим амбіціям *****: угандошивши їх під час "евакуаціі" з особливою жорстокістю(може навіть хімічною зброєю) типу внаслідок "вєраломного нападєнія бендєравскіх ізьвєрьгов". Такою є доля бидлосу - якого втягнула в себе анусна дірка "рузькага міра": бути "лагєрьной піль'ю" або ж просто💩
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18.02.2022 18:37 Ответить
Секутить не стоит: если Путину нужен повод, он его найдет. Пусть веселятся, придурки.
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18.02.2022 18:38 Ответить
русофашисти готовляться обстрілять донбас, зруйнувать те що не успіли. от і вивозять лохов.
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18.02.2022 18:40 Ответить
зекрыса собирается хоть что то родить,***** такая - оно вообще догоняет,что такое быть президентом,мурло вонючее?
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18.02.2022 18:43 Ответить
Этого губастого под названием пушилин надо было убивать влёт ещё в девяностые годы прошлого столетия, когда он под маской МММ обобрал до нитки российских пенсионеров, пообещав им триста процентов годовых. Сколько пожилых старушек, поверив, несли ему свои последние крохи. А затем этот напёрсточник просто исчез и появился уже здесь, но давно должен болтаться в петле, как последняя ****.
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18.02.2022 18:46 Ответить
Але якщо чесно, то вперше про евакуацію написали саме тут, про Київ. А вже потім про евакуацію завили пилорами з лугандонії. Так чи не ми самі підсказали ворогам цю провокацію. В Києві просто понтувались, а вороги використали ці понти проти нас. Чи я помиляюсь?
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18.02.2022 19:01 Ответить
Эвакуация из Горловки
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18.02.2022 19:02 Ответить
Если боевые действия дойдут до столицы, в городе будет проведена полная эвакуация населения.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает со ссылкой на https://hromadske.radio/news/2022/02/17/u-razi-boyovykh-diy-u-kyievi-v-misti-maiut-zalyshytysia-lyshe-pratsivnyky-krytychnoi-infrastruktury-kmda "Громадське радіо" .

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения "Киевпасстранса": и наземный транспорт, и подземный", - сказал Ткачук.

В случае боевых действий метрополитен будет работать около 6 часов: три часа с утра и три - вечером. В другое время метрополитен будет укрытием, - добавил он.
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18.02.2022 19:04 Ответить
19.12...желающие есть подарить свое имущество включая унитаз ихтамнетам или нет?
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18.02.2022 19:13 Ответить
...колись кричали пуцькінпрєйді, тепер самі шуруйте до пуйла, здихайте з руським міром в безмозглій голові.
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18.02.2022 20:20 Ответить
Нормальная такая операция ФСБ... прямо по учебнику... диверсию легче всего и эффективнее всего проводить в местах массового скопления людей.
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18.02.2022 21:10 Ответить
 
 