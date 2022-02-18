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Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции в Украину террориста Франчетти. ФОТО

Гражданин РФ Александр Франчетти подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, деятельность которого привела к оккупации Крыма. Боевик был задержан в Праге по материалам следственного подразделения Национальной полиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция.

"В конце 2021 года боевика задержали чешские коллеги по запросу украинских стражей порядка. Александра Франчетти подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании во время так называемой "крымской весны", что способствовало оккупации АР Крым Российской Федерацией.

Следователи Нацполиции выдали международный ордер на арест, по которому боевика задержали чешские правоохранители в аэропорту Праги", - отмечается в сообщении.

18 февраля, Пражский городской суд принял решение о выдаче Александра Франчетти украинским правоохранительным органам.

Следователи передали все материалы в Офис Генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину, а затем привлечение его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании.

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Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции в Украину террориста Франчетти 01
Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции в Украину террориста Франчетти 02

Автор: 

Нацполиция (16458) экстрадиция (566) Франчетти Александр (14)


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Топ комментарии
+12
В наші віддатуть параші...
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18.02.2022 20:18
+11
повісити його на першому попавшому дереві за шияку.
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18.02.2022 20:19
+4
Бубочка захоче обміняти, для піару, на таксиста.
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18.02.2022 20:39
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В наші віддатуть параші...
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18.02.2022 20:18 Ответить
Вот это и пугает
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18.02.2022 21:02 Ответить
повісити його на першому попавшому дереві за шияку.
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18.02.2022 20:19 Ответить
Та зразу на шлагбаумі на кордоні
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18.02.2022 20:20 Ответить
А почему у него итальянская фамилия?
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18.02.2022 20:21 Ответить
у сталина грузинская фамилия..
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18.02.2022 20:25 Ответить
В 2014 році я з цим "Сєвєрним вєтром" вів дискусію на севастопольських сайтах. Здається, вона добігає кінця.
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18.02.2022 20:39 Ответить
Бубочка захоче обміняти, для піару, на таксиста.
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18.02.2022 20:39 Ответить
а як що до арешту путіна та його посіпак? він разом з зеленським, порохом, та усіма "презіками" України, а також з міністрами та депутатами, починаючи з 1991 року повинні сидіти в Газькому суді за злочини проти людства!
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18.02.2022 23:15 Ответить
У нас, з виказаною "підозрою" про держзраду можна балагани по Київу водить.
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19.02.2022 00:00 Ответить
Давайте, экстрадируем! Потом, маме отдадим...
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18.02.2022 23:57 Ответить
укр.следаки не найдут доказательства и отпустят с компенсацией
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19.02.2022 00:51 Ответить
бедолага франчетти, вы представляете как он ср*тся по этому поводу, экстрадируют на площадку старта 3 мировой)))
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19.02.2022 02:28 Ответить
Щоб зеЛох поміняв його на чергового таксиста-колаборатнта???
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19.02.2022 03:41 Ответить
почему дали покинуть Украину ОПЗЖ шным тварям
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19.02.2022 08:22 Ответить
Рыги в ЗЕленой шкуре его отпустят. У нас сейчас малоросы с сепарами у власти. Просто не сильно это афишируют чтоб от народа не получить гарбуза- приходится втихую саботировать реформы и громко кричать что нас в нато не ждут
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19.02.2022 09:29 Ответить
 
 