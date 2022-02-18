Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции в Украину террориста Франчетти. ФОТО

Гражданин РФ Александр Франчетти подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, деятельность которого привела к оккупации Крыма. Боевик был задержан в Праге по материалам следственного подразделения Национальной полиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция.

"В конце 2021 года боевика задержали чешские коллеги по запросу украинских стражей порядка. Александра Франчетти подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании во время так называемой "крымской весны", что способствовало оккупации АР Крым Российской Федерацией.

Следователи Нацполиции выдали международный ордер на арест, по которому боевика задержали чешские правоохранители в аэропорту Праги", - отмечается в сообщении.

18 февраля, Пражский городской суд принял решение о выдаче Александра Франчетти украинским правоохранительным органам.

Следователи передали все материалы в Офис Генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину, а затем привлечение его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании.

Читайте также: МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит "последствиями"



