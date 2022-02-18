Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в Михайловском соборе состоялась панихида по Небесной Сотне, после которой состоялось шествие в память героев Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.













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После молебна участники сформировали колонну на Михайловской площади и двинулись по маршруту Михайловская площадь – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – Крепостной переулок – ул. Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.

































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Напомним, 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке, в Мариинском парке и Майдане Незалежности погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжелые, 85 – средней тяжести.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ