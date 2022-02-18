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Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в Михайловском соборе состоялась панихида по Небесной Сотне, после которой состоялось шествие в память героев Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 01
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 02

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 03
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 04
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 05
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 06

Читайте также: "Ангелы памяти" и панихида: в Киеве почтили память погибших в Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 07
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 08

После молебна участники сформировали колонну на Михайловской площади и двинулись по маршруту Михайловская площадь – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – Крепостной переулок – ул. Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 09
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 10
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 11
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 12
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 13

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 14
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 15
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 16
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 17

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 18
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 19
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 20
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 21
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 22
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ялинка для Героїв": в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 24
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 25
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 26
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 27
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 28
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 29
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 30
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 31
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 32
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 33
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 34
Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева 35

Напомним, 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке, в Мариинском парке и Майдане Незалежности погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжелые, 85 – средней тяжести.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25513) Небесная Сотня (414) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+12
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18.02.2022 23:03
+9
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18.02.2022 23:12
+8
Герої не вмирають
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18.02.2022 23:12
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18.02.2022 23:03 Ответить
Так и будем панихиды водить?
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18.02.2022 23:23 Ответить
В Україні створили цифровий архів Майдану 2013 - 2014 років - https://internetua.com/v-********-stvorili-cifrovii-arhiv-maidanu-2013-2014-rokiv
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18.02.2022 23:11 Ответить
Герої не вмирають
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18.02.2022 23:12 Ответить
Ну это все знают.
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18.02.2022 23:24 Ответить
Вечная память
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18.02.2022 23:12 Ответить
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18.02.2022 23:12 Ответить
А вата нехай дрочит на нафталинового членина в мавзолее и готовит место для другого плешивого додика...
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18.02.2022 23:14 Ответить
Вічна пам'ять ! Молодці що не забуваєм!
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19.02.2022 00:07 Ответить
Слава Героям!
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19.02.2022 11:52 Ответить
Небесна Сотня заступа на вічну варту

Герої що повстали за Свободу

І дивляться на нас, чого ми варті

Чи не коротка пам'ять у народу…

Чи ми забудемо отих потвор крилатих

Що на Майдані лили ріки крові

І снайперів що вчилися стріляти

В «Червоний хрест» і у людей беззбройних

А може простимо тих шльондр продажних

Які гівно з екранів щедро лили?

І покидьків о тих, які за гроші

Людей прекрасних катували й били

Забудемо про безвісти пропащих

Які лежать в ярах жорстоко вбиті?

І про людей скалічених катами

Якими київські лікарні вщент забиті?

Невже забудемо усіх тих депутатів

Що людожерські прийняли закони?

Чиновників що покидьків збирали

І відправляли в Київ у вагонах?

Якщо забудемо, то хлопці відвернуться

І наш народ піде у небуття

Бо хто забув ТАКЕ, то не народ - манкурти

Така сувора правда у життя.
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20.02.2022 13:13 Ответить
 
 