Панихида по Небесной Сотне и Шествие памяти прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве в Михайловском соборе состоялась панихида по Небесной Сотне, после которой состоялось шествие в память героев Революции Достоинства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После молебна участники сформировали колонну на Михайловской площади и двинулись по маршруту Михайловская площадь – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – Крепостной переулок – ул. Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.
Напомним, 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке, в Мариинском парке и Майдане Незалежности погибли 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжелые, 85 – средней тяжести.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Герої що повстали за Свободу
І дивляться на нас, чого ми варті
Чи не коротка пам'ять у народу…
Чи ми забудемо отих потвор крилатих
Що на Майдані лили ріки крові
І снайперів що вчилися стріляти
В «Червоний хрест» і у людей беззбройних
А може простимо тих шльондр продажних
Які гівно з екранів щедро лили?
І покидьків о тих, які за гроші
Людей прекрасних катували й били
Забудемо про безвісти пропащих
Які лежать в ярах жорстоко вбиті?
І про людей скалічених катами
Якими київські лікарні вщент забиті?
Невже забудемо усіх тих депутатів
Що людожерські прийняли закони?
Чиновників що покидьків збирали
І відправляли в Київ у вагонах?
Якщо забудемо, то хлопці відвернуться
І наш народ піде у небуття
Бо хто забув ТАКЕ, то не народ - манкурти
Така сувора правда у життя.