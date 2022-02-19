Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Начинается новый отсчет

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"Пришествие"

На втором месте – Мосейчук

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Спектакль продолжается...

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...и другой металлолом

Настоящее

Он-то и задержал

Что-то пошло не так

День единения

Правильный выбор

...и будет 40 лет водить их по пустыне

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Маскировка по-кремлевски

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