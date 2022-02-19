42 439 60
Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Начинается новый отсчет
"Пришествие"
На втором месте – Мосейчук
Спектакль продолжается...
...и другой металлолом
Настоящее
Он-то и задержал
Что-то пошло не так
День единения
Правильный выбор
...и будет 40 лет водить их по пустыне
Маскировка по-кремлевски
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+75 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий19.02.2022 09:02
+55 Шрек Баблокат
показать весь комментарий19.02.2022 09:07
+39 Бандерівець
показать весь комментарий19.02.2022 09:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть Мурата Насырова не стало на 38-м году жизни в ночь с 19 на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры на улице Вучетича, дом 15/1, находящейся на 5-м этаже и погиб на месте.
и видео ,где https://www.youtube.com/watch?v=5MBpaq1DiE4 кабаева сиськами трясет ?
https://twitter.com/V_Omelyan @V_Omelyan
Дивиться зараз Зеленський на фото Шуфрича і думає: «на його місці міг би бути я!». Зрадиш - будеш!
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1494814966590943233
Моисей Пушилин увел
евреевдонбасят из украинского рабства . и теперь планирует водить их 40 лет по российской пустыне
в остальном все стабильно . Шуфрича опять *********
евреевдонбасят из украинского рабства, к китайской границе
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4875240202541473?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Бутусов так! Але не того.
Те, що шуфрч опинився у студії шустера, винен не шуфрич, а шустер.
Якщо Бутусов один, а їх троє - шуфрич, мураєв і шустер, то спочатку шустера, він організатор.
Але питання: що в цій студії робили інші патріоти в той час, як Бутусов захищав Вітчизну? Може вони лицеміри, а не патріоти?
І це не просто збіг.
Бо кожного разу, коли ******* Шуфрича, десь у світі відбувається щось добре і миле. І світ стає трошечки кращим...