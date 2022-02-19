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Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Начинается новый отсчет

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Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Пришествие"

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

На втором месте – Мосейчук

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Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Спектакль продолжается...

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Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

...и другой металлолом

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Настоящее

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Он-то и задержал

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Что-то пошло не так

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

День единения

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Правильный выбор

Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

...и будет 40 лет водить их по пустыне

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Ватный Моисей, новый отсчет для Шуфрича, маскировка по-кремлевски. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Маскировка по-кремлевски

Больше фотошопов смотрите здесь

тут

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Коломойский Игорь (1791) политика (6957) путин владимир (31247) фотожаба (14376) Шуфрич Нестор (952) Мосийчук Наталья (347) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+75
Персонально Дякую Юрію Бутусову за стосуни для кацапскої повії шуфрича.
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19.02.2022 09:02
+55
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19.02.2022 09:07
+39
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19.02.2022 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Ну как бы по конституции шухреча нельзя убивать, а по справедливости не мешало бы расстрелять половину верновной зрады!!!
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19.02.2022 08:59 Ответить
Ну да и потом его подкинуть
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19.02.2022 09:36 Ответить
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19.02.2022 09:00 Ответить
Персонально Дякую Юрію Бутусову за стосуни для кацапскої повії шуфрича.
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19.02.2022 09:02 Ответить
За здійснення мрії любої адекватної людини.
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19.02.2022 09:03 Ответить
бутусову потрібно було б дати орден але чому залишився нетронутий сєпар муравйов
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19.02.2022 09:33 Ответить
Шуфрич может получить московский орден при жизни
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19.02.2022 09:38 Ответить
Бо нажаль інші присутні в студії не підтримали флешмоб "****...ть вату"
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19.02.2022 09:41 Ответить
А за ненадобностью, бо очкарик влип - выпал и без того в осадок. За шуфрича не подвязывался. Он тока как перепуганная проститутка бегал вокруг.
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19.02.2022 10:03 Ответить
Сепар мураєв стоїть у черзі на п****ну давно. На все свій час
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19.02.2022 10:50 Ответить
да БУТУСОВ БЫ его вырубил бы я так понял сразу ... потому что мальчик в трусиках сильно интелегентный и в весовой категории ЮРИЯ, к тому же шуфрич задира совсеми вчера на шоу задирался и говорил соседям мол попробуй... он такй дерзкий...кто не знает то он себя мнит боксёром .так как не знаю как в данный момент а ещё недавно он ходил в зал бокса постоянно много лет........ЮРИЙ бы мураева личико превратил ещё в большую жопу..жаль ему недосталось тоже....БУТУСОВУ БЛАГОДАРОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ ВСЕГО НАРОДА УКРАИНЫ! давно он на шуфрича и всех с опзж примерялся на всех шоу.
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19.02.2022 11:03 Ответить
Боюсь, щоб на Ю.Бутусова не відкрити справу за напад на шуфриса. Нинішня влада дуже підступна
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19.02.2022 14:12 Ответить
Значит и судьи за ослом станут в очередь. Терпелка имеет свой конец. И он уже виднеется все явственней
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19.02.2022 14:23 Ответить
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19.02.2022 15:24 Ответить
СТУСАНИ
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19.02.2022 20:18 Ответить
Так. Дякую
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19.02.2022 20:46 Ответить
Це ж треба таким моральним уродом було вродитися шуфричу! його і в школі киздили щодня за паскудний характер і чорний рот !
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19.02.2022 09:04 Ответить
маю велику претензію до Бутусова, чому не задушив ту прокацапську мразоту - шуфрича? і став би національним героєм.
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19.02.2022 10:39 Ответить
уголовка була б, нажаль...
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19.02.2022 11:02 Ответить
Бутусов виражав волю всих українців, ми б його відстояли.
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19.02.2022 11:53 Ответить
Так свідки не давали, кричали відпусти та відпусти, бо шуфрич засмердів всю студію. Воно навалило і потім побігло митися. Такі вони малороси і вороги України. А ще одне вороже до України харківське опудало бігало і тихенько підглядало, здох шуфрич чи ще дихає і робило так, щоб його не побачили. Таке ж саме трусливе і склизьке від "русского мира".
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19.02.2022 11:36 Ответить
Можна було б і із гармати ввалити щоби руки не марати.
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19.02.2022 14:03 Ответить
да **** чорноротая как и лена бондаренчиха..... я не мог долго уснуть всё был под впечатлением после передачи в онлайн я всегда всё смотрю..... насколько у меня с мыслей не выходила благодарность БУТУСОВУ за то что он исполнил мои желания чтобы кто то наконец то дал врагу шуфричу в рыло....ещё большее теперь у меня стало уважение к ЮРИЮ БУТУСОВУ!!!🤝
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19.02.2022 11:09 Ответить
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19.02.2022 09:07 Ответить
А как зал гудел, мол гаси его, Юра.
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19.02.2022 10:05 Ответить
а никто не сопоставлял эти два события?

Смерть Мурата Насырова не стало на 38-м году жизни в ночь с 19 на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры на улице Вучетича, дом 15/1, находящейся на 5-м этаже и погиб на месте.

и видео ,где https://www.youtube.com/watch?v=5MBpaq1DiE4 кабаева сиськами трясет ?
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19.02.2022 09:12 Ответить
Павло Васильович то не ты?
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19.02.2022 11:36 Ответить
ні
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19.02.2022 11:57 Ответить
Ви точно з України? Українцям ці запоребрікові любовні романи якось байдужі...
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19.02.2022 14:15 Ответить
я точно з України...і тут зовсім не про романи.а про підступність і злопам'ятність
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19.02.2022 14:18 Ответить
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19.02.2022 09:20 Ответить
Лицо зелёнки просит
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19.02.2022 09:44 Ответить
https://twitter.com/V_Omelyan Volodymyr Omelyan

https://twitter.com/V_Omelyan @V_Omelyan

Дивиться зараз Зеленський на фото Шуфрича і думає: «на його місці міг би бути я!». Зрадиш - будеш!

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1494814966590943233
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19.02.2022 14:37 Ответить
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19.02.2022 09:21 Ответить
Гаджеты армии УПА 💪 🔥
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19.02.2022 09:31 Ответить
чому ніхто не ввалив сєпарюзі мураєву=білецький і яйцман чого ви там сиділи і плямкали? А БУТУСОВ МАЛАДЕЦ-БРАТ
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19.02.2022 09:37 Ответить
А бз-ыкло и без того чуть сознание не потеряло от увиденного.
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19.02.2022 10:06 Ответить
а что вообще в мире делается ?
Моисей Пушилин увел евреев донбасят из украинского рабства . и теперь планирует водить их 40 лет по российской пустыне
в остальном все стабильно . Шуфрича опять *********
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19.02.2022 09:40 Ответить
Моисей Пушилин увел евреев донбасят из украинского рабства, к китайской границе
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19.02.2022 09:43 Ответить
Мурабьёва можно было облить зелёнкой с пол-литровой банки
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19.02.2022 09:41 Ответить
Тока в темной подворотне - заикой станет, маму забудет как звать. Оно же - трепетный боягуз.
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19.02.2022 10:09 Ответить
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19.02.2022 09:42 Ответить
Шуфрича в банку з бузиновим варенням!
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19.02.2022 09:56 Ответить
шуфрича - на мыло.
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19.02.2022 10:10 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4875240202541473?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Бутусов так! Але не того.

Те, що шуфрч опинився у студії шустера, винен не шуфрич, а шустер.

Якщо Бутусов один, а їх троє - шуфрич, мураєв і шустер, то спочатку шустера, він організатор.

Але питання: що в цій студії робили інші патріоти в той час, як Бутусов захищав Вітчизну? Може вони лицеміри, а не патріоти?
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19.02.2022 10:04 Ответить
Не пробовали разуть очи, вместе с корчинским?
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19.02.2022 10:12 Ответить
от кстати да! старому фсб-шнику Шустеру тоже не мешало бы хотя б разочек ввалить
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19.02.2022 11:03 Ответить
Шустера нужно гнать из Украины , как провокатора 😡
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19.02.2022 11:35 Ответить
разочек не поможет, этого продажного провокатора нужно очень долго ножками пинать
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19.02.2022 14:43 Ответить

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19.02.2022 11:19 Ответить
шуфріч-зачод! а цей зелений він все таки віслюк чи гусь?
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19.02.2022 11:32 Ответить
А, що там за гнида якцапська верещала: вон атсюда? Хто знає?
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19.02.2022 12:04 Ответить
лежав у ліжку, листаючи ТВ-канали, й попав як раз на канал "Україна", і просто саме на цю шустріковсько-ахмєтовську помийку (це я про те саме, вже знамените, ток-шоу). вже хотів "йти далі", але ж тут отримав такий приємний піЗдньо-вечірній бонус! шановний Юрій Євгенович (Бутусов) ввалив з лівої (вкрай жалко, що не з ноги, їй Богу!) абсолютно нешанованому Нестору Івановичу (Шуфричу)(пишу "з великих літер" не з поваги до цього примату людської подоби, а виключно з поваги до правил правопису української мови). дуже потішили репліки людей з "масовки" в студії "ввали йому, Юра!", "ї#бани сильніше!", "души його, бл#дь!" і ще декілька, на-жаль, не вдалось їх розібрати, навіть при перегляді у запису, але, впевнений, потішного для Шуфрича там не було. дуже очікував, що "під-шумок" дадуть п#зди ще й "тіпа-прем"єру" України (по версії Х#ла) Мураєву, який безпорадно "суєтілся" біля перейшовших в-клінч Бутусова й Шуфрича, але щиро (не брешу) скажу - так, на превеликий жаль, і не дочекався. проте, дуже сподіваюсь, для цього "очкаріка" ще все близько попереду. резюме: більше пі#здюлін, хороших і різних, усіляким шуфричам, ківам, мураєвим, медведчукам й їм подібним. нашим же воїнам-героя на Східному фронті - слава!
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19.02.2022 16:17 Ответить
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19.02.2022 19:06 Ответить
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19.02.2022 19:07 Ответить
Ватний Моісей поведе свій народ у Сибір обєтованую 😆
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19.02.2022 19:47 Ответить
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19.02.2022 22:15 Ответить
Коли ця гарнюня кицюнька зробила своєму коханому котикові ніжний кусь, вона не знала, що саме в цей момент десь у київській студії журналіст Юрій Бутусов ******* Шуфрича. Киця просто захотіла висловити свої найніжніші почуття 💖💖💖
І це не просто збіг.
Бо кожного разу, коли ******* Шуфрича, десь у світі відбувається щось добре і миле. І світ стає трошечки кращим...

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21.02.2022 23:04 Ответить
 
 