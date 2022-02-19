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Новости Фото Война
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Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА. ФОТО

Два частных дома были повреждены в Жованке вследствие обстрела со стороны российских оккупантов сегодня, 19 февраля.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Обстрел начался поздно вечером и длился несколько часов. По счастливому стечению обстоятельств, никто из жителей не пострадал. Следим за ходом событий на всей линии фронта. Буду информировать", - отметил глава области.

Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА 01
Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА 02
Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА 03
Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА 04

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Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+4
"сходили, блин, на референдум.."
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19.02.2022 12:42
+2
Где кацап, там разрушения, нищета и прочие лишения.
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19.02.2022 12:45
+1
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19.02.2022 12:39
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19.02.2022 12:28 Ответить
високоточні кацапи азімут попутали...
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19.02.2022 12:32 Ответить
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19.02.2022 12:39 Ответить
Росію, втрата власної колонії (в минулому), розлютила, як бісить деяких чоловіків, яких покинула дружина, яких вважали своєю власністю. І тепер роблять їй гидоти, загрожують і лякають...
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19.02.2022 13:12 Ответить
буба приїде, кицьку якусь попетае... - на те і відбулавлений на те і ґалавнюк!
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19.02.2022 12:39 Ответить
"сходили, блин, на референдум.."
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19.02.2022 12:42 Ответить
та ми багато куди сходили куди ходити не треба було...
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19.02.2022 12:45 Ответить
Где кацап, там разрушения, нищета и прочие лишения.
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19.02.2022 12:45 Ответить
Обстріл тривав декілька годин.Ащо робили наші ЗСУ?Сиділи та мовчали як би чогось не сталось і тільки показали мокшани свою нерішучість.Чим тепер мокшани будуть користуватись і так тихою самою дійдуть до Києва.Вішуча та невідкладна дія на обстріли показала би нашу рішучість втому числі і на всіх кордонах України.
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19.02.2022 12:46 Ответить
так кацапам и нужна сейчас "ответка"..
здания заминированы, вместе с "эвакуированными".. автобусы - тоже..
ждут "ответки" - чтобы их подорвать
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19.02.2022 12:52 Ответить
Да вроде у нас есть высокоточное точечное оружие.Или это просто бравада нашего правительства и лапша на уши нашему народу.
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19.02.2022 18:10 Ответить
«Ситуация идет к войне»: Лидеры Запада отчаялись договориться с путиным. Аналитики начинают опасаться, что президент россии утратил связь с реальностью, пишет FT.
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19.02.2022 13:03 Ответить
 
 