Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА. ФОТО

Два частных дома были повреждены в Жованке вследствие обстрела со стороны российских оккупантов сегодня, 19 февраля.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Обстрел начался поздно вечером и длился несколько часов. По счастливому стечению обстоятельств, никто из жителей не пострадал. Следим за ходом событий на всей линии фронта. Буду информировать", - отметил глава области.









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