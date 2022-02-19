Вследствие обстрела со стороны войск РФ повреждены 2 частных дома в н.п. Жованка, - Донецкая ОГА. ФОТО
Два частных дома были повреждены в Жованке вследствие обстрела со стороны российских оккупантов сегодня, 19 февраля.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
"Обстрел начался поздно вечером и длился несколько часов. По счастливому стечению обстоятельств, никто из жителей не пострадал. Следим за ходом событий на всей линии фронта. Буду информировать", - отметил глава области.
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+4 Danilo Kosmina #241992
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+2 Мобильный крематорий
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+1 VPYL
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здания заминированы, вместе с "эвакуированными".. автобусы - тоже..
ждут "ответки" - чтобы их подорвать