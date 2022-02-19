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Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 февраля в 11:00 на Аскольдовой могиле в Киеве состоялось торжественное мероприятие по случаю чествования воинов, которые сдерживали российское нашествие во время Дебальцевской операции в течение января-февраля 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.

Мероприятие началось с панихиды по украинскими воинам, павшими во время ожесточенных боев с российским агрессором на Дебальцевском плацдарме. Совместное богослужение провели священники Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины.

На мероприятии присутствовали руководители Генерального штаба ВСУ, в том числе командующий ООС генерал Залужный, Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов, почетный караул, а также ветераны российско-украинской войны, члены семей погибших, представители общественных организаций, патриотического сообщества.

Как отметили организаторы, "во время новой угрозы полномасштабного российского вторжения торжественное мероприятие призвано привлечь дополнительное внимание мира и общества к военному преступлению России против Украины. Должны показать, что мы помним погибших, чтим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и не отдадим нашу страну оккупантам".

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Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 01
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 02
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 03
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 04
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 05
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 06
Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве 07

Фото, видео - Олег Богачук

Автор: 

память (1494) Дебальцево (648) Богачук Олег (1462) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+17
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19.02.2022 13:53
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19.02.2022 13:55
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Герої не вмирають
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19.02.2022 13:58
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19.02.2022 13:53 Ответить
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19.02.2022 13:55 Ответить
Герої не вмирають
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19.02.2022 13:58 Ответить
С.У.М.
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19.02.2022 14:00 Ответить
Слава Героям!
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19.02.2022 14:06 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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19.02.2022 15:35 Ответить
Просто...
Слава Героям !
Україна понад усе !!!
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19.02.2022 16:25 Ответить
Треба пам ятатит що ЗСУ захищаючи Дебальцево втрати кацапів і сепарів були у три, а то і більше разів ніж наших вояків
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19.02.2022 19:39 Ответить
Щось Пороха не видно
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19.02.2022 20:21 Ответить
 
 