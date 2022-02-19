Память воинов, погибших во время Дебальцевской операции 2015 года, почтили на Аскольдовой могиле в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 февраля в 11:00 на Аскольдовой могиле в Киеве состоялось торжественное мероприятие по случаю чествования воинов, которые сдерживали российское нашествие во время Дебальцевской операции в течение января-февраля 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.

Мероприятие началось с панихиды по украинскими воинам, павшими во время ожесточенных боев с российским агрессором на Дебальцевском плацдарме. Совместное богослужение провели священники Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины.

На мероприятии присутствовали руководители Генерального штаба ВСУ, в том числе командующий ООС генерал Залужный, Министерства обороны Украины, Министерства по делам ветеранов, почетный караул, а также ветераны российско-украинской войны, члены семей погибших, представители общественных организаций, патриотического сообщества.

Как отметили организаторы, "во время новой угрозы полномасштабного российского вторжения торжественное мероприятие призвано привлечь дополнительное внимание мира и общества к военному преступлению России против Украины. Должны показать, что мы помним погибших, чтим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и не отдадим нашу страну оккупантам".

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Фото, видео - Олег Богачук