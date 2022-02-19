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Зеленский и Джонсон провели встречу в Мюнхене: Согласовали дальнейшие совместные шаги на фоне агрессии РФ. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в твиттере Зеленского.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира".

Читайте также: Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ

Зеленский и Джонсон провели встречу в Мюнхене: Согласовали дальнейшие совместные шаги на фоне агрессии РФ 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Джонсон_Борис (504) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+25
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19.02.2022 14:21
+19
Джонсон Зеленскому, - "Вова, ты тихонечко в лес отойди и не отсвечивай, - андестенд ми...
-Ес, май нейм из Вова, ай эм призидент"
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19.02.2022 14:20
+14
Узгодили кроки:
- Велика Британія продовжуватиме і посилюватиме допомогу Україні
- А можно я сейчас тихонько в лес уйду?
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19.02.2022 14:37
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Це зрада? Ні. Це чорна зрада.Понєслось...
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19.02.2022 14:21 Ответить
зрада у тому,що він там шарой.биться,коли краіні у лиху годину потрібен головнокомандувач
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19.02.2022 14:25 Ответить
Головнокомандуючий в Україні вже давно є. Бойовий генерал. А Зєля нехай краще щоб путатися в Залужного під ногами зброю та гроші випросює.
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19.02.2022 14:28 Ответить
якщо скажу верховний,тобі краще зайде?
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19.02.2022 14:34 Ответить
Звісно.
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19.02.2022 14:41 Ответить
А воно щось вирішує? Від нього що-небудь залежить?
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19.02.2022 15:00 Ответить
И сколько зеля уже "выпросил"?
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19.02.2022 15:06 Ответить
Він же не на тиждень на Мальдіви ІНКОГНИТО дременув
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19.02.2022 14:46 Ответить
Посмотришь куда рванет зеля после Мюнхена. Точно не в Украину.
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19.02.2022 15:07 Ответить
Ну давай подивимося.
Як що в Україну, тоді ЩО?!!
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19.02.2022 16:25 Ответить
Ничего. Потому что это зеленое рыло тебе и так платит за каждый твой коммент .
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19.02.2022 17:57 Ответить
Ну от, ти сам визнав, що ти пустобрех
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19.02.2022 22:16 Ответить
Джонсон Зеленскому, - "Вова, ты тихонечко в лес отойди и не отсвечивай, - андестенд ми...
-Ес, май нейм из Вова, ай эм призидент"
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19.02.2022 14:20 Ответить
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19.02.2022 14:21 Ответить
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19.02.2022 14:24 Ответить
зєватар на вивозє
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19.02.2022 14:25 Ответить
війна з кацапами та активність Запада дуже заважають зеЛоху заробляти на крові українців, торгуючі з расеєю..
Не кажучі про деребан на великому крадівцицтві .. кормушка для зеЛоха та його шобли.
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19.02.2022 14:20 Ответить
А коли ж нарешті він усіх здасть *****, що там у методичках пишуть?
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19.02.2022 14:48 Ответить
Та це ЗЕчьмо здасть хоч кого, НАВІДЬ МАМОРІМО З ПАПО шуро у будь- який момент та з будь_якого боку! ЗА ДОЗУ МАЛУЮ...
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19.02.2022 16:24 Ответить
Ну ось думки кацапів і порохоботів хоч у чомусь збігаються - яке двигало з таким і злигало
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19.02.2022 16:27 Ответить
Пшлонах, ************ подоляківська! Зе є *уйло, як і його обожнюваний миршавий карлік, якому хоче до сраки донюхатись ! Незабаром горітимете на руїнах рашкостану!
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19.02.2022 16:35 Ответить
Шо кацапику загубився?
Тобі через порєбрік на*уй
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19.02.2022 16:49 Ответить
ЄДНІСТЬ ВІД ГУНДОСА
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.

Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.

Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.

Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.02.2022 14:21 Ответить
Эх... сочуствую я Байдену, Джонсону и др.
Должны делать вид, что общаются с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛИДЕРОМ, а реально, незамтно, просто терпят этого шута ради Украины.
Да если бы Байден считал его мало мальськи адекватным и стоящим руководителем, то после того, как Зе нагло кинул его, клятвенно пообещав 4 месяца назад закрыть эпопею с рководителем САП, он бы вообще перестал с ним напрямую общаться.
А так... все знают, что клоун, что с него взять... и достоинство Байдена не пострадало.
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19.02.2022 14:28 Ответить
Свидетелям сивого гетьмана , путинским портянкам и дуракам - "клоун" , а для остальньіх граждан Украиньі - Президент и Верховньій Главнокомандующий ! 🇺🇦
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19.02.2022 14:36 Ответить
трусливый клоун сашка иванишин работайте лепше а то ваш шеф подоляк вобще с мураевым споётся
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19.02.2022 14:39 Ответить
Харе стебаться, Санек...
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19.02.2022 14:40 Ответить
Александр! Что Вы себе позволяете??
Даже боты РФии не позволят себе так оскорблять Зе.
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19.02.2022 14:43 Ответить
Ну и зачем "Олександр Ивашин" заспамили? Кому я отвечал только что?
Или он сам себя заспамил, потому, что бота видно издалека - имя на украинском, фамилия на русском.
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19.02.2022 14:50 Ответить
Твоя работа не мешать. Выполни хоть это должным образом.
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19.02.2022 14:34 Ответить
Узгодили кроки:
- Велика Британія продовжуватиме і посилюватиме допомогу Україні
- А можно я сейчас тихонько в лес уйду?
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19.02.2022 14:37 Ответить
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19.02.2022 14:52 Ответить
дороги в первую очередь а армия подождет
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19.02.2022 14:53 Ответить
Ну звісно кацапчик що саме "НАТО вторглося в Україну" тому їм і вигідна"возня з війною"
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19.02.2022 15:28 Ответить
у Джонсона документы в руках, а клоун так транзитом шаурмы пожрать та видосик новый запилить, а ещё у клоуна мячта поглядеть в шоколадный глаз *****.
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19.02.2022 15:04 Ответить
- Встреча состоялась?
- Состоялась!
- О чем договорились?
- Хрен его знает. Я ничего не понял.. наверно ни о чём,
- Тогда пиши: "Согласовали дальнейшие общие шаги!"
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19.02.2022 15:14 Ответить
Бубочка що обісрався?
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19.02.2022 15:27 Ответить
Правитель слабый и лукавый
Никчёмный клоун, враг труда
Нечаянно овеян славой

Над нами царствовал тогда.
А.С. Пушкин если бы
был жив

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19.02.2022 15:51 Ответить
 
 