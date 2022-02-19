Зеленский и Джонсон провели встречу в Мюнхене: Согласовали дальнейшие совместные шаги на фоне агрессии РФ. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в твиттере Зеленского.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира".

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