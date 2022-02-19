Зеленский и Джонсон провели встречу в Мюнхене: Согласовали дальнейшие совместные шаги на фоне агрессии РФ. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в твиттере Зеленского.
"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира".
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Як що в Україну, тоді ЩО?!!
-Ес, май нейм из Вова, ай эм призидент"
Не кажучі про деребан на великому крадівцицтві .. кормушка для зеЛоха та його шобли.
Тобі через порєбрік на*уй
Байден вчора виступав,
Та й про Україну.
А Гундосік на нас клав,
На всю Солов'їну.
Джонсон закликає світ,
З нами об'єднатись.
Українцям дає звіт.
Й не дає зламатись.
Вова єдність показав,
В дії не відоси.
Ту байдужість доказав,
Як всі малороси.
Де Володін марафон,
Стрічки й вишиванки?
Заховався ніби в схрон,
Скрізь його мовчанки!!!
19.02.2022 р.
Анатолій Березенський
Должны делать вид, что общаются с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛИДЕРОМ, а реально, незамтно, просто терпят этого шута ради Украины.
Да если бы Байден считал его мало мальськи адекватным и стоящим руководителем, то после того, как Зе нагло кинул его, клятвенно пообещав 4 месяца назад закрыть эпопею с рководителем САП, он бы вообще перестал с ним напрямую общаться.
А так... все знают, что клоун, что с него взять... и достоинство Байдена не пострадало.
Даже боты РФии не позволят себе так оскорблять Зе.
Или он сам себя заспамил, потому, что бота видно издалека - имя на украинском, фамилия на русском.
- Велика Британія продовжуватиме і посилюватиме допомогу Україні
- А можно я сейчас тихонько в лес уйду?
- Состоялась!
- О чем договорились?
- Хрен его знает. Я ничего не понял.. наверно ни о чём,
- Тогда пиши: "Согласовали дальнейшие общие шаги!"
Никчёмный клоун, враг труда
Нечаянно овеян славой
Над нами царствовал тогда.
А.С. Пушкин если бы
был жив