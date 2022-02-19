Штаб ООС называет фейком публикации в российских СМИ о причастности ВСУ к прилету снаряда в Ростовскую область РФ

Украинские военные к агрессивным действиям не прибегают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют обстрелы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, штаб ООС публикует скрины новостей российских информационных агентств о прилете снаряда на территорию Ростовской области РФ якобы от украинских военных. Штаб ООС называет эти заявления фейком.

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