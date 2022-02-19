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Штаб ООС называет фейком публикации в российских СМИ о причастности ВСУ к прилету снаряда в Ростовскую область РФ

Украинские военные к агрессивным действиям не прибегают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и осуществляют обстрелы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, штаб ООС публикует скрины новостей российских информационных агентств о прилете снаряда на территорию Ростовской области РФ якобы от украинских военных. Штаб ООС называет эти заявления фейком.

Читайте также: Следком РФ заявляет, что разорвавшийся в километре от границы в Ростовской области снаряд якобы прилетел от украинских военных

Штаб ООС называет фейком публикации в российских СМИ о причастности ВСУ к прилету снаряда в Ростовскую область РФ 01
Штаб ООС называет фейком публикации в российских СМИ о причастности ВСУ к прилету снаряда в Ростовскую область РФ 02

Автор: 

взрыв (6737) граница (5269) обстрел (27107) пропаганда (3675) россия (95497) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
"МЫ ОКРУЖЕНЫ, ЗНАЧИТ ВРАГАМ НЕ УЙТИ ОТ НАС!"
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
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19.02.2022 16:03
+8
Цікаво, з чого й звідки "праклятьіе укропьі" могли обстріляти Ростовську область?
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19.02.2022 15:56
+7
Не то уже Х*йло. не то... Раньше взрывал дома в Москве, школы в Беслане, театры травил.... а сейчас, как последний лошара перднул в поле под Ростовом, и вывез кучку донецких шлюх ...
Нет чтобы расхерячить Воронеж, или Рязань, тогда бы да, картинка, шоу, а так никакой тебе экспрессии, кульминации...
НЕ ВЕРЮ (Станиславский)
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19.02.2022 16:03
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Цікаво, з чого й звідки "праклятьіе укропьі" могли обстріляти Ростовську область?
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19.02.2022 15:56 Ответить
Судя по фото то град.
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19.02.2022 15:57 Ответить
Звідки ж він туди долетить?
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19.02.2022 15:58 Ответить
То вже в тих дебілів треба питати))
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19.02.2022 16:04 Ответить
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19.02.2022 16:06 Ответить
А "біженці" з ОРДЛО не побажали знайти притулок і захист на гостинному Кавказі? ... В хероя раши, Кадирова - охочих з'їхати і погостювати немає?
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19.02.2022 17:21 Ответить
Ось уже хто-хто, а я точно не проти "біженців в ростов", -удачі їм на рідній Орді.... причому - НАЗАВЖДИ!
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19.02.2022 17:24 Ответить
Тоді в Орді... і приказку "непроханий гість гірше татарина" доповнять словом: "... "і ЛуГандонців"!
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19.02.2022 17:28 Ответить
І як це "пердь у калюжу" стосується мого допису про технічну можливість/неможливість обстріляти Ростовську область з території України?
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19.02.2022 17:27 Ответить
А "пердь у калюжу" - це ваше прізвище, чи псевдо?
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19.02.2022 17:30 Ответить
Ой. Не в калюжу, а
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19.02.2022 18:26 Ответить
Таке буває... продуйте очі...
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19.02.2022 19:28 Ответить
Ваші очі - Ви й продувайте. Може щось побачите стосовно свого коментаря...
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19.02.2022 21:31 Ответить
Я сам бачив: там написано що прилетіло з України від терористів!
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19.02.2022 15:58 Ответить
А вот так засРашкинцы снимают фейковые новости для ваты

https://twitter.com/i/status/1494996791888068613
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19.02.2022 15:59 Ответить
1 снаряд из града? Это лишено какого либо смысла, скорее всего его на земле тупо подорвали накладным зарядом, как и утренний 122ой.
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19.02.2022 15:59 Ответить
нафіга підривати накладним, що на полігонах мало такого валяється чи на лугандонах всяких, привезли, кинули і фоткають кажуть прилетіло
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19.02.2022 18:47 Ответить
Чтобы они взорвонные были. Знаешь, при попадании в цель снаряды детонируют. А не валяются целенкие.
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19.02.2022 18:53 Ответить
ти мабуть зовсім тупий, то повтрю "що на полігонах мало такого валяється чи на лугандонах всяких" там точно не цілі валяються, якщо ти не доганяєш, а стріляні, що здетонували.
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19.02.2022 19:18 Ответить
А воронку вручную копать?
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19.02.2022 20:27 Ответить
яку воронку, від вибуху кацапських пердаків, ти її бачило?
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20.02.2022 08:12 Ответить
и верят же многие в то, во что сами фейкокидалели не верят даже.
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19.02.2022 16:02 Ответить
"МЫ ОКРУЖЕНЫ, ЗНАЧИТ ВРАГАМ НЕ УЙТИ ОТ НАС!"
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
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19.02.2022 16:03 Ответить
Свобода или смерть!
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19.02.2022 16:32 Ответить
Не то уже Х*йло. не то... Раньше взрывал дома в Москве, школы в Беслане, театры травил.... а сейчас, как последний лошара перднул в поле под Ростовом, и вывез кучку донецких шлюх ...
Нет чтобы расхерячить Воронеж, или Рязань, тогда бы да, картинка, шоу, а так никакой тебе экспрессии, кульминации...
НЕ ВЕРЮ (Станиславский)
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19.02.2022 16:03 Ответить
А вот так?
https://tass.ru/proisshestviya/13768343 Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области вблизи границы с Украиной
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19.02.2022 16:08 Ответить
Да пофиг их "распятые мальчики в трусиках". Пусть сочиняют, пусть лезут. Пора уже их наказать за все что творили веками, пора заканчивать с московской империей.
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19.02.2022 16:59 Ответить
Да микроцефалальным мокшам пох-они решили воевать..
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19.02.2022 16:04 Ответить
Лентач


@oldLentach

·
https://twitter.com/oldLentach/status/1494962375816007685 4 ч



Вчера канал «Народная милиция ДНР» сообщил о попытке украинских диверсантов взорвать емкости с хлором в Горловке. К этому сообщению прикрепили видео с экшн-камеры. Судя по метаданным, его смонтировали 8 февраля. А сняли, по ходу дела, еще раньше:

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19.02.2022 16:05 Ответить
Все як завжди...
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19.02.2022 16:11 Ответить
Фигасе!! В Ростовскую область))) кацапское стадо действительно такое тупое, что даже это им скормить можно))))
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19.02.2022 16:14 Ответить
Брехня - головна зброя Дьявола на Землі.
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

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19.02.2022 16:17 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUdHDnn_nP75re4d_a0rDRxo73v1W_2_tZ5noF6tJOBADjC2ZUqCxlmloCwz7bouWL_lvjPtjsez5biJ7oQWhWPughFBXVqG6u2stdy210k4af312qMlU6zVV1eD36nEWY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5164486306904695?__cft__[0]=AZUdHDnn_nP75re4d_a0rDRxo73v1W_2_tZ5noF6tJOBADjC2ZUqCxlmloCwz7bouWL_lvjPtjsez5biJ7oQWhWPughFBXVqG6u2stdy210k4af312qMlU6zVV1eD36nEWY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



"Казус беллі" по-російські:
- підірвали УАЗ, яким давно не користуються
- відео про евакуацію записали за добу до активізації воєнних дій
- відео з "польською ДРГ" записали у 2021 році
- новина про вибух снаряда в Ростовській області - тупо фейкова новина 2014 року
- "вибух" газогону в Луганську насправді вибух газової АЗС
- "евакуація" 700!! тисяч "мешканців Донбасу" насправді пару тисяч вивезених на автобусах для картинки, яких кинули на вулиці та забороняють повертатися назад...
- "Здобутий розвідкою "Л/ДНР" "український план нападу" на "молоді республіки" чомусь написаний російською мовою, та з прапорами ПС....ну щоб вороги України точно зрозуміли, що це саме план "нападу", а то ще не зрозуміють на мові й що це не батальйони "націоналістів-карателів", а звичайні батальйони...
Що далі?
- Далі окупанти підірвали Василівську насосну станцію, залишивши без води 40 наслених пунктів. На відео говорять про "обстріл укрДРГ" в 3-30 ранку, а в інших текстових повідомленнях про 6-ту ранку, а на відео з камер бачимо подвійний підрив підготовленими зарядами, а не ніякий там "обстріл"
- Зараз розганяють фейк про "обстріл" расіюшки с РСЗВ "Град". На фото показують ракету від Граду на траві, що нібито впала у Ростовський області.
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19.02.2022 16:22 Ответить
У Донецьк прибули «вагнеровці». Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка

Читать подробнее... https://giperboloid.info/ .
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19.02.2022 16:28 Ответить
На червоній площі ще пошукайте, нічого не прилетіло ?
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19.02.2022 17:11 Ответить
Да там чистый фейк. Снаряд вообще ниоткуда не прилетел а был взорван на месте и аккуратно посреди проселочной дороги. И взорван над уровнем земли а не с заглублением как после прилета.
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19.02.2022 18:29 Ответить
 
 