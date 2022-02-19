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Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ, прибывшие в зону проведения Операции объединенных сил, попали под обстрел и были эвакуированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Она написала: "Народные депутаты от "Слуги Народа" совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Народные депутаты пообщались с военными относительно оперативной обстановки и обострения, которое наблюдается в последние дни. По словам военнослужащих, ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Также представители "Слуги Народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС".

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Позже она добавила: "На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие".

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Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска 01
Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска 02
Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска 03

депутат (3314) обстрел (27107) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+59
Прикольная фотка с Хламидией)) это он, наверняка, рассказывает- вооот такая пуля пролетала рядом)))
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19.02.2022 16:31
+58
Шкода шо арахама не розівало.
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19.02.2022 16:30
+57
Арахамию можно не эвакуировать, он ведь утверждал что это американцы сеют панику.
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19.02.2022 16:32
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Під обстрілом,-це коли зверху летить,а не коли за три км. гупає.
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19.02.2022 17:18 Ответить
Не зрозумів, а що хламідія там робить? Медальку хоче? І до речі, то з ним іноземні СМІ?! Ті, що брехливі і сіють паніку?
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19.02.2022 17:18 Ответить
зеУБЛЮДКИ В ТАКИЕ ДНИ ПОДНЯЛИ СЕБЕ ВЫПЛАТЫ НА 100% , отказавшись выделить на ВСУ 50 000 000!
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19.02.2022 17:29 Ответить
І якого дідька цих ледарів понесло в зону ООС? За УБД? Щоб відволікати наших захисників від несення служби? Щоб вони, як наразі, ризикували життям, витягаючи цих придурків з-під обстрілу? Ще й літак зафрахтували! А в гелікоптер ці тушки та декілька коробок не влізли б???
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19.02.2022 17:43 Ответить
Навіщо ви утримували Агрохімію, він мав намір порвати усіх сепарів. Навіть, для цього відійшов на декілька километрів назад щоб взяти розгон. Так само, як не дали Зеля у 2014 році повернути Крим. Зелені вони такі! Ого-го! Хрен наздожинете, коли вони відходять для розбігу.
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19.02.2022 17:47 Ответить
Ця хитрозроблена аброхамія не полізе туди, де їй не нададуть гарантій небезпеки! Так, звичайно, з боку *уйла. Ця тварюка попхалася за убд! Беня нахвалював цю потвору, як свого найкращого комунікатора з зеленими покидьками.
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19.02.2022 18:06 Ответить
єто прилетают фейки CNN, чтоб помешать схематозить АбраХамии
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19.02.2022 18:06 Ответить
- краще б той АРРАхамія уже перестав позорити Неньку перед заходом ...
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19.02.2022 20:42 Ответить
Я страшенно вибачаюсь, але це можливість, на своїй шкурі, відчути як отримується УБД. Не за три доби в Краматорську в штабі...
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19.02.2022 18:13 Ответить
Ага)також додам як « тушку» монастирського прикривали зверху бійці спецпризначення коли падали міни. Сподіваюсь він не дуже втомився бігти через кендюх, та «поклав» міни у штанці
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19.02.2022 20:28 Ответить
Корреспондентів лишити в безпеці, а хламідії з паствою бажаю дороги в Золоте4 чи Троїцьке. Там на повну катушку оближитесь. Балласту в підштанці докинете, ріденького.
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19.02.2022 18:18 Ответить
Ну, тепер потрібно видати посвідчення УБД кожному. Хіба не за ними вони їздили?
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19.02.2022 18:22 Ответить
Вангую, що всі ці депутати оформлять собі документи УБД.
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19.02.2022 18:26 Ответить
А ОТВЕТОЧКА !?) ПО БЫСТРОМУ !)
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19.02.2022 19:11 Ответить
Главное, что у Арахамии язык не оторвало. Теперь он может сказать прямо иностранным журналистам, что они нагнетают ситуацию, своими фейками.
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19.02.2022 19:28 Ответить
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - ЦЕ ДУЖЕ ЗАРАЗНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
БАГАТО СЛУГ НАРОДУ ВЖЕ ЗАХВОРІЛО
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19.02.2022 19:35 Ответить
Що це за клоун який коментував "Прилетело и опять снова прилетело"???
Він заважав іноземним журналістам записувати сюжет з України.
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19.02.2022 19:47 Ответить
арахноїда нагородити орденом, з закруткою на спині
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19.02.2022 20:01 Ответить
В окопе покрашено. Зае....л ета арахамія
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19.02.2022 20:18 Ответить
Рокосовскьий в красках описував появу на фронті в листопаді 1944 року маршала Жори. Жора приїхав на передовий НП штабу армії, де був Рокосовський, Потужна радіостанція Жорика завжди порушувала правила ефіру і безконтрольно запрацювала. Зразу ж попала під локатори, прилетів коригувальник політав і скинув одну бомбу для артнавідників, почався обстріл важкими снарядами. Всі штабісти в окопи, передовий НП перестав функціонувати, а маршал Жора так залякав начартилерії армії трибуналом, що член ВР армії, став вимагати від Жори вибачень. Не діждались. Так і тут, вділися чорну форму, ми з МВД ми не воюємо, і почали дефілювати на джипах по дорогах. Засікли, для сепарів вже йде війна, і обстріляли. Сховались, самих їх не шкода, але підставили вояків. Чого лазиш сам і тягаєш свій кордабалет, наражаєх других на небезпеку. Не пускайте його у прифронтову зону.
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19.02.2022 21:19 Ответить
"Шота прілєтєла"
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20.02.2022 04:16 Ответить
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