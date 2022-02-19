Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска. ВИДЕО+ФОТО
Народные депутаты и представители зарубежных СМИ, прибывшие в зону проведения Операции объединенных сил, попали под обстрел и были эвакуированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Она написала: "Народные депутаты от "Слуги Народа" совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.
Народные депутаты пообщались с военными относительно оперативной обстановки и обострения, которое наблюдается в последние дни. По словам военнослужащих, ситуация сложная, но полностью контролируемая.
Также представители "Слуги Народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС".
Позже она добавила: "На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БАГАТО СЛУГ НАРОДУ ВЖЕ ЗАХВОРІЛО
Він заважав іноземним журналістам записувати сюжет з України.