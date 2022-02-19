Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ, прибывшие в зону проведения Операции объединенных сил, попали под обстрел и были эвакуированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Она написала: "Народные депутаты от "Слуги Народа" совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Народные депутаты пообщались с военными относительно оперативной обстановки и обострения, которое наблюдается в последние дни. По словам военнослужащих, ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Также представители "Слуги Народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС".

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Позже она добавила: "На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие".

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