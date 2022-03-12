В бою с российскими оккупантами погиб командир роты 503-го отдельного батальона морской пехоты Павел Сбытов. ФОТО
27-летний украинский офицер Павел Сбытов командовал ротой 503-го отдельного батальона морской пехоты.
Об этом сообщает Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, передает Цензор.НЕТ.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего выпускника Национальной академии сухопутных войск Павла Сбытова, погибшего, защищая Украину от российских оккупантов.
27-летний офицер командовал ротой 503-го отдельного батальона морской пехоты.
Помним и отомстим...
Слава Герою!" - говорится в сообщении.
"В бою под Волновахой 12 марта погиб смертью героя командир 503-го батальона морской пехоты капитан Павел Сбытов. Батальон прикрывал стык между Мариуполем и Волновахой и принял на себя основной удар трех батальонных тактических групп 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Капитан Сбытов сделал все, что было возможно, чтобы остановить врага, и россияне не смогли проломить сразу нашу оборону. Враг понес тяжелые потери. А капитан Сбытов остался на своем рубеже до конца.
27-летний комбат – "Верный навсегда". Навсегда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль