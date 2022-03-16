3 марта в бою с оккупантами погибла боевой медик, мать 12 детей Ольга Семидьянова. ФОТО

3 марта в бою с оккупантами погибла 48-летняя мать-героиня из Марганца Ольга Семидьянова. Была участницей боевых действий в Донецкой области с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты". Ольга Семидьянова погибла на рубеже Донецкой и Запорожской областей.

Ольга родила шестерых детей, и еще столько же усыновила, за что была удостоена звания "Мать-героиня".

В 2015 году муж Ольги Семидьяновой пошел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", вскоре предложил своей жене присоединиться.

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"Она была на стрельбище, освоила военное дело, загорелась этим и решила остаться. За ней поехала и я, где и встретила своего мужа — тоже военнослужащего, — добавляет дочь погибшей Юлия Волкова. — Поскольку 1 марта 2016 года Вооруженные Силы Украины официально подписали контракт с батальоном "Айдар", мы вместе с мамой решили присоединиться. Правда, нам предложили такие должности: мне повара, а маме — быть швеей. Впрочем, это только так считалось по документам, ведь она была на передовой и спасала раненых как боевой медик в третьей штурмовой роте. Только через два года в батальон приехали специалисты, и таким образом мама получала необходимые медицинские знания, чтобы официально занимать эту должность.

За мужество, героизм, профессионализм она получила немало наград. Последняя — орден "Честь и слава", она так им гордилась. Вы знаете, мама практически не покидала горячие точки, потому что больше всего хотела помогать людям, правда, многих друзей ее война и забрала. В 2019 году на день рождения мамы оккупанты обстреляли их позиции. К счастью, всех спасло то, что вместе с побратимами успели спрятаться в другой блиндаж. Но из-за пожара у нее сгорели все документы и вещи. Помню, как мама набрала меня и попросила, чтобы я не злилась, поскольку среди этих вещей был и мой ноутбук. Но я успокоила ее, ведь человеческие жизни дороже, чем какие-то вещи. Каждый раз, когда мама ехала и прощалась, она повторяла: "Если мы не будем там, они придут в наши дома". Что и случилось…".

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Погибла Ольга Семидьянова 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Родные признаются, что смерть она предчувствовала. Поскольку за несколько часов до того отправила через знакомых рюкзак с вещами и написала детям, что очень их сильно любит и едет в горячую точку… Больше на связь не выходила.

— Во время боя наши военные отступали, и комбат дал задание отправить всех женщин с передовой чуть дальше, но мама отказалась, — продолжает Юлия Волкова. — Мол, до последнего останется со своими побратимами и ротой. К сожалению, силы у противника превосходили по количеству. Мама была одета в бронежилет, каску. Она до последнего спасала бойцов, хотя их и убили проклятые оккупанты. Они били из танков, стреляла пехота. Маму убили из стрелкового оружия. Она погибла не сразу, а от потери крови, получив тяжелое ранение в живот. У нас есть фотографии с места гибели, но из-за тяжелых боев мы до сих пор не можем похоронить маму. Однако делаем все, чтобы поскорее это сделать, хотя в военкомате нам не идут на встречу. Постоянно молимся за нее и благодарим, что Бог нам послал ее.