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3 марта в бою с оккупантами погибла боевой медик, мать 12 детей Ольга Семидьянова. ФОТО

3 марта в бою с оккупантами погибла 48-летняя мать-героиня из Марганца Ольга Семидьянова. Была участницей боевых действий в Донецкой области с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты". Ольга Семидьянова погибла на рубеже Донецкой и Запорожской областей.

Ольга родила шестерых детей, и еще столько же усыновила, за что была  удостоена звания "Мать-героиня".

В 2015 году муж Ольги Семидьяновой пошел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", вскоре предложил своей жене присоединиться.

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"Она была на стрельбище, освоила военное дело, загорелась этим и решила остаться. За ней поехала и я, где и встретила своего мужа — тоже военнослужащего, — добавляет  дочь погибшей Юлия Волкова. — Поскольку 1 марта 2016 года Вооруженные Силы Украины официально подписали контракт с батальоном "Айдар", мы вместе с мамой решили присоединиться. Правда, нам предложили такие должности: мне повара, а маме — быть швеей. Впрочем, это только так считалось по документам, ведь она была на передовой и спасала раненых как боевой медик в третьей штурмовой роте. Только через два года в батальон приехали специалисты, и таким образом мама получала необходимые медицинские знания, чтобы официально занимать эту должность.

За мужество, героизм, профессионализм она получила немало наград. Последняя — орден "Честь и слава", она так им гордилась. Вы знаете, мама практически не покидала горячие точки, потому что больше всего хотела помогать людям, правда, многих друзей ее война и забрала. В 2019 году на день рождения мамы оккупанты обстреляли их позиции. К счастью, всех спасло то, что вместе с побратимами успели спрятаться в другой блиндаж. Но из-за пожара у нее сгорели все документы и вещи. Помню, как мама набрала меня и попросила, чтобы я не злилась, поскольку среди этих вещей был и мой ноутбук. Но я успокоила ее, ведь человеческие жизни дороже, чем какие-то вещи. Каждый раз, когда мама ехала и прощалась, она повторяла: "Если мы не будем там, они придут в наши дома". Что и случилось…".

3 марта в бою с оккупантами погибла боевой медик, мать 12 детей Ольга Семидьянова 01

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Погибла  Ольга Семидьянова 3 марта на рубеже Донецкой и Запорожской областей. Родные признаются, что смерть она предчувствовала. Поскольку за несколько часов до того отправила через знакомых рюкзак с вещами и написала детям, что очень их сильно любит и едет в горячую точку… Больше на связь не выходила.

Во время боя наши военные отступали, и комбат дал задание отправить всех женщин с передовой чуть дальше, но мама отказалась, — продолжает Юлия Волкова. — Мол, до последнего останется со своими побратимами и ротой. К сожалению, силы у противника превосходили по количеству. Мама была одета в бронежилет, каску. Она до последнего спасала бойцов, хотя их и убили проклятые оккупанты. Они били из танков, стреляла пехота. Маму убили из стрелкового оружия. Она погибла не сразу, а от потери крови, получив тяжелое ранение в живот. У нас есть фотографии с места гибели, но из-за тяжелых боев мы до сих пор не можем похоронить маму. Однако делаем все, чтобы поскорее это сделать, хотя в военкомате нам не идут на встречу. Постоянно молимся за нее и благодарим, что Бог нам послал ее.

Автор: 

потери (4382) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+73
Вічна пам'ять..
Щирі співчуття всім рідним та побратимам.
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16.03.2022 13:20
+54
СМІЛИВІЙ ЖІНЦІ СПРАВЖНОЬМУ ГЕРОЮ ТА ПАТРІОТУ УКРАЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ...
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16.03.2022 13:21
+37
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 13:21
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Вічна пам'ять..
Щирі співчуття всім рідним та побратимам.
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16.03.2022 13:20 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 13:21 Ответить
СМІЛИВІЙ ЖІНЦІ СПРАВЖНОЬМУ ГЕРОЮ ТА ПАТРІОТУ УКРАЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ...
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16.03.2022 13:21 Ответить
Героям Слава!!!
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16.03.2022 13:22 Ответить
Царство небесное. После таких новостей ненависть к касабским тварям (всем без исключения) растет с космической скоростью. Гори в аду путинская параша.
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16.03.2022 13:23 Ответить
Вічна Слава Героїні!
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16.03.2022 13:24 Ответить
Героям України Слава.
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16.03.2022 13:28 Ответить
(((((((((((((((((((((((( Я уже не могу это читать!!!!!
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16.03.2022 13:29 Ответить
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16.03.2022 13:31 Ответить
С.У.М.
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16.03.2022 13:32 Ответить
Покойся з миром,справжня Мати-Україночка !
Твої діти і вся Україна пишатимуться Тобою завжди !
Герої не вмирають !
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16.03.2022 13:41 Ответить
Не берите русских в плен

не надо им размножаться
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16.03.2022 13:51 Ответить
Навіки пам'ять. Наших жінок потрібно берегти в тилу.
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16.03.2022 13:53 Ответить
За нашу Героїню - не менше ста орків, буде можливість, вбивайте більше.
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16.03.2022 14:30 Ответить
Героям Слава! Павшим Честь и Память! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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16.03.2022 14:48 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УКРАИНСКОЙ ГЕРОИНЕ!
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16.03.2022 15:01 Ответить
R.I.P. 😥 Героям Слава!
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16.03.2022 15:15 Ответить
Печально.
Нет слов.
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16.03.2022 15:57 Ответить
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16.03.2022 15:58 Ответить
😥🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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16.03.2022 16:28 Ответить
их именами нужно называть улицы наших городов. Вечная Слава героям.
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16.03.2022 17:02 Ответить
Немає слів... Героїня назавжди!
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16.03.2022 18:00 Ответить
Світла пам'ять! Співчуття родині!Побратимам -гарного полявання і помсти!
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16.03.2022 18:56 Ответить
6 дітей народила, 12 ростила, вона й без війни була героїня України, нехай росіяни будуть на віки прокляті.
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16.03.2022 20:35 Ответить
Какая сволочь допустила на войну многодетную мать?
Я уже говорил и повторю ещё раз - женщине не место на войне.
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16.03.2022 22:39 Ответить
Царство небесное, отважной женщине, соболезнование родным и знакомым!
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16.03.2022 23:50 Ответить
Я в шоці. І нехай хтось спробує заперечити те що Українські землі батьківщина амазонок. Герої не вмирають. Вічна память.
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17.03.2022 17:32 Ответить
 
 