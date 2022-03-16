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В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+

Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали расследование убийства российскими военнослужащими жителя пгт Чкаловское Чугуевского района области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

"По данным следствия, 15 марта 2022 года в пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковской области военнослужащие ВС РФ зашли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел в него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте. После этого военные страны-агрессора забрали у умершего телефон, деньги, завладели его автомобилем "Volkswagen T4" и скрылись", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура 01
В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура 02
В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура 03

мародерство (461) убийство (6484) Харьковщина (5577) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+44
Шакали їбані...
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16.03.2022 16:53
+37
От якби в усіх людей була зброя - то б такого не було.
Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
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16.03.2022 16:53
+23
Не нужно перекручивать . Был бы вооружен забрал бы пару уродов с собой а может и вообще жив остался и всех положил ... Эти твари шли уверен не ожидая сопротивления всех можно было бы выкосить
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16.03.2022 17:17
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Шакали їбані...
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16.03.2022 16:53 Ответить
От якби в усіх людей була зброя - то б такого не було.
Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
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16.03.2022 16:53 Ответить
Абы только ляпнуть что-нибудь?
Ну было бы у него в доме в каждом углу в каждой комнате по калашу, а ему вот понадобилось в гараже взять какой-то кусок трубы или бруска деревянного и что, он должен был в гараж идти с автоматом, в полностью затаренной разгрузке и с гранатометом?
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16.03.2022 17:08 Ответить
Не нужно перекручивать . Был бы вооружен забрал бы пару уродов с собой а может и вообще жив остался и всех положил ... Эти твари шли уверен не ожидая сопротивления всех можно было бы выкосить
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16.03.2022 17:17 Ответить
Ну якби знали що може бути зброя то могли і йти трохи по інакшому.
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16.03.2022 17:21 Ответить
Эти твари, шли за телефоном, деньгами и машиной, с автоматами снятыми с предохранителя и с патроном в патроннике. Это что, какая-то местная, ну или даже пускай заезжая, гопота, случайно заглянувшая в открытый гараж?
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16.03.2022 17:27 Ответить
та була б зброя в кожному домі вони б в країну не полізли б
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16.03.2022 17:53 Ответить
Если речь идет о паре укурков - да, поможет. Но и в этом случае, нужно уметь пользоваться. В плане же оружия - наболее эффективен пистоль, который все время при себе, а не калаш или дробовик, которые валяются где-то по углам.
Если же вокруг ходят толпы отбитых ******** с автоматами наготове - самое лучшее решение для гражданского это свалить из этой местности, причем заранее. Эффективно противодействовать вышеупомянутым индивидуумам в состоянии только человеки с соотв. подготовкой, вооружением и в нужных количествах.
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16.03.2022 17:40 Ответить
вот во время - сейчас - наличие автоматического оружия и какой-никакой организации населения заставило бы толпы отбитых ******** появляться исключительно в танках и бронемашинах. а топливо как известно в таких машинах заканчивается очень и очень резво.
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16.03.2022 18:54 Ответить
Это теория, на практике из гражданских сейчас разве что партизанят с охотничьим оружием.
По-хорошему, если рядом потенциальное государство-агрессор, имело бы смысл перенять опыт Израиля, т.е. собирать народ пару раз в год на сборы и держать по домам стрелковое и снарягу, а на пунктах сбора из оружие хранить что-то потяжелее.
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16.03.2022 19:03 Ответить
Так,але мабуть не всі в тому зацікавлені.
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16.03.2022 18:03 Ответить
Це денацифікація і демілітаризація? Тільки в Пекло нелюдів.
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16.03.2022 16:55 Ответить
Кацап - мерзотник, брехун, вбивця.
Немає "харошіх" кацапів й чим швидше Українці це зрозуміють тим краще.
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16.03.2022 16:56 Ответить
Ну чому це не має "харошіх" кацапів, є - гарні 200-ті, а погані кацапи - то є бридкі 200-ті
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16.03.2022 17:17 Ответить
На шкафчике срасийский флажок???
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16.03.2022 16:58 Ответить
Рашистський бот, вбили украінця - на шафі прапори Украіни, Канади тощо. Методика рашистів розділяти украінців, в спам свинорос- Харків, Одеса, Херсон, Геничеськ, Симферополь - це все Украіна!
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16.03.2022 17:07 Ответить
Правильно но блювать мне хочется от руского
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16.03.2022 17:27 Ответить
Ну так люди безоружные все, нет закона о свободном владении оружием как в США. Эти смерти на совести "мудрых" законодателей.
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16.03.2022 16:59 Ответить
****** орки! Смерть кацапам!
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16.03.2022 17:07 Ответить
с ними невозможно договориться и перемирие невозможно. Это нелюди.
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16.03.2022 17:24 Ответить
суки, в полон не брати нікого!!!!

усіх вбивати нах№й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2022 17:26 Ответить
стільки мобільних телефонів

мабуть, агент розвідки був, вбивці кожен апарат пошкодили пострілом, схоже
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16.03.2022 17:26 Ответить
Це дика орда і голодранці , які припхалися в нашу краіну вбивати людей
і грабувати !

От вам ,, велікая рассея " , а насправді ї@ буче бидло і неземні потвори , як і іх кремлівський фюрер 😡
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16.03.2022 17:26 Ответить
а потом их поймают где-то в лесу и они будут щебетать, что они дети и ехали на учения итд итп и хотят к маме, пресухи давать с прощениями......

куча видосов где эти шакалы малолетние криво держа автоматы заходят во дворы дергая за ручки двери и целясь в окна и двери...... целенаправленно убивают мирных!

Этих тварей нужно расстреливать и желательно в живот, чтобы было время подумать мучительно умирая при этом!!!!!!!!
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16.03.2022 17:51 Ответить
НАДО ИХ ТРАВИТЬ, ВЗРЫВАТЬ, УБИВАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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16.03.2022 18:35 Ответить
Пропонува раніше, пропоную і зараз - напалм проти кацапів, аби тільки Українців поблизу не було.
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16.03.2022 18:46 Ответить
Заходьте полонени, ми вас у баньку, а там вже чай скіпив, пиріжки гарячі. Будьте як в дома.
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16.03.2022 18:39 Ответить
Бачу тепер кацапи навіть зелені срочники розуміють що в полон їх брати ніхто не буде.
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16.03.2022 18:41 Ответить
треба було цьому малоросу йти в тероборону. а не по гаражах никатися..
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17.03.2022 15:40 Ответить
Скажу вам больше этот проклятый гараж и автомобиль не в собственности погибшего,а собственность его так сказать товарища,который в тот момент там присутствовал,там ооочень много не поняток
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17.03.2022 16:51 Ответить
 
 