В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+

Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали расследование убийства российскими военнослужащими жителя пгт Чкаловское Чугуевского района области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

"По данным следствия, 15 марта 2022 года в пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковской области военнослужащие ВС РФ зашли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел в него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте. После этого военные страны-агрессора забрали у умершего телефон, деньги, завладели его автомобилем "Volkswagen T4" и скрылись", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.





