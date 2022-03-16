В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+
Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали расследование убийства российскими военнослужащими жителя пгт Чкаловское Чугуевского района области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
"По данным следствия, 15 марта 2022 года в пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковской области военнослужащие ВС РФ зашли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел в него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте. После этого военные страны-агрессора забрали у умершего телефон, деньги, завладели его автомобилем "Volkswagen T4" и скрылись", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.
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Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
Ну было бы у него в доме в каждом углу в каждой комнате по калашу, а ему вот понадобилось в гараже взять какой-то кусок трубы или бруска деревянного и что, он должен был в гараж идти с автоматом, в полностью затаренной разгрузке и с гранатометом?
Если же вокруг ходят толпы отбитых ******** с автоматами наготове - самое лучшее решение для гражданского это свалить из этой местности, причем заранее. Эффективно противодействовать вышеупомянутым индивидуумам в состоянии только человеки с соотв. подготовкой, вооружением и в нужных количествах.
По-хорошему, если рядом потенциальное государство-агрессор, имело бы смысл перенять опыт Израиля, т.е. собирать народ пару раз в год на сборы и держать по домам стрелковое и снарягу, а на пунктах сбора из оружие хранить что-то потяжелее.
Немає "харошіх" кацапів й чим швидше Українці це зрозуміють тим краще.
усіх вбивати нах№й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мабуть, агент розвідки був, вбивці кожен апарат пошкодили пострілом, схоже
і грабувати !
От вам ,, велікая рассея " , а насправді ї@ буче бидло і неземні потвори , як і іх кремлівський фюрер 😡
куча видосов где эти шакалы малолетние криво держа автоматы заходят во дворы дергая за ручки двери и целясь в окна и двери...... целенаправленно убивают мирных!
Этих тварей нужно расстреливать и желательно в живот, чтобы было время подумать мучительно умирая при этом!!!!!!!!