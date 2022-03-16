Войска РФ обстреляли из "Градов" колонну людей, эвакуировавшихся из Мариуполя. Есть погибшие, среди раненых – дети, – Генштаб. ФОТО 18+

Войска РФ обстреляли из "Градов" колонну гражданских людей, которые эвакуировались из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Сегодня, около 15.30, российскими оккупантами-извергами была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть погибшие.

Как сообщается, среди пострадавших и раненых есть дети. Количество уточняется.

"Россияне, горите в аду, прощения вам ни от людей, ни от Бога не будет никогда", - добавили в Генштабе.