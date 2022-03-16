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Новости Фото Война
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В Луганской области целый день идут бои, повреждены десятки домов, есть погибшие, - Гайдай. ФОТО

Сегодня, 16 марта, в Северодонецке, Рубежном, Попасной и Лисичанске целый день идут бои с оккупантами.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Новая жизнь рождается в подвале. Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск - бои идут целый день. Орки уничтожают целые жилые кварталы, пылают дома. ГСЧС тяжело работать, из-за обстрелов, ребята вынуждены тушить пожары с перерывами на подвал", - сообщает он.

По словам Гайдая, в Северодонецке оккупанты повредили шесть жилых домов и здание госучреждения. На одном из проспектов под завалами дома оказались люди, уже эвакуированные в безопасное место.

"В Рубежном попадание в пять домов и хозяйственные постройки, двое погибших, один раненый. В одном из подвалов у женщины начались роды, она доставлена в больницу, но рожать все равно придется в подвале. В Попасной под завалами дома ГСЧСники спасли одного человека ", – добавляет он.

В Луганской области целый день идут бои, повреждены десятки домов, есть погибшие, - Гайдай 01

В Луганской области целый день идут бои, повреждены десятки домов, есть погибшие, - Гайдай 01

армия РФ (19210) обстрел (27129) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+8
Даже на кацапских сайтах такой инфы нет
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16.03.2022 17:48
+3
Стирають все з лиця землі, Слів нема.
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16.03.2022 17:48
+3
Самые жестокие изверги - воюющие предатели из ЛуганДонии!А ведь Зеленский собрался и их интегрировать в Украину.Посмотрите что сделали с Мариуполем,Волновахой,Попасной,Станицей Луганской,Авдеевкой ...
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16.03.2022 18:04
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Даже на кацапских сайтах такой инфы нет
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16.03.2022 17:48 Ответить
Мені все чути. Я вже на окупованой територїї в 70км від Сєверодонецька. Гатять цілодобово вже 10днів
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16.03.2022 18:05 Ответить
Кацапи пишуть (суки), що це ми обстрілюємо..І викладають фото.Я регулярно дивлюся їхні сайти, ще з 14-го року..(розбокування дуже просте
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16.03.2022 18:20 Ответить
Стирають все з лиця землі, Слів нема.
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16.03.2022 17:48 Ответить
Братья прийшли асвабаждать угнєтьонних саатєчєствєннікав
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16.03.2022 17:58 Ответить
Гнида из кремля же сказала "потеряете государственность". В его больном воображении это значит , чистое поле.
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16.03.2022 17:56 Ответить
Rossija tocno ego poterjaet.
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16.03.2022 17:58 Ответить
там таких гнид повно-повно.., аби тількт справа у ботоксі була, його б давно скинули
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16.03.2022 18:21 Ответить
А для этого надо работать, всем.
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16.03.2022 18:02 Ответить
Самые жестокие изверги - воюющие предатели из ЛуганДонии!А ведь Зеленский собрался и их интегрировать в Украину.Посмотрите что сделали с Мариуполем,Волновахой,Попасной,Станицей Луганской,Авдеевкой ...
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16.03.2022 18:04 Ответить
Для информации - Станицу никто не обстреливал, решили сдать без разрушений и жертв. И это правильно, у нее ужасное положение под горой..
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16.03.2022 18:14 Ответить
Це Окремий розділ тварюк!
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16.03.2022 18:23 Ответить
Так же и Берлин в 45м стирали,что б американцам не достался.Асвабадители.....
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16.03.2022 18:06 Ответить
Особливо-Дрезден, його вобше розбили..((я коли була там, давно), нам розповідали.. 250 000 вбили і місто-руїни
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16.03.2022 18:24 Ответить
тут куча загиблих а ті 15 домовленостей складають..так нічого ці срані подоляки і єрмаки не зрозуміли
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16.03.2022 18:25 Ответить
 
 