В Луганской области целый день идут бои, повреждены десятки домов, есть погибшие, - Гайдай. ФОТО

Сегодня, 16 марта, в Северодонецке, Рубежном, Попасной и Лисичанске целый день идут бои с оккупантами.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Новая жизнь рождается в подвале. Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск - бои идут целый день. Орки уничтожают целые жилые кварталы, пылают дома. ГСЧС тяжело работать, из-за обстрелов, ребята вынуждены тушить пожары с перерывами на подвал", - сообщает он.

По словам Гайдая, в Северодонецке оккупанты повредили шесть жилых домов и здание госучреждения. На одном из проспектов под завалами дома оказались люди, уже эвакуированные в безопасное место.

"В Рубежном попадание в пять домов и хозяйственные постройки, двое погибших, один раненый. В одном из подвалов у женщины начались роды, она доставлена в больницу, но рожать все равно придется в подвале. В Попасной под завалами дома ГСЧСники спасли одного человека ", – добавляет он.