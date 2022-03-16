Кадыровцы снимают в Беларуси свои видео "из гущи событий в Украине". ФОТО

После разгрома под Киевом террористы кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео на территории Беларуси, выдавая их за якобы снятые в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео высчитали, что они находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам, находится "в гуще событий в Украине".

На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.

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