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Кадыровцы снимают в Беларуси свои видео "из гущи событий в Украине". ФОТО

После разгрома под Киевом террористы кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео на территории Беларуси, выдавая их за якобы снятые в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео высчитали, что они находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам, находится "в гуще событий в Украине".

На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.

Также смотрите: Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж

Кадыровцы снимают в Беларуси свои видео из гущи событий в Украине 01

Автор: 

Беларусь (7891) Кадыров Рамзан (801) наемник (354)


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Топ комментарии
+111
АХАХАХАХ, так никто и не сомневался, что он НИКОГДА не пойдет в Украину.

Оно тупое и сыкливое существо.
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16.03.2022 19:12
+69
свинячі хвости !
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16.03.2022 19:12
+45
опущєні диряві підори
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16.03.2022 19:12
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АХАХАХАХ, так никто и не сомневался, что он НИКОГДА не пойдет в Украину.

Оно тупое и сыкливое существо.
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16.03.2022 19:12 Ответить
И вообще, шо это наше СМИ пугают всех кадыровцами?
ВСУ пох кого *******.
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16.03.2022 20:03 Ответить
Почему пугает? Просто кинокомедию показывают.
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16.03.2022 20:16 Ответить
вівцейоби, одним словом
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16.03.2022 20:16 Ответить
Для этих ******** должен быть загон с очень голодными и свирепыми свиньями.подрезать сухожилия и скармливать живьем
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16.03.2022 22:08 Ответить
свинячі хвости !
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16.03.2022 19:12 Ответить
Кадіровцев в плен не брать!!!
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16.03.2022 19:14 Ответить
если и брать, то только не в овчарне их держать, в свинарнике!
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16.03.2022 19:16 Ответить
Я відразу згадала єпізод з фільму Джентельмени ))
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16.03.2022 19:37 Ответить
Українські захисники записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова, який збрехав своїм бійцям, що нібито приїхав на війну до України. Бійці заявили, що у разі приїзду Кадирова до України вони його знайдуть і ліквідують, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Я-дон, звертаюся, дон, до всіх цих дон-гондонів… Ми - група спеціального призначення - шукаємо вас, щоби вас утилізувати, дон. Кадиров, ми тебе знайдемо: спершу утилізуємо, а потім ми просто відріжемо тобі голову", - сказав один з бійців.
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16.03.2022 19:29 Ответить
не утилизировать, а бутылизировать...
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16.03.2022 19:39 Ответить
Тварь, которую должні убрать сами ичкерийці как позорную продажную свинособаку чеченского народа.
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16.03.2022 19:16 Ответить
Свинок не принижуйте!😀 Ці підарасти справжні обрізані ,брудні члени ослів!!!
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16.03.2022 19:21 Ответить
ні одним словом я не принизив свинку, як корисну тваринку...
свинячий хвіст - коли закручений, коли провислий, а коли й обісраний - це я мав на увазі !!!
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16.03.2022 19:31 Ответить
опущєні диряві підори
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16.03.2022 19:12 Ответить
Гвардия ТИК-ТОК
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16.03.2022 19:12 Ответить
****** мамкині клоуни ці каДИРівці
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16.03.2022 19:13 Ответить
ГанДОН и ЧМО
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16.03.2022 19:13 Ответить
*****, ссыкуха трусливая. рамзанка, ты по-любому по малой нужде на корточки садишься
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16.03.2022 19:13 Ответить
А что,так можно было??
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16.03.2022 19:13 Ответить
Ну поздравляем кабзДыровцев за захват Беларашки. Хотя думал что ***** раньше Беларашку захватил
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16.03.2022 19:13 Ответить
РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ,ІНСТАГРАМНИЙ ВОЇН-ЯК І ВСЕ ЙОГО ШАКАЛЯЧЕ СЕРЛИВЕ ОТОЧЕННЯ...
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16.03.2022 19:13 Ответить
Ссыкливые овцы
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16.03.2022 19:14 Ответить
рамзана вафля ослолюбка
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16.03.2022 19:14 Ответить
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16.03.2022 19:14 Ответить
Ослойоби тупорилі
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16.03.2022 19:15 Ответить
вівці теж напряглись
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16.03.2022 19:16 Ответить
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png
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16.03.2022 19:15 Ответить
КаДырки
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16.03.2022 19:15 Ответить
Кадирківці тільки "герої" проти цивільних, жінок та полонених.
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16.03.2022 19:15 Ответить
Ну почему только кандыровцы. Еще кацапы в военной форме рф умеют воевать с гражданскими
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16.03.2022 19:31 Ответить
кадыряку на гилляку
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16.03.2022 19:16 Ответить
Очередные зверства украинских националистов! Они подсовывают кадыровцам овец с заминированными анусами!
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16.03.2022 19:16 Ответить
Ишакоебы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2022 19:18 Ответить
Рамзанка Диров що там по Шаріату за такі дій боягуза належить?
Кадиркін й його "еліта" ганьбить ім'я Чечні , холуй ***** Рамзанка Диров.
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16.03.2022 19:18 Ответить
Трусло інстаграмне.
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16.03.2022 19:19 Ответить
Рыжий сын собаки только тявкать в инстаграмме и умеет, а его "воины" только воевать с мирными могут. Свиного сала вам за шкуру, собаки.
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16.03.2022 19:19 Ответить
ка-дыровцы НЕ подлежат межнародным Конвенциям, так как не являются военными! они менты, "гоССгвардейцы". они не могут действовать вне рассии, их можно уьтилизироват без зазрения!!
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16.03.2022 19:20 Ответить
Як зазначила одна розумна людина :" Інстаграм війська кадирова".
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16.03.2022 19:21 Ответить
То ось які вони ці інста самки?
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16.03.2022 19:21 Ответить
Білоруси, ховайте овець!
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16.03.2022 19:21 Ответить
А вівцьо*об навіть туди засцяв приїхати?
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16.03.2022 19:22 Ответить
А шо, талантлевые режесеры... Кино делают... Chechenwood
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16.03.2022 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gqee0ZivMLM ось відповідь наших хлопців кадирову
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16.03.2022 19:22 Ответить
Дурогон. Не резать, а колоть, как свиней! І шмат сала в гризло! Щоб не до Аллаха( да святиться ім' його!), а до шайтанів!
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16.03.2022 19:23 Ответить
кадыровские ослоебы 👎👎👎
что с них взять
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16.03.2022 19:25 Ответить
Боягузи!
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16.03.2022 19:25 Ответить
Ай сцикуни каДирявиє.
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16.03.2022 19:25 Ответить
Весь мир смеется с Кадырова, обувшего женские ботинки Prada на парад. Выступая перед чеченскими силовиками, Рамзан Кадыров "обмундировался" в форму и женскую обувь люксового бренда. https://daily.dialog.ua/247591_1646645464
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16.03.2022 19:26 Ответить
А это он с кем стоит, с женой своей?!!!
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16.03.2022 19:30 Ответить
С мужем дон...
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16.03.2022 19:37 Ответить
стоит . . . горрррррдый как арол
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16.03.2022 19:46 Ответить
А ЗАД УЖЕ РАЗВАЛЕН )))
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17.03.2022 08:02 Ответить
На копыта похоже... С чего бы это?
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16.03.2022 23:06 Ответить
Може він ішак (віслюк)?
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17.03.2022 00:56 Ответить
ОН ДОЛГО В ДЕТСТВЕ ИШАКОВ РОССИЙСКИХ **** !)
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17.03.2022 08:03 Ответить
В ЖЕНСКИХ БОТИНКАХ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17.03.2022 08:04 Ответить
дон-дон-дон
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16.03.2022 19:26 Ответить
Клоуны-овцеё@бы
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16.03.2022 19:27 Ответить
Конченный, дырявый ******!!! С мамашей своей снимись, набутылочная падаль!
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16.03.2022 19:29 Ответить
Нагадую - "хороші рускі" бояться цих овцейобів і їх головного півня рамзанку дирова
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16.03.2022 19:30 Ответить
каДырка: вы все врете дон! Я уже почти под Киевом дон, всего то дон каких-то 600 км осталось!
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16.03.2022 19:42 Ответить
а потому что - главное не пострелять . . . главное - поучаствовать
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16.03.2022 19:42 Ответить
Отчет о командировке: не забываем о главном
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16.03.2022 19:43 Ответить
Отважные осло.бы.
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16.03.2022 19:58 Ответить
Тупые каДЫРКАвские обезьяны!
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16.03.2022 20:01 Ответить
На боевых барашках..
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16.03.2022 20:01 Ответить
Звичайні ссикуни.
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16.03.2022 20:02 Ответить
бородатые тиктокерши)))
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16.03.2022 20:05 Ответить
наши рамзанку заманивают
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
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16.03.2022 20:11 Ответить
Красень!
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16.03.2022 23:22 Ответить
Так это Манекены !! Реклама Раши шик формы .
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16.03.2022 20:18 Ответить
Звездун обычный, дон
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16.03.2022 20:19 Ответить
Тік-ток вайска.
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16.03.2022 20:30 Ответить
Не ругайте Рамзана. Он первый понял (похоже) чем это закончится. Раз в украинцев не стреляет, то мир ему.
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16.03.2022 20:39 Ответить
Ну што бяларусы? Сняли тапки и уселись на кадыровскую бутылку?
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16.03.2022 20:52 Ответить
Кадыров все-таки был в Украине. Фото с беспилотника.
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16.03.2022 20:52 Ответить
Вояки хреновы
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16.03.2022 20:57 Ответить
ПИПЕЦ ВАМ БОРОДАТЫЕ СВИНОСОБАКИ
акі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak
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16.03.2022 21:42 Ответить
https://www.5.ua/svit/taki-ie-lyshe-u-dvokh-krain-svitu-velyka-brytaniia-peredast-ukraini-pzrk-starstreak-271562.html
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16.03.2022 21:42 Ответить
Гэта дакладна мой родны Мазыр. Чырвоны будынак - піўзавод, на гары за спіной у чабана - другі мікрараён.
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16.03.2022 23:10 Ответить
какдыров молодца... ишак его любил, баран его любил...
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17.03.2022 02:18 Ответить
КАКИЕ ТО СТАРЫЕ ПЕРДУНЫ )))
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17.03.2022 08:05 Ответить
 
 