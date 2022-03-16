Кадыровцы снимают в Беларуси свои видео "из гущи событий в Украине". ФОТО
После разгрома под Киевом террористы кремлевского ставленника Рамзана Кадырова снимают свои видео на территории Беларуси, выдавая их за якобы снятые в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео высчитали, что они находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.
Ранее Кадыров обнародовал видео с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Алибеком Делимхановым, который, по его словам, находится "в гуще событий в Украине".
На самом же деле ролик был снят в белорусском городе Мозырь, о чем свидетельствует здание пивзавода Кимборовка за спинами кадыровцев.
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+111 Eight Wonder #490997
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+45 Alex Bylim
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Оно тупое и сыкливое существо.
ВСУ пох кого *******.
"Я-дон, звертаюся, дон, до всіх цих дон-гондонів… Ми - група спеціального призначення - шукаємо вас, щоби вас утилізувати, дон. Кадиров, ми тебе знайдемо: спершу утилізуємо, а потім ми просто відріжемо тобі голову", - сказав один з бійців.
свинячий хвіст - коли закручений, коли провислий, а коли й обісраний - це я мав на увазі !!!
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
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Кадиркін й його "еліта" ганьбить ім'я Чечні , холуй ***** Рамзанка Диров.
что с них взять
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
акі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak