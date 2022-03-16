Волонтер Юсупова просит помощи для приобретения кардиомониторов и аппарата УЗИ. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппарата УЗИ и кардиомониторов.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень нужно выкупить аппарат УЗИ в госпиталь 88 тыс. грн и еще два кардиомонитора по 31 тыс. Раненых много нужно помочь. Вчера собрали 63 тыс., но с утра срочно попросили помочь терробороне Киева, отправила им 25 тыс. на нужды и еще 15 тыс. нашим ребятам в Одессу. С понедельника купила пять кардиомониторов 155 тыс. грн, отправила в Запорожье 10 тыс.", - говорится в сообщении.
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