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В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 марта в Житомирской области в результате вражеского обстрела территории Коростенского района в двух населенных пунктах Малинской громады уничтожено 3 и повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственных сооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ на месте происшествий работали спасатели 13-й ДПРЧ.

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В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 01
В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 02
В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 03
В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 04
В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 05
В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС 06

армия РФ (19197) обстрел (27114) Житомирская область (1390)


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