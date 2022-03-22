В результате обстрелов Житомирщины уничтожены 3 и повреждены 10 жилых домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 марта в Житомирской области в результате вражеского обстрела территории Коростенского района в двух населенных пунктах Малинской громады уничтожено 3 и повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственных сооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ на месте происшествий работали спасатели 13-й ДПРЧ.

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