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Сдавала позиции ВСУ через собственную страницу в соцсети: в Славянске полиция задержала сторонницу "русского мира". ФОТО

В Славянске оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области совместно со спецназначениями КОРД задержали женщину, которая сдавала позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сдавала позиции ВСУ через собственную страницу в соцсети: в Славянске полиция задержала сторонницу русского мира 01

"По месту жительства женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флеш-носитель. Жительница Славянска - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На собственной странице в социальной сети она выкладывала видео об обстановке в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу. Кроме того, женщина рассказывала о перемещении военной техники, местах ее дислокации и автомобильных путях, через которые можно попасть в город", - говорится в сообщении Нацполиции.

Читайте также: На Киевщине правоохранители задержали российского пулеметчика и диверсанта, - полиция. ФОТО

Поклонница "русского мира" доставлена ​​в Славянский отдел полиции.

Нацполиция (16459) русский мир (614) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+104
прибить рядом с мальчиком в трусиках
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23.03.2022 18:31
+98
Самое удивительное, что такие сторонники русского мира не хотят ехать на ПМЖ в Россию.
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23.03.2022 18:32
+45
курва довбана! чи то Неля Штепа??? Слава ЗСУ!!!
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23.03.2022 18:32
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прибить рядом с мальчиком в трусиках
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23.03.2022 18:31 Ответить
І запінити , хоча піна тепер дефіцит , бітумом з великого будівництва залити !
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23.03.2022 18:46 Ответить
як кажуть - можна вивезти когось з лугандона, а от лугандон з нього вивезти вже неможливо
там більшість таких покидьків
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23.03.2022 18:58 Ответить
курва довбана! чи то Неля Штепа??? Слава ЗСУ!!!
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23.03.2022 18:32 Ответить
Там таких багато...
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23.03.2022 19:02 Ответить
Нажаль, дуже богато
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23.03.2022 19:50 Ответить
Самое удивительное, что такие сторонники русского мира не хотят ехать на ПМЖ в Россию.
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23.03.2022 18:32 Ответить
Ці гниди хочуть у нас зробити таке ж гімно як в рашці.
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23.03.2022 19:06 Ответить
Психология саранчи...
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23.03.2022 21:19 Ответить
Не треба узагальнювати за професійною ознакою. Це важка і невдячна праця. Важлива праця. А саме ця ,так, гнидота.
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23.03.2022 18:51 Ответить
Лишити громадянства і виштовхати підсрачниками за порєбрік
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23.03.2022 18:33 Ответить
предварительно отсидев лет 15 а к тому времени когда выйдет в мордоре "веселье" будет в самом разгаре
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23.03.2022 18:42 Ответить
не 15 а 25 минимум
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23.03.2022 18:50 Ответить
ну насколько я знаю в Украине 15 лет максимальный дальше только пожизненное
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23.03.2022 19:00 Ответить
В супровід гумконвоїв - прикриватиме своїм нікчемним життям українські життя
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23.03.2022 18:33 Ответить
Почему же не ехала на ПМЖ в Россию?
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23.03.2022 18:33 Ответить
А чиї це складнощі? Наші? кацапів? Чи її власні?
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23.03.2022 19:44 Ответить
Сколько же украинских жизней это чучело погубило?!.. Повесить к херам!
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23.03.2022 18:33 Ответить
Сейчас ей тоже еспч компенсацию из бюджета присудит, как штепе
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23.03.2022 18:34 Ответить
Відріжте їй голову, вона все одно нею не користується
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23.03.2022 18:34 Ответить
В Николаеве сегодня тоже спаковали суку 65 лет отроду за такие дела и что вы думаете ,под домашний арест отправили ..я так думаю а не с судьёй ли она в паре работала .
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23.03.2022 18:34 Ответить
З такою толерастією у війнах не перемагають....
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23.03.2022 19:09 Ответить
в лучших традициях её любимчика-расстрелять
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23.03.2022 18:35 Ответить
Задержаны диверсанты на блокпосту. Супруги признались, что были завербованы ФСБ, на мобильном телефоне были найдены аудиозаписи, адресованные из Крыма, прямо свидетельствующие о причастности к российским спецслужбам.
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23.03.2022 18:36 Ответить
Какие одухотворённые лица…
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23.03.2022 18:40 Ответить
По мордам видно , що бидло 😠
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23.03.2022 18:42 Ответить
Якби по тій морді пару раз хоч прикладом зїздили , а так незабаром обміняють на якогось заробітчанина .
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23.03.2022 18:50 Ответить
За блок пост і кулю в лоба
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23.03.2022 18:45 Ответить
уроки Врлновахи так ничему и не научили. расстрелять прямо на месте
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23.03.2022 19:42 Ответить
...і прикопати в лісосмузі.
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23.03.2022 22:32 Ответить
Таких ***** в ютубе полно
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23.03.2022 18:37 Ответить
А може хочь раз провести показову порку на майдані,ну ми ж таки фашисти?Та знаю що не можно,а таки мабудь було б дуже дієво.
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23.03.2022 18:38 Ответить
Таких треба поставити на лінії фронту в донецькій області. Прив'язати до чогось і хай дохне там
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23.03.2022 18:39 Ответить
Очередное отребье.
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23.03.2022 18:39 Ответить
НЕ ПРЯЧЬТЕ ЛИЦ ПРЕДАТЕЛЕЙ И УБИЙЦ . Чтобы им нигде потом покоя не было !!
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23.03.2022 18:44 Ответить
****! Джинсы на коленке зашиты,в секонде за 15 гривен нормальные можно купить.
Представляете какое убожество топит за "русский мир"?Это люмпены тупопылые.
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23.03.2022 18:44 Ответить
А за нього і чавить таке мурло. Бо вони чують своєю непідтертою дупою, що цивілізована Україна - це не їхній світ. А от РУССКАЯ ПОМОЙКА - оце збсь! Усюди розруха, все засерене і поламане, от у такій реальності вони неначе хробаки в лайні. Головне, щоб водяра була і хрючево дешеве, і взагалі "как при союзе мля!"
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23.03.2022 18:55 Ответить
На площу в центрі і ростріл при всіх
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23.03.2022 18:45 Ответить
и всю семью сразу нах.. на раССею..
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23.03.2022 18:45 Ответить
Що це за істота???
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23.03.2022 18:45 Ответить
Розіп'яти цю двірничиху на центральному майдані Слов'янська! А її мітлу запхати у пзду і зафіксувати монтажною піною.
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23.03.2022 18:46 Ответить
Я не розумію чого з ними возяться?Ви ще скажіть що їх посадять?Зовсім дурні?Ростріл !
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23.03.2022 18:46 Ответить
Невже на це сміття треба витрачати час та гроші відправити через лінію фронту до орків влни самі її застрелять
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23.03.2022 18:48 Ответить
A gde Shtepa propala?
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23.03.2022 18:49 Ответить
****, із-за подібної падли мабуть і в Краматорськ прилітало.
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23.03.2022 18:50 Ответить
Мешканка Слов'янська - двірник - відкрито підтримує "руський мир"

А коли вже буде "Мешканець Києва - радник президента - відкрито підтримує "руський мир"? Заарештований і вбитий прі папиткє к бєгству!!!
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23.03.2022 18:50 Ответить
Желаю ей 40-голодных Бурятов на ночь....
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23.03.2022 18:50 Ответить
А зачем ей харю заретушировали?
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23.03.2022 18:59 Ответить
За таке зазвичай вішали, на стовпах, з відповідною табличкою на грудях. Щоби іншим, охочим не було бажання робити те саме. Бо за такою "роботою" - життя сотень і тисяч цивільних, не кажучи вже за наших військових.
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23.03.2022 19:01 Ответить
знищувати профашистську нечисть на місці... й санітарів визивати, щоб забрали.
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23.03.2022 19:01 Ответить
военное время...давайте предателей уже начнем расстреливать,"благодаря" таким гнидам гибнут наши герои ВСУ,мирные жители и дети.
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23.03.2022 19:01 Ответить
Разрезать ей мандй до самой шеи, и пусть ходит как цыркуль.
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23.03.2022 19:02 Ответить
их показательно нейтрализовать на площадях нужно в способ "до гилякы" или куля в зеленкой намазанный, тупой лобешник!
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23.03.2022 19:04 Ответить
Зачем в военное время кормить этих тварей?
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23.03.2022 19:04 Ответить
Она верила в то, что при кацапах будет не дворником. ))
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23.03.2022 19:19 Ответить
До речі, є інфа, що кацапи кидали заклик до всієї тутешньої люмпеноти, прямим текстом обіцяючи їм "социальные лифты как в ДНР и ЛНР" - тобто "сегодня ты собираешь бутылки - а завтра министр народной республики, ёпта!"
(хоча символіка міжповерхового дротоходу в контексті ОРДЛО звучить дещо зловісно, Моторола не дасть збрехати)
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23.03.2022 21:04 Ответить
Відправити потвору під бомби в Волноваху або в Маріуполь, хай там зустрічає "асвабадітєлєй".
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23.03.2022 19:21 Ответить
ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ,ЯК ЦЕ МАЄ БУТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,МОРДИ ЇХНІ ЗАКРИВАЮТЬ. ЗАМИСЛІТЬСЯ, ЧОМУ ? НАВІЩО ? З ЯКОЮ ПОДАЛЬШОЮ МЕТОЮ ? МЕНІ ОДНОМУ ЗДАЄТЬСЯ,ЩО НАС ПРОДОВЖУЮТЬ ОБДУРЮВАТИ, ,ЯК ПІСЛЯ МАЙДАНУ, ПОПРИ ЦІСТЕРНИ ПРОЛИТОЇ УКРАЇНСЬКОЇЇ КРОВІ ???
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23.03.2022 19:21 Ответить
ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ,ЯК ЦЕ МАЄ БУТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,МОРДИ ЇХНІ ЗАКРИВАЮТЬ. ЗАМИСЛІТЬСЯ, ЧОМУ ? НАВІЩО ? З ЯКОЮ ПОДАЛЬШОЮ МЕТОЮ ? МЕНВ ОДНОМУ ЗДАЄТЬСЯ,ЩО НАС ПРОДОВЖУЮТЬ ОБДУРЮВАТИ, ,ЯК ПІСЛЯ МАЙДАНУ, ПОПРИ ЦІСТЕРНИ ПРОЛИТОЇ УКРАЇНСЬКОЇЇ КРОВІ ???
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23.03.2022 19:22 Ответить
Віддати на справедливий суд родичам загиблих...
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23.03.2022 19:22 Ответить
Приспати.
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23.03.2022 19:32 Ответить
на якому стовпі якої дороги вона висить????
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23.03.2022 19:37 Ответить
Тут тільки монтажна піна допоможе.
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23.03.2022 19:44 Ответить
в магадан хай валить через мiннi поля
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23.03.2022 20:22 Ответить
Любительниц рус.мира можно узнать по шапкам.
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23.03.2022 20:35 Ответить
Ця курва вирішила, що ***** її знову зробить молодою.
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23.03.2022 22:35 Ответить
 
 