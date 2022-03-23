Сдавала позиции ВСУ через собственную страницу в соцсети: в Славянске полиция задержала сторонницу "русского мира". ФОТО

В Славянске оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области совместно со спецназначениями КОРД задержали женщину, которая сдавала позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По месту жительства женщины полицейские изъяли два мобильных телефона, два ноутбука, фотоаппарат, флеш-носитель. Жительница Славянска - дворник - открыто поддерживает "русский мир". На собственной странице в социальной сети она выкладывала видео об обстановке в городе Славянск, а также призывала силы ВСУ сложить оружие и сдаться врагу. Кроме того, женщина рассказывала о перемещении военной техники, местах ее дислокации и автомобильных путях, через которые можно попасть в город", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Поклонница "русского мира" доставлена ​​в Славянский отдел полиции.