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Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский убежден, что сейчас в мире все больше людей, поддерживающих Украину в борьбе с российскими захватчиками.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этом сражении со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии, нашего национального характера", - отметил глава государства.

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Президент опубликовал подборку фото с акций в разных странах мира в поддержку Украины.

Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 01
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 02
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 03
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 04
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 05
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 06
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 07
Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский 08

акция (2425) Зеленский Владимир (20362) митинг (2556)


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Топ комментарии
+2
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022. Замість Москви - Україна: рокери зі Scorpions змінили рядки свого хіта Winds of Change
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
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28.03.2022 17:52
+1
И птицы...первые кадры работы биолабораторий.

https://twitter.com/i/status/1508450127131951111
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28.03.2022 17:45
+1
Даже Южно-Африканская Республика: https://www.youtube.com/watch?v=0pnFggO3y2o
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28.03.2022 18:21
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И птицы...первые кадры работы биолабораторий.

https://twitter.com/i/status/1508450127131951111
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28.03.2022 17:45 Ответить
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022. Замість Москви - Україна: рокери зі Scorpions змінили рядки свого хіта Winds of Change
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
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28.03.2022 17:52 Ответить
Роздвоєння особистості .
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28.03.2022 17:51 Ответить
Это он про Абрамовича, дружбана своего.
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28.03.2022 17:56 Ответить
так... аби тільки ви самі не почали мухлювати і з раша-мільйордераим мутити, виводячи їх з під санкцій, на яких самі ж і наполягаєте....
Володька, не пузор мене (с)... )))
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28.03.2022 17:52 Ответить
Даже Южно-Африканская Республика: https://www.youtube.com/watch?v=0pnFggO3y2o
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28.03.2022 18:21 Ответить
https://sport.24tv.ua/bokser-iz-kazahstanu-viyshov-biy-praporom-********-nazvav-putina_n1924804 https://sport.24tv.ua/bokser-iz-kazahstanu-viyshov-biy-praporom-********-nazvav-putina_n1924804

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28.03.2022 18:53 Ответить
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28.03.2022 22:37 Ответить
 
 