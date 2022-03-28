Все больше людей в мире на стороне Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский убежден, что сейчас в мире все больше людей, поддерживающих Украину в борьбе с российскими захватчиками.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этом сражении со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии, нашего национального характера", - отметил глава государства.

Также читайте: Эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению ею химического оружия: мы не морские свинки, чтобы над нами экспериментировать, - Зеленский

Президент опубликовал подборку фото с акций в разных странах мира в поддержку Украины.















