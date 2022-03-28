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В Одесской области "теробороновец" за 5 тыс. евро переправлял призывников за границу. ФОТО

В Одесской области мужчина под видом бойца теробороны переправлял уклоняющихся от военной службы в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работники ГБР совместно с пограничниками задержали жителя Одесской области, организовавшего канал переправки военнообязанных лиц за границу. Для этого он записался в ряды местной теробороны и, прикрываясь соответствующим удостоверением, перевозил мужчин призывного возраста на собственном автомобиле на территорию Молдовы.

Сообщается, что за свои услуги он брал €5 000 с человека. При необходимости привлекал к сделке подельников.

В Одесской области теробороновец за 5 тыс. евро переправлял призывников за границу 01

Во время очередной попытки переправить двух призывников за границу мужчина и его сообщник были задержаны.

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В Одесской области теробороновец за 5 тыс. евро переправлял призывников за границу 02

Также читайте: Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ

призыв (742) тероборона (340)


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Топ комментарии
+14
Гнида гниді завжди допоможе-бо вони гниди...
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28.03.2022 18:46
+11
як на мене то я би на державному рівні це зробив. хочешь злитись,плати 5к евро і ****** хоч на росію. все одно толку з них,тільки годуй їх
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28.03.2022 18:52
+9
Конченный "бизнес мэн", ДНО
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28.03.2022 18:45
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Таки заробив грошей собі на лікування.
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28.03.2022 18:45 Ответить
Може на протези кінцівок))))
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28.03.2022 18:47 Ответить
Конченный "бизнес мэн", ДНО
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28.03.2022 18:45 Ответить
Гнида гниді завжди допоможе-бо вони гниди...
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28.03.2022 18:46 Ответить
А нафіга вони потрібні якщо виїжджають?
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28.03.2022 18:47 Ответить
они нафик не нужны, нужен только этот доблестный боец терр. обороны.
к нему видимо есть ряд вопросов
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28.03.2022 18:52 Ответить
ДБР, проверьте еще бла бла кар. Там ********* отвезти за космические деньги много активизировалось
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28.03.2022 18:48 Ответить
Закопать в мешках с песком у подножия Золотого Дюка. Оставить морду лица открытой, а дальше одесситы придумают применение этому Гестапу Бендеру.
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28.03.2022 18:49 Ответить
як на мене то я би на державному рівні це зробив. хочешь злитись,плати 5к евро і ****** хоч на росію. все одно толку з них,тільки годуй їх
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28.03.2022 18:52 Ответить
Це теж держзрада - 15 років.
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28.03.2022 18:53 Ответить
Если это не распространено массово, то накуя об этом писать, унижать основную массу патриотичных украинцев?
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28.03.2022 18:57 Ответить
Для таких організаторів треба спец штраф батальйон, годувати їх в тилу в тюрмі забагато честі, на передову траншеї рити.
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28.03.2022 18:58 Ответить
Виродки

Кому війна, а кому мати рідна

Гидота
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28.03.2022 19:02 Ответить
Допросить, выявить подельников и расстрелять. По закону военного времени.
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28.03.2022 19:15 Ответить
Памперс поміняй.
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28.03.2022 19:42 Ответить
Так це ж ти - сцикло, яке не взмозі зрозуміти, що свою країну треба захищати. І не обов'язково зі зброєю у руках.
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28.03.2022 19:57 Ответить
я наразі звиняюсь, але як ,наприклад, хворий чоловік буде захищати , він може б і хотів бути не хворим але життя склалося по іншому....
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28.03.2022 20:12 Ответить
Будь яка людина зможе знайти своє місце у захисті своєї країни. Було б бажання...
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28.03.2022 20:16 Ответить
К государству у меня только один вопрос, что не может организовать мужчин к помощи стране в тылу.
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28.03.2022 19:43 Ответить
Дбр борется с конкурентами.
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28.03.2022 19:37 Ответить
Надо официально в кассу брать деньги за выезд в зависимости от доходов. допустим заплатил 30% и можеш ехать, или там 10, 20,30 тысяч евро - и выезжай! Так хоть оружие купим... нормальное, они все одно на поле боя бесполезны эти заеци...
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28.03.2022 20:18 Ответить
Почніть думати головою, якщо можна було б пересікти кордон маючі фіктивну довідку тероборони це зробило б мінімум 100000, хто такій тероборонівец для прикордонників?
ДБР хоче заслуг, або прикриваються прикордоникі які вимагають взятки в такі часи, серіалу слуга народу передивилися?
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28.03.2022 21:02 Ответить
Доповнення, цензору тобі не соромно?
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28.03.2022 21:05 Ответить
Российские немотивированные солдаты бегут или сдаются в плен, а Украине нужна армия, которая стоит до упора. Немотивированный солдат только всё испортит.
Тем более, по словам Арестовича, из 6 желающих воевать могут снарядить лишь 1, а тут нежелающие и немотивированные.
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29.03.2022 00:18 Ответить
 
 