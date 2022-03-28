В Одесской области "теробороновец" за 5 тыс. евро переправлял призывников за границу. ФОТО
В Одесской области мужчина под видом бойца теробороны переправлял уклоняющихся от военной службы в Молдову.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что работники ГБР совместно с пограничниками задержали жителя Одесской области, организовавшего канал переправки военнообязанных лиц за границу. Для этого он записался в ряды местной теробороны и, прикрываясь соответствующим удостоверением, перевозил мужчин призывного возраста на собственном автомобиле на территорию Молдовы.
Сообщается, что за свои услуги он брал €5 000 с человека. При необходимости привлекал к сделке подельников.
Во время очередной попытки переправить двух призывников за границу мужчина и его сообщник были задержаны.
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к нему видимо есть ряд вопросов
Кому війна, а кому мати рідна
Гидота
ДБР хоче заслуг, або прикриваються прикордоникі які вимагають взятки в такі часи, серіалу слуга народу передивилися?
Тем более, по словам Арестовича, из 6 желающих воевать могут снарядить лишь 1, а тут нежелающие и немотивированные.