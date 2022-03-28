Во время оккупации Тростянца рашисты жестоко издевались и убили гражданского человека, - Офис ГПУ. ФОТО
В Тростянце, который был освобожден от россиян, украинские защитники обнаружили тело мужчины, которого замучили оккупанты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.
"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину".
Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается", - подчеркивается в сообщении.
По этому факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 (Тростянец).
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«Экономика никогда не растет в условиях усиления регулирования и увеличения налогов. Она растет только в условиях экономической свободы, где мы все еще плетаемся на 130-м месте в мире! А должны занимать первое!!!! Ибо все экономические чудеса на планете создавались из-за низких налогов и низкого регулирования! К большому сожалению, у нас есть Гетьманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, пожалуй, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес. Гетманщина давно уже обошла Азаровщину!
На жаль...