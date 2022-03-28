Во время оккупации Тростянца рашисты жестоко издевались и убили гражданского человека, - Офис ГПУ. ФОТО

В Тростянце, который был освобожден от россиян, украинские защитники обнаружили тело мужчины, которого замучили оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину".

Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается", - подчеркивается в сообщении.

По этому факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 (Тростянец).

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