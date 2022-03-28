РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5207 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
24 101 15

Во время оккупации Тростянца рашисты жестоко издевались и убили гражданского человека, - Офис ГПУ. ФОТО

В Тростянце, который был освобожден от россиян, украинские защитники обнаружили тело мужчины, которого замучили оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину".

Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается", - подчеркивается в сообщении.

По этому факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 (Тростянец).

Читайте: Освобождение украинскими воинами Тростянца: командир 13-го танкового полка РФ застрелился, другой командующий армией оккупантов - снят с должности. ФОТОрепортаж

Во время оккупации Тростянца рашисты жестоко издевались и убили гражданского человека, - Офис ГПУ 01

пытки (834) Тростянец (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+72
показать весь комментарий
28.03.2022 21:21
+15
той виродок і до цього відверто кирзою смердів...дуже сподіваюсь, що нагорода знайде героя.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:27
+14
****** сцыкливые на гражданских отыгрываются.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.03.2022 21:21 Ответить
той виродок і до цього відверто кирзою смердів...дуже сподіваюсь, що нагорода знайде героя.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:27 Ответить
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ - І невже цей виродок ще топче Українську землю! треба негайно змінювати всі налаштування GPS!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 21:41 Ответить
Выступает за возобновление водоснабжения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0 Крыма с материковой Украиной это с википедии
показать весь комментарий
28.03.2022 22:14 Ответить
Владимир Поперешнюк (собственник "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0 Новой почты ") у себя на странице во фб. так охарактеризовал работу Данила Гетманцева:

«Экономика никогда не растет в условиях усиления регулирования и увеличения налогов. Она растет только в условиях экономической свободы, где мы все еще плетаемся на 130-м месте в мире! А должны занимать первое!!!! Ибо все экономические чудеса на планете создавались из-за низких налогов и низкого регулирования! К большому сожалению, у нас есть Гетьманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, пожалуй, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес. Гетманщина давно уже обошла Азаровщину!
показать весь комментарий
28.03.2022 22:16 Ответить
****** сцыкливые на гражданских отыгрываются.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:21 Ответить
скорее всего пытали насчет денег и ценностей
показать весь комментарий
28.03.2022 21:25 Ответить
Вполне возможно. Эти падлы сюда и едут, что бы мародерить по домам и квартирам. Искать где деньги, ценности итд...
показать весь комментарий
28.03.2022 21:29 Ответить
Навіть не знаю, як нашим Захисникам вдається тримати себе в руках, щоб не розірвати на шматки, наприклад, чергового кацапського лєтуна. Я б не зміг. Щойно бачу такого підора, одразу ж хочеться його живцем різати, щоб він всирався від болю.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:29 Ответить
Не нужно сдерживаться. Ето очень плохо влияет на здоровье
показать весь комментарий
28.03.2022 21:31 Ответить
В Тростянці не один закатований і пропалий безвісти...
На жаль...
показать весь комментарий
28.03.2022 21:33 Ответить
Крис в оточенні президента треба негайно знищити!!!!! це наблизить нашу перемогу!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 21:43 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 21:56 Ответить
йо, арестовичу хтось покажить, най шмарклі витре, а то з військовополениними росінами погано обходяться. А що та курва на це скаже? а нічого, зробить вигляд що не зауважив.
показать весь комментарий
28.03.2022 22:32 Ответить
****** !!!
показать весь комментарий
28.03.2022 22:45 Ответить
 
 