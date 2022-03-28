Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении. ФОТОрепортаж

На Северском направлении ВСУ уничтожили 2 вражеских бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" и танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"8 единиц техники противника повредили, а еще один грузовой "Урал" с сухим пайком взят в качестве трофея.

Потери оккупантов на этом направлении за день составили до 22 военных", - отмечается в сообщении.

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