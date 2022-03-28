Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении. ФОТОрепортаж
На Северском направлении ВСУ уничтожили 2 вражеских бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" и танк Т-72.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"8 единиц техники противника повредили, а еще один грузовой "Урал" с сухим пайком взят в качестве трофея.
Потери оккупантов на этом направлении за день составили до 22 военных", - отмечается в сообщении.
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Дякуємо хлопці.
Хоча цими сухпаями можна полонених годувати.
Понеділок. 33-ий день
Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.
Київський фронт
Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.
Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків
Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.
Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь
Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.
Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.
Південий фронт
Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.
За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.
Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.