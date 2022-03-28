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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении. ФОТОрепортаж

На Северском направлении ВСУ уничтожили 2 вражеских бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" и танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"8 единиц техники противника повредили, а еще один грузовой "Урал" с сухим пайком взят в качестве трофея.

Потери оккупантов на этом направлении за день составили до 22 военных", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении 01
Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении 02
Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении 03
Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении 04
Украинские воины уничтожили танк, 2 бронированных автомобиля и грузовик на Северском направлении 05

Автор: 

Черниговщина (1485) техника (1736) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+27
Ипашьте, браття!
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28.03.2022 23:44
+27
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28.03.2022 23:46
+14
Сіверщина(як і інші) дає стабільно гарні результати.
Дякуємо хлопці.
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28.03.2022 23:44
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Ипашьте, браття!
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28.03.2022 23:44 Ответить
Сіверщина(як і інші) дає стабільно гарні результати.
Дякуємо хлопці.
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28.03.2022 23:44 Ответить
Смерть цапам!
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28.03.2022 23:46 Ответить
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28.03.2022 23:46 Ответить
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29.03.2022 00:11 Ответить
Та там жеж урал з боєкомплектом принаймні один! Це краще, ніж кацапський сухпай.
Хоча цими сухпаями можна полонених годувати.
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28.03.2022 23:48 Ответить
В дупу им сувати ці пайки.
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29.03.2022 01:32 Ответить
прямо з коробкою
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29.03.2022 13:47 Ответить
китайцы уже приготовили пару лярдов чтоб скупить металлолом.
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28.03.2022 23:48 Ответить
від https://www.facebook.com/maxmiroshnichenko?__cft__[0]=AZUFMtGpRPTs7I4M5No2whyi93Wogh7m9Rck6FZapXwOU28suabEvkZDxW9e6Bw4nAovhBPWuEgOUEw_X9eZ5EynAvPerZqaPS5gocB0-_ry1tkNFbXErpO6CxrbPEv5tIg&__tn__=-]K-R Maks Mirošnyčenko

​​Понеділок. 33-ий день

Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.

Київський фронт

Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.

Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків

Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.

Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь

Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.

Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.

Південий фронт

Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.

За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.

Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.
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28.03.2022 23:49 Ответить
Що означає перекреслена літера О на техніці орків?
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28.03.2022 23:52 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.m24.ru%2Farticles%2Fkultura%2F27072016%2F111680&psig=AOvVaw09tAS7b1fpK8BvBrgMIYgh&ust=1648587450487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIDE1oHZ6fYCFQAAAAAdAAAAABAD 483 × 409
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28.03.2022 23:58 Ответить
Щось в мене є підозра, що ці машини на фото трохи несправні. Ні? Мабудь недбайливі господарі погано обслуговували техніку.
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29.03.2022 00:04 Ответить
читаю на москальских сайтах, что вода пошла в крым!?
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29.03.2022 00:06 Ответить
Ага.... побігла .... не читайте бо розум з'їдає те чтіво.
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29.03.2022 12:25 Ответить
Какие-то странные конструкции на этих фото: асимметричные, некоторые без передних колёс, некоторые вообще без колёс... - А это точно автомобили? - Может, это не автомобили, а что-то другое?
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29.03.2022 00:43 Ответить
Ай, хорошо! Надо узнать, откуда это мясо приехало? Какие-то новые знаки на дверях.
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29.03.2022 02:55 Ответить
А хто ета сделал?
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29.03.2022 09:33 Ответить
Кпцапи тупорилі.... їм же ********* й сцикульов з іньшими 8 років пояснювали що в Україні злиє Бандєравци.... котрі "їдять" рускагаварящіх на завтрак.... ні вони всерівно лізуть дібили бл#дь.
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29.03.2022 12:24 Ответить
 
 