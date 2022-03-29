Эрдоган на открытии стамбульского раунда переговоров: Продолжение войны не принесет пользы. Делегации несут ответственность за принимаемые сегодня решения. ВИДЕО+ФОТО

В ближайшие минуты в Стамбуле начнется новый раунд переговоров Украины и РФ. С делегациями обеих стран встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем другим. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принимаемые сегодня решения", - цитирует Подоляк слова президента Эрдогана на открытии стамбульского раунда переговоров между Украиной и РФ.

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