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Новости Фото Война
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Эрдоган на открытии стамбульского раунда переговоров: Продолжение войны не принесет пользы. Делегации несут ответственность за принимаемые сегодня решения. ВИДЕО+ФОТО

В ближайшие минуты в Стамбуле начнется новый раунд переговоров Украины и РФ. С делегациями обеих стран встретился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем другим. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принимаемые сегодня решения", - цитирует Подоляк слова президента Эрдогана на открытии стамбульского раунда переговоров между Украиной и РФ.

Эрдоган на открытии стамбульского раунда переговоров: Продолжение войны не принесет пользы. Делегации несут ответственность за принимаемые сегодня решения 01

Также смотрите: Переговоры Украины с РФ: делегации уже прибыли в Стамбул. ФОТО

переговоры (4939) россия (95526) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+32
только воины ВСУ влияют на решения!!!. ни ни одна падаль больше!....
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29.03.2022 10:22
+14
Nelichka


@neliaviktorovna

·
https://twitter.com/neliaviktorovna/status/1508562251262922757 9 ч



Знаете, я вообще не завистливый человек. Вот прям вообще. Но только что немножко позавидовала Австралии и её жителям. Знаете почему? У них нет ******** соседей! У них вообще соседей нет!
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29.03.2022 10:24
+12
Пусть сложат оружие и валят свинособаки с нашей земли . Донбасс и Крым это УКРАИНА !!! Все остальные здохнут в наших степях и лесах
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29.03.2022 10:27
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только воины ВСУ влияют на решения!!!. ни ни одна падаль больше!....
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29.03.2022 10:22 Ответить
все вирішуюється на полі бою, а кабінетах тільки оформляється в юридичні документи.
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29.03.2022 10:24 Ответить
Пусть сложат оружие и валят свинособаки с нашей земли . Донбасс и Крым это УКРАИНА !!! Все остальные здохнут в наших степях и лесах
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29.03.2022 10:27 Ответить
Как появилась цель покончить с газпромом? За последнее время сокращением поставок и игрой на бирже на повышение, Россия чётко показала, что газ это оружие! Из за этого западная коалиция была вынуждена разработать план по нейтрализации угрозы. Первый ход запрет валют, второй ход отказ платить в рублях так как в контрактах евро и доллар, третий ход за газпромом! Любое решение разрушительное для газпрома😁👍💥

Нравится не нравится, а газпром развалится👍😁
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29.03.2022 10:31 Ответить
Продолжать поставлять газ бесплатно и ждать когда отменят валютные запреты. Или прекратить поставки, что практически хоронит многие скважины и вынуждает тратить огромные деньги на консервацию инфраструктуры. И даёт повод наложить штрафы и аресты на имущество газпрома.
Любой ход газпрома ГУБИТЕЛЕН!! 😁🙃👎
Газпром ВСЁ👍
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29.03.2022 10:36 Ответить
закінчення війни, коли у нас в багатьох областях загарбники окопуються, з наших колись мирних областей зробили собі плацдарми для нападіння на нас, і міста наші прострілются, тим більше користі не принесе нам, а на рашку наср...ти. Вони клялися і давали слово і зрадили, вони невірні, кому як не мусульманіну знати про це.
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29.03.2022 10:23 Ответить
Доки путлера не вбити, миру не буде.Смерть путлеру, смерть рашкі!
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29.03.2022 10:24 Ответить
миру не буде, допоки ми не станемо сильними і нам прийдеться бути сильними завжди, а путлер? навіть якщо його не стане, руские виберуть собі іншого, такого, що має всі риси які вони цінують. А що вони цінують? Вони ж завжди потребують самого людоєдського людоєда. То ж не вийде нам розслабитися і дітей виховувати нормально, а не в ліберально-аморальним ключі.
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29.03.2022 10:27 Ответить
Делегації зібрались аби показати іншим що відкриті до перемовин. Єдина людина яка може щось вирішити сидить у бункері та веде війну з НАТО.
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29.03.2022 10:24 Ответить
Nelichka


@neliaviktorovna

·
https://twitter.com/neliaviktorovna/status/1508562251262922757 9 ч



Знаете, я вообще не завистливый человек. Вот прям вообще. Но только что немножко позавидовала Австралии и её жителям. Знаете почему? У них нет ******** соседей! У них вообще соседей нет!
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29.03.2022 10:24 Ответить
Поверьте, русский мир имеет желание и туда пальнуть.
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29.03.2022 10:27 Ответить
та вони ж не на Місяці, і у них можуть буту неприємності, в минулому сторіччі до німці навіть запливали, а зараз китайці можуть, ну так водна перепона, але ж вона не є неподаланою.
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29.03.2022 10:28 Ответить
Совсем идеальна в этом плане Новая Зеландия
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29.03.2022 10:30 Ответить
"Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой он написан" Отто фон Бисмарк. А посему полная деоккупация территорий Украины от ватного скота и его гавна и только потом уже конкретные разговоры с договорами . Хотя я не верю что Раха их будет соблюдать .Всё равно обманет .А посему Раха вместе с Кремлём должны быть развалены до основания без права на восстановление .
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29.03.2022 10:26 Ответить
Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ


@RuFailedState

·
https://twitter.com/RuFailedState/status/1508557380014985216 9 ч



Цикл записей перехватов разговоров оккупантов с родными и близкими
"- Наши танкисты, трое человек изнасиловали: 14летнюю и мать её.... Ну, у нас командир бригады поступил гуманно с ними, и просто поставил их на перекресток, который всегда бомбят...."

https://twitter.com/i/status/1508557380014985216
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29.03.2022 10:28 Ответить
Що там робить наш міністр оборони?! Якщо він зайнятий не переговорами з постачання зброї а перемовинами з ворогом то він точно міністр оборони?!
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29.03.2022 10:28 Ответить
Працює. По зброї він же провів перговор в Польщі. Дивіться на речі адекватно, будь ласка
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29.03.2022 10:33 Ответить
ДелегаціЇ?... от реально, - чого Туреччина очікує від України? яку відповідальність ми маємо на себе покласти задля "мирного" вирішення "проблеми"?...
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29.03.2022 10:30 Ответить
Невзоров:

Всегда во всем приходиться разбираться самому.
Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» - полк «АЗОВ».
Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России...
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29.03.2022 10:30 Ответить
Мордор і мир не сумісні поняття. Без вбивств, крові та бомб мордор жити не може. Вони все своє нікчемне життя лізуть до чужих країн ********** зброєю.
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29.03.2022 10:32 Ответить
Ердогана уразила европейська хвороба.
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29.03.2022 10:32 Ответить
Успокойте Эрдогана! До мая паРашка как ЫМПЕРИЯ прекратит свое существование, курортный сезон 2022 года не будет сорван: украинских беженцев отправят отдыхать на турецкое побережье за счет европейских налогоплательщиков (так будет гораздо дешевле, чем содержать беженцев в самой Европе) до конца октября, пока восстановят всем миром жилье в Украине.
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29.03.2022 10:33 Ответить
Не тешьте себя иллюзиями. Если Украина не развалилась за месяц войны и не собирается. То страна где большая половина населения ходит в туалет на улице не развалиться и за годы.
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29.03.2022 10:58 Ответить
На сколько огромен и физически силен не был бы ДИНОЗАВР, но у него очень маленькая (и тупая) бошка на длинной шее, отрубить которую на самом деле не так трудно, как кажется!
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29.03.2022 11:05 Ответить
Расскажи это ссср
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29.03.2022 11:11 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 March 29, https://t.me/Chornovil_official/4101 09:44 та https://t.me/Chornovil_official/4102 09:44 :

Детальніше до ганебної цитати Зеленського та вже реальної й неприхованої зради, яку більше не спишеш на подоляків, арахамій чи арєстовічєй. Ще раз її наведу: "Перемога - це можливість врятувати якнайбільше життів, без цього ніщо не матиме сенсу. Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія".
Найперше, не ти цю країну формував у її межах, не ти збирав наші землі, не ти поливав кожен її клаптик своєю кров'ю чи потом. Не тобі й відрікатися від наших земель. Для тебе це "просто територія", яку можна гарно розміняти. А для українців - це Батьківщина. А ще ця фраза - це пряме заохочення до "права сильного", бо шантаж спрацював. Уже спрацював.
Нам можуть довго пояснювати, в тому числі й сам Зеленський, що йдеться про угоду, якою в обмін на припинення вогню зберігається статус-кво до 24 лютого, коли Крим і ОРДЛО залишаються рашистськими, щоправда без офіційного визнання укрсучвладою такого статусу, а раша виводить своїх орків з усіх інших територій. Але анонсування навіть такого підходу України на переговори - це вже не лише зрада, але й завідомо програшна позиція. Бо на переговори йдуть з козирями, а не виставляють шісток (чи у випадку самих переговірників, то доречніше буде "шестьор"). У нас є найбільший козир - перемоги й потуга наших ЗСУ та підтримка партнерів, а в пуйла поступовий розвал його армії. З такими зрадницькими чи тупими підходами переговори не виграють.
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29.03.2022 10:38 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 March 29, https://t.me/Chornovil_official/4101 09:44 та https://t.me/Chornovil_official/4102 09:44 :

Але ж це ще не все. ***** поки не зняв жодного пункту своїх ультиматумів. Якісь джерела західних видань дають інсайди, що рашистські переговірники поступаються більшістю пунктів і вимагають лише трьох. Один в абсолюті - категоричне зречення НАТО під якісь ілюзорні гарантії (нема в світі жодних дієвих гарантій окрім НАТО) та два в пом'якшеній формі: збереження територій окупованих до 24 лютого за рашею з неформальним визнанням цього статусу Україною. Саме ця заява Зеленського - це і є оте неформальне визнання. А офіційного закріплення нових урізаних кордонів ніби вже не стануть вимагати. Знову ж, усе це гіпотетично й від імені другосортних кремлівських радників. А ***** від свого не відступав. Бо від нас вимагають поступок, а самі посилено бомбардують мирні міста. Чи можна в таких випадках гратися в хитрі переговори з дулею в кишені, щоб затягнути час? Так, можна, доки "напрацювання" переговірників не підтримав особисто президент.
А тепер щодо реальних перспектив, якщо наша сторона погоджується на певний відступ від принципів територіальної цілісності (нехай, не де-юре, а де-факто). Ми ніби виходимо на перспективу припинення воню і раптом отримуємо удар під дих, що раша не відійде від територій, які вона вже почала неприховано колонізувати. Якщо їх не відтіснить ЗСУ на півдні й на сході, вони звідти не підуть. І взагалі, статус-кво за путіним буде не в межах до 24 лютого. Спершу буде жорстка вимога про перемир'я з фіксацією утримуваних територій на момент оголошення такого перемир'я. Потім вони зустрінуться особисто десь у Стамбулі чи Єрусалимі й відбудеться те, про що так любив говорити Зеленський: "зустрітися десь по середині й домовитися". І дуже скоро нам почнуть розказувати страшні байки про критичну ситуацію нашої армії й країни, про зраду союзників про страшні перспективи. Вже не рашистський агітпроп, а свої пропагандони стануть нагнітати загрози від голоду й розрухи й аж до застосування ядерної зброї.
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29.03.2022 10:39 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 March 29, https://t.me/Chornovil_official/4101 09:44 та https://t.me/Chornovil_official/4102 09:44 :

І результатом дійсно вийде щось посередині. Вони справді якоїсь миті, якщо ослабнуть, можуть погодитися відвести війська на півночі. Але за це чітко закріпляться на півдні й там створять ще одну ХерНР у межах більшої частини Херсонської й Запорізької областей, а південь Донецької приліплять до свого динири. Саме до цього все і ведеться при таких заявках на переговори.
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
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29.03.2022 10:39 Ответить
"у межах більшої частини Херсонської й Запорізької областей" - а потім, через якийсь час(як Росія наклепає нових ракет і танків, підкупить більше зрадників, зробить якісь висновки), як з динири і линири вийде. Скажуть звільнити області в межах адмінкордонів - і почнуть обстрілювати й атакувати всю територію України. Ці перемови ми ведем з реальними ядерними терористами, які тримають нас і решту цивілізованого світу в заручниках.
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29.03.2022 11:01 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 March 29, https://t.me/Chornovil_official/4101 09:44 та https://t.me/Chornovil_official/4102 09:44 :

Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
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29.03.2022 10:40 Ответить
Байден никого не собирается додавливать.Он даже самолеты нам ссытся дать,не то что кого то там додавливать.
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29.03.2022 12:06 Ответить
Як це співвідноситься із заявою Путіна: "Я їх знищу"?
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29.03.2022 10:40 Ответить
а в это время на Николаев летят вражеские самолеты - так рашка в который раз демонстрирует свою готовность к миру...
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29.03.2022 10:52 Ответить
Якщо наша делегація на тих перемовинах розмовляє російською мовою - це вже програш України. Хай Росія наймає перекладачів і витрачає залишки коштів на це. Це буде капля в морі їх фінансових можливостей, але вода камінь точе.
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29.03.2022 10:53 Ответить
Та Агрохімія знає мову?Не смішіть.
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29.03.2022 11:21 Ответить
Эрдоган давит на делегации ,квази принимая за них решение .»От сегодняшнего решения будет зависить……»Он уже по каким то 4 пунктам с рашей за Украину договорился ,а что буде т следующее ..Он ведёт Украину к капитуляции .. Такое впечатление ,что он обязательно хочет из диктатора превратиться в миротворца ,чего быэто не стоило..Нужно быть очень осторожным 'под таким давление можно потерять будущее Украины..
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29.03.2022 11:19 Ответить
при чому тут ердоган.ми-українці все вирішуємо..не ердогани макрони і всі інші наші срані доброжелателі!на хер перемовини-коли прямо зараз ******** Миколаїв.сук треба винищувати а не домовлятись
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29.03.2022 11:23 Ответить
Эрдоган еще не в курсе логики Хйла. "расии ета не выгадна, значит ета не мы".
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29.03.2022 13:01 Ответить
 
 