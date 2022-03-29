Памятник Гоголю в Нежине обложили мешками с песком для защиты от возможных обстрелов, - мэр Кодола. ФОТО

Памятник Николаю Гоголю был открыт в 1881 году. Он стал первым памятником Гоголю в мире. Памятник пережил две войны и стал одной из туристических визиток нашего Нежина.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ценим наше историческое и культурное наследие. Памятник Николаю Гоголю в Нежине обложили мешками с песком, чтобы защитить от возможных разрушений. Российские вражеские войска уничтожают монументы архитектуры украинского народа. Именно поэтому дал поручение коммунальным предприятиям защитить памятники архитектуры города. Памятник Николаю Гоголю - один из тех, который укрепляется на случай обстрелов врага. Этот памятник был открыт 4 сентября 1881 года и стал первым памятником Гоголю в мире. Он пережил две войны и стал одной из туристических визиток нашего Нежина. Сегодня для защиты от вражеских снарядов его обшивают фанерой и обкладывают мешками с песком. В дальнейшем планируется защитить и другие монументы архитектуры в городе. Мы приложим максимум усилий для сохранения нашей идентификации, культурного наследия, языка, веры и, конечно, свободы!" - рассказал он.

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