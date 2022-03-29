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Памятник Гоголю в Нежине обложили мешками с песком для защиты от возможных обстрелов, - мэр Кодола. ФОТО

Памятник Николаю Гоголю был открыт в 1881 году. Он стал первым памятником Гоголю в мире. Памятник пережил две войны и стал одной из туристических визиток нашего Нежина.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ценим наше историческое и культурное наследие. Памятник Николаю Гоголю в Нежине обложили мешками с песком, чтобы защитить от возможных разрушений. Российские вражеские войска уничтожают монументы архитектуры украинского народа. Именно поэтому дал поручение коммунальным предприятиям защитить памятники архитектуры города. Памятник Николаю Гоголю - один из тех, который укрепляется на случай обстрелов врага. Этот памятник был открыт 4 сентября 1881 года и стал первым памятником Гоголю в мире. Он пережил две войны и стал одной из туристических визиток нашего Нежина. Сегодня для защиты от вражеских снарядов его обшивают фанерой и обкладывают мешками с песком. В дальнейшем планируется защитить и другие монументы архитектуры в городе. Мы приложим максимум усилий для сохранения нашей идентификации, культурного наследия, языка, веры и, конечно, свободы!" - рассказал он.

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Памятник Гоголю в Нежине обложили мешками с песком для защиты от возможных обстрелов, - мэр Кодола 01

Гоголь Николай (25) Нежин (67) памятник (2239) память (1495) Кодола Александр (5)


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Так тільки підніжжя, а сам пам'ятник чого не заклали?
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29.03.2022 12:26 Ответить
фото процесу, щоб не показувати кучу мішків з підписом "гоголь"
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29.03.2022 13:47 Ответить
Перший,хто назвав москалів КАЦАПАМИ,а Московію КАЦАПІЄЮ,був саме Гоголь у "Вечорах на хуторі біля Диканьки".
" Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами."
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29.03.2022 12:28 Ответить
Ну не знаю, не знаю. Гоголь фигура очень неоднозначная.!
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29.03.2022 12:33 Ответить
Гоголь тонко стебался над кацапами в каждом своем произведении, особенно в первых изданиях, цензура царская не дремала тогда...по поводу же щец с тараканами, так это неспроста, предками кацапов, как известно, андрофаки и фтирофаки были, так последние и вшей за милую душу употре***ли, не только тараканов... ффу, ***, дичь болотная!
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29.03.2022 20:32 Ответить
0H :0=0; A2>1>4=KE ;N459, 70E>48B5! https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:07 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:11 Ответить
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:14 Ответить
 
 