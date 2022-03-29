Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай. ФОТО
Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое, Попасная.
"Основные усилия рашисты концентрируют на взятии под контроль Попасной. Успеха у врага нет. Утром под плотными обстрелами Северодонецк и села общины", - отметил Гайдай.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Глава региона также сообщил, что эвакуация также сегодня происходила под звуки вражеских орудий. Все люди уже в поезде и направляются в безопасные города страны.
Топ комментарии
+11 Перехватчик
показать весь комментарий29.03.2022 13:22
+11 константен
показать весь комментарий29.03.2022 13:32
+5 Владимир #427487
показать весь комментарий29.03.2022 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч
Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
▪️ «Азовсталь» укреплена так, что ее взять практически невозможно.
▪️ Каждый экипируется, как может.
▪️ Украинские войска нас хорошо видят и полностью контролируют ситуацию.
▪️ Системы глушения у украинской армии такие, что мы не можем им ничего противопоставить.
Видео https://t.me/charter97_org/68287
Задача очень сложная,но исходя из мнения Азова выполнимая,а им доверие 100% в отличие от власти.