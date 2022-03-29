Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай. ФОТО

Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое, Попасная.

"Основные усилия рашисты концентрируют на взятии под контроль Попасной. Успеха у врага нет. Утром под плотными обстрелами Северодонецк и села общины", - отметил Гайдай.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Глава региона также сообщил, что эвакуация также сегодня происходила под звуки вражеских орудий. Все люди уже в поезде и направляются в безопасные города страны.

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