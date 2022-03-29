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Новости Фото Война
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Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай. ФОТО

Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое, Попасная.

"Основные усилия рашисты концентрируют на взятии под контроль Попасной. Успеха у врага нет. Утром под плотными обстрелами Северодонецк и села общины", - отметил Гайдай.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Глава региона также сообщил, что эвакуация также сегодня происходила под звуки вражеских орудий. Все люди уже в поезде и направляются в безопасные города страны.

Смотрите также: Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай. ФОТО

Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай 01

Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай 02
Россияне концентрируют усилия на взятии Попасной. Успеха у врага нет, - Гайдай 03

Автор: 

армия РФ (19224) Северодонецк (333) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+11
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч



Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
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29.03.2022 13:22
+11
Капитан Пипякин...козырной валет.

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29.03.2022 13:32
+5
Это ********* умеет
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29.03.2022 13:28
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч



Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
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29.03.2022 13:22 Ответить
Это ********* умеет
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29.03.2022 13:28 Ответить
Сепаратист «ЛДНР» рассказал, как на самом деле обстоят дела со снабжением их «армии» и ситуации в Мариуполи:

▪️ «Азовсталь» укреплена так, что ее взять практически невозможно.

▪️ Каждый экипируется, как может.

▪️ Украинские войска нас хорошо видят и полностью контролируют ситуацию.

▪️ Системы глушения у украинской армии такие, что мы не можем им ничего противопоставить.

Видео https://t.me/charter97_org/68287
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29.03.2022 13:28 Ответить
гидкий той charter97..
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29.03.2022 13:31 Ответить
Но ваши-то его не отбили :
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29.03.2022 13:35 Ответить
а ваши-то не взяли при 20-ти кратном превосходстве
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29.03.2022 13:51 Ответить
То не мои, то наши общие враги. Я за Вас.
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29.03.2022 14:36 Ответить
Ни имею с руснёй ничего общего, я за Вас.
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29.03.2022 14:37 Ответить
Русня северную групировку перебрасывают на Донбас, чтоб выйти на границы Донецкой и Луганской областей
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29.03.2022 13:28 Ответить
Фейк, войска как были там так и стоят, если бы перебросили, наши уже бы север Киевской области зачистили
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29.03.2022 13:31 Ответить
не зовсім так ..відводять в рашку перегруповують доокомплектовують свіжим мясом і будуть перекидувати..Шойга сказав сьогодні що напрямок даунбас
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29.03.2022 13:36 Ответить
Ты бы еще канашенкова послушал 😏
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29.03.2022 13:37 Ответить
хочуть зробити велику бойню..тих зазомбованих лднр пускають на мясо вперед на міни
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29.03.2022 13:33 Ответить
знову зомбі вояк підтягують..
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29.03.2022 13:30 Ответить
Капитан Пипякин...козырной валет.

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29.03.2022 13:32 Ответить
Научились правильно писать-таки - "в Украине"!
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29.03.2022 13:36 Ответить
обучаемые оказывается, только обучаются когда 17 тысяч трупов получают в пакетах, и жрать нечего становится
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29.03.2022 13:41 Ответить
Валету порвали туз
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29.03.2022 13:38 Ответить
"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО

Задача очень сложная,но исходя из мнения Азова выполнимая,а им доверие 100% в отличие от власти.
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29.03.2022 14:15 Ответить
Попасная такой депрессивный прорусский городишко был. А все равно с землей сравняют.
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29.03.2022 14:31 Ответить
попасна і рубіжне,- ключи від ймовірного оточення і виходу на операивний простір
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29.03.2022 15:51 Ответить
 
 