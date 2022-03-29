"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?": комментарии россиян после заявлений Минобороны РФ. СКРИНШОТЫ

Россияне в соцсетях разочарованы объявлением Минобороны РФ о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях.

В Минобороны РФ после переговоров в Стамбуле заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Это объявление вызвало недовольство у российских пользователей соцсетей, передает Цензор.НЕТ.

"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?", "Сдались, а я так надеялся" и другие.

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