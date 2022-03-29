Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На нефтебазе в Ривненской области продолжается ликвидация пожара, который произошел в результате вражеского ракетного удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на месте работают 67 пожарных и 17 ед. техники, а также 2 пожарных поезда. Радиационные и химические фоны в пределах нормы.
Жертв и пострадавших нет.
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Розвезти усе пальне по АЗС, перевантажити в цистерни і розкидати по пару цистерн по загашниках - невже так важко допетрати дибілам із уряду???
Один предатель с налоговой может слить кто, где и сколько хранит !
Изменений в Законы, чтобы хранить по разным точкам, не внесли - хранить только в местах, определённых лицензий !
За останні кілька днів Росія змінила тактику ракетного обстрілу і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури - нафтобазах, складах техніки.
Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки та спричинити голод у ключових регіонах Північної Африки та Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців у ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення пальним армії. Збитки від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще мають бути підраховані.
Одним із керівників таких уражених баз, називає можливу причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетьманцева.
"Він (Гетьманцев) за певний час до вторгнення ініціював внесення GPS-координат рівнемірів нафтобаз до податкової звітності. І це дозволило у відкритому доступі як бачити самі бази, так й розуміти наповненість резервуарів."
Гетьманців спробував спростувати це припущення, але незабаром всі бази прибрали з відкритого доступу до інтернету...
Не хочеться нагнітати шум, мовляв, у цього політика є економічні зв'язки з країною-агресором і що його діяльність та риторика останніми роками була мало не колаборантською, і те, що політик три каденції в Раді був помічником досвідченого КДБіста Володимира Сівковича (проти якого США ввели санкції). Але перевірку для самого керівника комітету та подібних посадових осіб - можна було б організувати. З метою захисту національних інтересів. Адже такі дії, свідомі чи не свідомі, явно виглядають як гра на користь супротивника. І дуже схожі на того хлопця з тік-току, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр у столиці...
голодомор , тому вони намагаються зірвати посівну в нашій країні !