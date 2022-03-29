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Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На нефтебазе в Ривненской области продолжается ликвидация пожара, который произошел в результате вражеского ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на месте работают 67 пожарных и 17 ед. техники, а также 2 пожарных поезда. Радиационные и химические фоны в пределах нормы.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 01
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 02
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 03
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 04
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 05
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 06
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 07
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 08
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 09
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 10
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 11
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 12
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 13
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 14
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 15
Пожар на нефтебазе в Ривненской области до сих пор гасят. Радиационный и химический фон в норме, - ГСЧС 16

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обстрел (27151) ГСЧС (4967) нефтепродукты (148) Ровенская область (1233)


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суки кацапские, а вы с ними мирный договор подписывайте земрази
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29.03.2022 17:00 Ответить
2й місяць війни, а всі запаси пального зберігаються на великих нафтобазах - дибілізм та зрада!
Розвезти усе пальне по АЗС, перевантажити в цистерни і розкидати по пару цистерн по загашниках - невже так важко допетрати дибілам із уряду???
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29.03.2022 17:02 Ответить
Правительство так и не отменило ежедневные отчеты по остаткам топлива на АЗС, нефтебазах и т.п.
Один предатель с налоговой может слить кто, где и сколько хранит !
Изменений в Законы, чтобы хранить по разным точкам, не внесли - хранить только в местах, определённых лицензий !
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29.03.2022 17:07 Ответить
Можливо хтось пояснить чому ворог знищує нафтобази у Львові, Луцьку, Рівно, Києві, а не чіпає в Одесі, Кременчузі? вони планують окупувати цю територію? тому не знищують, чи є якась інша причина мені не зрозуміла?
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29.03.2022 17:05 Ответить
В Одессе ПВО больше. Инфраструктуру уничтожают. А захватить им нужно области Донецую и Луганскую. Затем, руководителем ДэНэРэ Пушилиным будет организован референдум о присоединении к России. Вода в Крым уже есть, спасибо Зебилам которые слили Херсон...
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29.03.2022 17:15 Ответить
Там все обласне керівництво піариться на цій ситуації. Майже в режимі он-лайн розповідає, куди орки влучили, і що там по ходу відбувається. То ж не було нічого на Рівненщині, коли інші області постійно під ударом були. Так місцевим керівникам "обідно", що про них ніхто не згадував. Ось і піаряться. А орки все відстежують... То не виключаю, що ще прилетить туди...
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29.03.2022 17:10 Ответить
///
За останні кілька днів Росія змінила тактику ракетного обстрілу і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури - нафтобазах, складах техніки.
Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки та спричинити голод у ключових регіонах Північної Африки та Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців у ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення пальним армії. Збитки від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще мають бути підраховані.
Одним із керівників таких уражених баз, називає можливу причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетьманцева.
"Він (Гетьманцев) за певний час до вторгнення ініціював внесення GPS-координат рівнемірів нафтобаз до податкової звітності. І це дозволило у відкритому доступі як бачити самі бази, так й розуміти наповненість резервуарів."
Гетьманців спробував спростувати це припущення, але незабаром всі бази прибрали з відкритого доступу до інтернету...

Не хочеться нагнітати шум, мовляв, у цього політика є економічні зв'язки з країною-агресором і що його діяльність та риторика останніми роками була мало не колаборантською, і те, що політик три каденції в Раді був помічником досвідченого КДБіста Володимира Сівковича (проти якого США ввели санкції). Але перевірку для самого керівника комітету та подібних посадових осіб - можна було б організувати. З метою захисту національних інтересів. Адже такі дії, свідомі чи не свідомі, явно виглядають як гра на користь супротивника. І дуже схожі на того хлопця з тік-току, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр у столиці...
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29.03.2022 17:36 Ответить
Мета кремлівського ублюдка і головоріза , знову створити в Украіні
голодомор , тому вони намагаються зірвати посівну в нашій країні !
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29.03.2022 17:40 Ответить
Як завжди, навели свої пупирі за 100 серебриніків
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29.03.2022 18:12 Ответить
 
 